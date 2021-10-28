«Сибирь»
На счету новосибирской команды 19 очков, заработанных в 22 поединках. На данном этапе этого достаточно для восьмой позиции в таблице Восточной конференции.
В период с 12 по 18 октября «Сибирь» провела гостевую серию из четырех матчей. В каждой встрече на чужой территории «снеговиков» оставили без баллов.
В ходе неприятного отрезка подопечные Андрея Мартемьянова успели проиграть рижскому «Динамо» (1:4), «Йокериту» (3:4), «Авангарду» (3:4) и «Витязю» (2:5).
После неприятной гостевой полосы «Сибирь» вернулась домой, где оформила три победы в трех встречах. Сибиряки обыграли «Динамо» Минск (3:2), «Трактор» (2:0) и «Барыс» (4:3 Б).
ЦСКА
Столичные парни приняли участие в 23 встречах и отобрали у соперников 29 очков. В зачете Западной конференции команда замыкает топ-5.
Пару недель назад ЦСКА потерпел одно из крупнейших домашних поражений в текущем сезоне КХЛ. При родных фанатах хозяева были избиты «Амуром» (1:5).
После провальной игры с «тигрятами» подопечные Сергея Фёдорова одержали верх над «Адмиралом» (2:1). Затем в гостях «армейцы» сдали дерби «Спартаку» (3:4 ОТ).
Далее ЦСКА в Москве слился «Салавату Юлаеву» (2:3), а затем состоялся визит на Дальний Восток, где столичные гости победили «Адмирал» (2:1) и «Амур» (4:3 Б).
Прогноз и ставка
Победа «Сибири» оценивается в 2.95, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.88, а на победу ЦСКА — 2.18.
На данном этапе регулярного чемпионата команда из Новосибирска является худшей в атаке. При этом и ЦСКА сейчас не блещет результативностью.
Однако