НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Баффало», Овечкин вышел на 4-е место среди лучших снайперов в истории

«Вашингтон» — «Баффало» — 5:3
Одним из главных событий матча стал очередной гол Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» забросил
Alex Ovechkin (@ovi8) just tied Brett Hull for fourth on the NHL all-time goals list with 741... 😳 pic.twitter.com/XSMMPnlNqd— NHL (@NHL) November 9, 2021
Овечкину осталось забросить 154 шайбы в НХЛ, чтобы побить рекорд Уэна Гретцки (894). В тройку лучших также входят Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).
And then they were tied. @ovi8 has equaled Brett Hull for fourth place in NHL history with 741 career goals. #NHLStats: https://t.co/XkANIkVKPr pic.twitter.com/HRIhM94xeJ— NHL Public Relations (@PR_NHL) November 9, 2021
Кроме того, Овечкин отметился двумя результативными передачами, благодаря чему достиг отметки в 600 ассистов. Ранее среди российских хоккеистов в НХЛ это удавалось лишь Сергею Федорову (696), Евгению Малкину (680), Сергею Зубову (619) и Павлу Дацюку (604).
Еще одним героем встречи с «Баффало» стал Евгений Кузнецов, в активе которого три голевые передачи. В 12-ти матчах текущего сезона российский форвард набрал 16 (5+11) очков.
«Рейнджерс» — «Флорида» — 4:3
Первой звездой матча стал голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Российский вратарь отразил 42 из 45 бросков по своим воротам.
Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две результативные передачи. В 13-ти матчах сезона в его активе 13 (2+11) очков.
«Торонто» — «Лос-Анджелес» — 1:5