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    «Барыс» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 2.41) на хоккейный матч КХЛ 5 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Трактор»
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    Лукаш Седлак
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Барыс Арене» 5 ноября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 05 Ноября 2021 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 16:30 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
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    «Барыс»

    Хоккеисты из Казахстана провели в чемпионате 26 матчей, в которых заполучили 23 очка. Этого достаточно для восьмой позиции в рейтинге Востока.

    В четырех поединках из шести в конце прошлого месяца «Барыс» проиграл. Упомянутые турнирные потери клуба из Нур-Султана протянулись одной цепочкой.

    На старте серии поражений подопечные Юрия Михайлиса уступили минскому «Динамо» (5:6). Затем «Барыс» влетел «Локомотиву» (1:4), «Северстали» (1:5) и «Сибири» (3:4 Б).

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    Ряд неудачных матчей казахстанцы разбавили победами над «Адмиралом» (4:1) и «Амуром» (1:0). А в последнем поединке «Барыс» был разбит «Йокеритом» (1:4).

    «Трактор»

    Челябинские парни поучаствовали в 27 играх, после которых их копилка пополнилась 40 баллами. В таблице Восточной конференции команда идет второй.

    Во встрече 19 октября «Трактор» пережил крупнейшее для себя поражение в текущем сезоне. Дома он был раздавлен «Салаватом Юлаевым» (1:6).

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  • 27/10/2021

    • После унылой битвы с уфимцами ребята Анвара Гатиятулина провели еще шесть матчей. В первой игре «танкисты» одержали верх над «Авто» (4:3 Б).

    Затем в гостях «Трактор» уступил «Сибири» (0:2) и «Металлургу» Мг (2:3). А после домашней победы над «Ак Барсом» (5:0) «медведи» успели слиться «Витязю» (2:4) и прихлопнуть «Адмирал» (6:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Барыса» оценивается в 3.13, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Трактора» — 2.00.

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    Недавние осечки «Трактора» отдалили его от первой строчки на Востоке, но и без этого у челябинцев все складывается хорошо.

    Однако чтобы не опуститься ниже, «мишкам» придется бороться за очки в следующих играх. В поединке с не лучшим «Барысом» можно хапнуть два балла. Наши прогноз и ставка — «Трактор» победит + ТБ 3.5 за 2.41.

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    «Барыс» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 05.11.2021. Прогнозы на хоккей. Чем для «Трактора» закончится визит в Нур-Султан?
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