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    «Торонто» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставка (к. 1.99) на хоккейный матч НХЛ 9 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Лос-Анджелес»
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    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 9 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Торонто» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 09 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.40
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
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    «Торонто»

    Канадская команда из Онтарио имеет в своем резерве 15 баллов, добытых в 12 встречах. В зачете Восточной конференции она замыкает первую тройку.

    В период с 19 по 26 октября «Торонто» пережил четыре поражения подряд, уступив «Рейнджерс» (1:2 ОТ), «Сан-Хосе» (3:5), «Питтсбургу» (1:7) и «Каролине» (1:4).

    После матча с «Кейнс» ситуация начала улучшаться. Парни Шелдона Кифа оформили пять побед. Их удачная серия стартовала с противостояния с «Чикаго» (3:2 ОТ).

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    Затем «Мэйпл Лифс» одержали верх над «Детройтом» (5:4) и разгромили «Вегас» (4:0). В последних играх «Торонто» хлопнул «Тампу» (2:1 ОТ) и «Бостон» (5:2).

    «Лос-Анджелес»

    Калифорнийский клуб провел в новом сезоне 11 матчей и завоевал в них 11 баллов. В турнирной таблице Западной конференции он занимает десятое место.

    После яркой победы в дебютной встрече сезона над «Вегасом» (6:2) «Лос-Анджелес» застрял в черной полосе из шести поединков подряд без побед.

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    • В ходе этого отрезка парни Тодда Маклеллана уступили «Миннесоте» (2:3), «Нэшвиллу» (1:2), «Далласу» (2:3 ОТ), «Сент-Луису» (3:7, 2:3) и «Виннипегу» (2:3).

    А в четырех последних матчах «Лос-Анджелес» никому не проигрывал. «Короли» одержали верх над «Монреалем» (5:2), «Баффало» (3:2), «Сент-Луисом» (3:2 Б) и «Нью-Джерси» (3:2 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Торонто» оценивается в 1.78, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.38, а на победу «Лос-Анджелеса» — 4.20.

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    К очному поединку в Канаде соперники подходят со своими беспроигрышными сериями, прерывать которые они не хотели бы. Однако в личных встречах в Онтарио «Мэйпл Лифс» чаще играют удачнее.

    В пяти из шести матчей против «Кингз» в Канаде хозяева победили, а в трех поединках они обеспечивали себе перевес в 2+ шайбы. Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Торонто» с форой -1.5 за 1.99.

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    «Торонто» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 09.11.2021. Прогнозы на хоккей. Дома «Торонто» продлит свою беспроигрышную серию?
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