НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Баффало», Овечкин вышел на 4-е место среди лучших снайперов в истории

Одним из главных событий матча стал очередной гол Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» забросил 741-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и разделил четвертое место среди лучших снайперов в истории лиги с Бреттом Халлом.

Alex Ovechkin ( @ovi8 ) just tied Brett Hull for fourth on the NHL all-time goals list with 741... 😳 pic.twitter.com/XSMMPnlNqd

Овечкину осталось забросить 154 шайбы в НХЛ, чтобы побить рекорд Уэна Гретцки (894). В тройку лучших также входят Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

And then they were tied. @ovi8 has equaled Brett Hull for fourth place in NHL history with 741 career goals. #NHLStats: https://t.co/XkANIkVKPr pic.twitter.com/HRIhM94xeJ