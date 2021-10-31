В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Рига будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Арене Рига» 31 октября. Начало встречи — в 18:00 мск. «Динамо» Рига — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Рига

Хоккеисты из Латвии сыграли в 23 матчах и набрали за все время 21 балл. В турнирной таблице Западной конференции команда занимает 10-ю строчку.

Несколько недель назад «Динамо» Рига стрельнуло крупнейшей для себя в нынешнем сезоне серией побед, в ходе которой бордовые выиграли трижды.

На своей территории рижане одержали верх над «Сибирью» (4:1) и «Нефтехимиком» (4:3), после чего в гостях динамовцы разобрались с «Витязем» (4:3 ОТ). Далее «Динамо» Рига снова начало терять очки.

Все прогнозы на КХЛ

Уступили латвийцы «Металлургу» Мг (4:5 Б), «Северстали» (0:2) и «Йокериту» (0:8). Затем команду вынужден был покинуть тренер Сергей Зубов, а на его место стал Валерий Кулибаба. Под его опекой бордовые слились СКА (4:5 Б).

«Динамо» Москва

Столичные ребята в своих 23 встречах сумели забрать себе 30 очков, благодаря чему они сейчас замыкают тройку лидеров в рейтинге Западной конференции.

С 11 по 17 октября «Динамо» Москва пережило серию из трех гостевых поражений. Проиграли бело-синие «Локомотиву» (1:3), СКА (3:5) и «Трактору» (3:5).

После ряда потерь подопечные Алексея Кудашова смогли оформить пару выездных побед. Динамовцы разобрались с «Ак Барсом» (5:4 ОТ) и «Нефтехимиком» (3:0).

Далее на «ВТБ Арене» столичные ребята крупно слились «Витязю» (2:5), а затем разгромили «Локо» (4:1). В последнем матче «Динамо» не смогло справиться со СКА (2:3).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Рига оценивается в 5.75, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.10, а на победу «Динамо» Москва — 1.46.

После смены тренера латвийская команда успела провести встречу со СКА. Да, она проиграла, но навязала серьезную борьбу лидерам Запада и слилась только в битве буллитов.

В противостоянии с еще одним большим клубом Западной конференции мотивированная команда готова сыграть так же. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Рига победит с форой +1.5 за 1.98.