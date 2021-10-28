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    Визит в Новосибирск будет удачным для ЦСКА?

    «Сибирь» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 2.18) на хоккейный матч КХЛ 28 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — ЦСКА
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    ЦСКА в матче с «Салаватом Юлаевым»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 28 октября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 28 Октября 2021 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
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    «Сибирь»

    На счету новосибирской команды 19 очков, заработанных в 22 поединках. На данном этапе этого достаточно для восьмой позиции в таблице Восточной конференции.

    В период с 12 по 18 октября «Сибирь» провела гостевую серию из четырех матчей. В каждой встрече на чужой территории «снеговиков» оставили без баллов.

    В ходе неприятного отрезка подопечные Андрея Мартемьянова успели проиграть рижскому «Динамо» (1:4), «Йокериту» (3:4), «Авангарду» (3:4) и «Витязю» (2:5).

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    После неприятной гостевой полосы «Сибирь» вернулась домой, где оформила три победы в трех встречах. Сибиряки обыграли «Динамо» Минск (3:2), «Трактор» (2:0) и «Барыс» (4:3 Б).

    ЦСКА

    Столичные парни приняли участие в 23 встречах и отобрали у соперников 29 очков. В зачете Западной конференции команда замыкает топ-5.

    Пару недель назад ЦСКА потерпел одно из крупнейших домашних поражений в текущем сезоне КХЛ. При родных фанатах хозяева были избиты «Амуром» (1:5).

    После провальной игры с «тигрятами» подопечные Сергея Фёдорова одержали верх над «Адмиралом» (2:1). Затем в гостях «армейцы» сдали дерби «Спартаку» (3:4 ОТ).

    Далее ЦСКА в Москве слился «Салавату Юлаеву» (2:3), а затем состоялся визит на Дальний Восток, где столичные гости победили «Адмирал» (2:1) и «Амур» (4:3 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сибири» оценивается в 2.95, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.88, а на победу ЦСКА — 2.18.

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    На данном этапе регулярного чемпионата команда из Новосибирска является худшей в атаке. При этом и ЦСКА сейчас не блещет результативностью.

    Однако на классе «армейцы» должны разобраться с хозяевами грядущего матча. Наши прогноз и ставка — победа ЦСКА за 2.18.

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    «Сибирь» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 28.10.2021. Прогнозы на хоккей. Визит в Новосибирск будет удачным для ЦСКА?
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