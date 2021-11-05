В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Барыс Арене» 5 ноября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

Хоккеисты из Казахстана провели в чемпионате 26 матчей, в которых заполучили 23 очка. Этого достаточно для восьмой позиции в рейтинге Востока.

В четырех поединках из шести в конце прошлого месяца «Барыс» проиграл. Упомянутые турнирные потери клуба из Нур-Султана протянулись одной цепочкой.

На старте серии поражений подопечные Юрия Михайлиса уступили минскому «Динамо» (5:6). Затем «Барыс» влетел «Локомотиву» (1:4), «Северстали» (1:5) и «Сибири» (3:4 Б).

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Ряд неудачных матчей казахстанцы разбавили победами над «Адмиралом» (4:1) и «Амуром» (1:0). А в последнем поединке «Барыс» был разбит «Йокеритом» (1:4).

«Трактор»

Челябинские парни поучаствовали в 27 играх, после которых их копилка пополнилась 40 баллами. В таблице Восточной конференции команда идет второй.

Во встрече 19 октября «Трактор» пережил крупнейшее для себя поражение в текущем сезоне. Дома он был раздавлен «Салаватом Юлаевым» (1:6).

После унылой битвы с уфимцами ребята Анвара Гатиятулина провели еще шесть матчей. В первой игре «танкисты» одержали верх над «Авто» (4:3 Б).

Затем в гостях «Трактор» уступил «Сибири» (0:2) и «Металлургу» Мг (2:3). А после домашней победы над «Ак Барсом» (5:0) «медведи» успели слиться «Витязю» (2:4) и прихлопнуть «Адмирал» (6:1).

Прогноз и ставка

Победа «Барыса» оценивается в 3.13, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Трактора» — 2.00.

Недавние осечки «Трактора» отдалили его от первой строчки на Востоке, но и без этого у челябинцев все складывается хорошо.