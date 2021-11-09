НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Баффало», Овечкин вышел на 4-е место среди лучших снайперов в истории

«Вашингтон» — «Баффало» — 5:3

Одним из главных событий матча стал очередной гол Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» забросил 741-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и разделил четвертое место среди лучших снайперов в истории лиги с Бреттом Халлом.

Alex Ovechkin (@ovi8) just tied Brett Hull for fourth on the NHL all-time goals list with 741... 😳 pic.twitter.com/XSMMPnlNqd — NHL (@NHL) November 9, 2021

Овечкину осталось забросить 154 шайбы в НХЛ, чтобы побить рекорд Уэна Гретцки (894). В тройку лучших также входят Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

And then they were tied. @ovi8 has equaled Brett Hull for fourth place in NHL history with 741 career goals. #NHLStats: https://t.co/XkANIkVKPr pic.twitter.com/HRIhM94xeJ — NHL Public Relations (@PR_NHL) November 9, 2021

Кроме того, Овечкин отметился двумя результативными передачами, благодаря чему достиг отметки в 600 ассистов. Ранее среди российских хоккеистов в НХЛ это удавалось лишь Сергею Федорову (696), Евгению Малкину (680), Сергею Зубову (619) и Павлу Дацюку (604).

Еще одним героем встречи с «Баффало» стал Евгений Кузнецов, в активе которого три голевые передачи. В 12-ти матчах текущего сезона российский форвард набрал 16 (5+11) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Баффало» — 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) Голы: Уилсон — 2 (Овечкин, ван Римсдайк), 2:13 — 1:0. Макмайкл — 2 (Шульц, Хагелин), 22:30 — 2:0. Икин — 2, 23:43 — 2:1. Овечкин — 11 (Орлов, Кузнецов), 28:55 — 3:1. Бьорк — 2 (Руотсалайнен, Хагг), 43:17 — 3:2. Уилсон — 3 (Кузнецов), 46:45 — 4:2. Карлсон — 3 (бол., Кузнецов, Овечкин), 57:47 — 5:2. Миллер — 1 (Пысик, Хиностроза), 58:56 — 5:3Вратари: Ванечек — Токарски (59:41)Штраф: 6 — 6Броски: 30 (12+9+9) — 28 (6+9+13)

«Вашингтон» — «Баффало»

«Рейнджерс» — «Флорида» — 4:3

Первой звездой матча стал голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Российский вратарь отразил 42 из 45 бросков по своим воротам.

Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две результативные передачи. В 13-ти матчах сезона в его активе 13 (2+11) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Флорида» — 4:3 (2:0, 2:0, 0:3) Голы: Крайдер — 9 (бол., Зибанежад, Панарин), 7:52 — 1:0. Фокс — 3 (мен., Гудроу, Зибанежад), 19:54 — 2:0. Миллер — 1 (Крайдер), 32:48 — 3:0. Строум — 2 (Панарин, Труба), 33:18 — 4:0. Луостаринен — 4 (Хернквист, Марчмент), 40:20 — 4:1. Райнхарт — 3 (Типпетт, Гудас), 58:34 — 4:2. Хернквист — 2 (Барков), 59:20 — 4:3Вратари: Шестеркин — Найт (59:32)Штраф: 6 — 6Броски: 18 (9+6+3) — 45 (11+17+17)

«Рейнджерс» — «Флорида»

«Торонто» — «Лос-Анджелес» — 1:5

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Лос-Анджелес» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) Голы: Мур — 1 (Грундстрем, Купари), 10:52 — 0:1. Атанасиу — 1 (Дано, Иафалло), 14:21 — 0:2. Таварес — 7 (бол., Марнер, Нюландер), 21:51 — 1:2. Дано — 2 (Атанасиу, Иафалло), 33:56 — 1:3. Дано — 3, 55:30 — 1:4. Кемпе — 4 (п.в., Браун, Копитар), 56:13 — 1:5Вратари: Кэмпбелл — Куик (55:47 — 56:13)Штраф: 6 — 4Броски: 34 (6+14+14) — 29 (12+8+9)