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    «Металлург» Мг легко справится с «Витязем»?

    «Металлург» Мг — «Витязь». Прогноз и ставка (к. 2.90) на хоккейный матч КХЛ 30 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Витязь»
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    Семён Кошелев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Витязь». Игра пройдет на арене «Металлург» 30 октября. Начало встречи — в 12:30 мск. «Металлург» Мг — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 30 Октября 2021 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 12:30 Витязь Витязь
  • Подольск
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 5.50
  • 2
  • 6.50
  • Ставка!
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    «Металлург» Мг

    Хоккейный клуб из Магнитогорска принял участие в 23 встречах, после которых на его счету оказались 42 балла. В зачете Востока он закрепил свое лидерство.

    Чуть больше недели назад «Металлург» Мг в родных стенах пережил разгромное поражение от «Салавата Юлаева» (2:4), прервав свою 14-матчевую серию побед.

    Однако после игры с уфимцами подопечные Ильи Воробьева снова никому не уступали в течение пяти поединков. Новая серия «Магнитки» началась с зарубы с «Динамо» Рига (5:4 Б).

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    В следующих гостевых встречах «Металлург» Мг победил «Йокерит» (5:4 ОТ) и «Сочи» (3:2 Б). А в паре домашних поединков «лисы» взяли верх над «Трактором» (3:2) и «Ак Барсом» (3:1).

    «Витязь»

    Парни из Подольска сыграли в 23 поединках регулярного первенства и заработали 18 баллов. В турнирной таблице Западной конференции команда занимает 11-е место.

    В период с 29 сентября по 16 октября «Витязь» не мог никого победить. Эта печальная серия дошла до семи матчей, которая позже была прервана в игре с «Сибирью» (5:2).

    После разгрома сибиряков подопечные Юрия Бабенко крупно слились «Спартаку» (2:5). В своем следующем матче «богатыри» разнесли «Динамо» Москва (5:2).

    Еще одну встречу «Витязь» сдал «Сочи» (1:3), а в последнем на сегодняшний день матче ребята из Подольска крупно влетели «Автомобилисту» (2:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Металлурга» Мг оценивается в 1.39, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.35, а на победу «Витязя» — 6.70.

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    Подольский клуб является одним из самых часто пропускающих в нынешнем сезоне. В среднем в свою рамку он позволяет забросить 3.3 шайбы за игру.

    «Магнитка» при этом забивает в чемпионате больше остальных (88 голов в 23 встречах). В очном поединке команд из разных полюсов таблиц хозяева могут снести «Витязь» и не заметить. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг забьет в каждом периоде за 2.90.

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    «Металлург» Мг — «Витязь»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Металлург» Мг легко справится с «Витязем»?
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