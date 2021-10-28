В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 28 октября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

На счету новосибирской команды 19 очков, заработанных в 22 поединках. На данном этапе этого достаточно для восьмой позиции в таблице Восточной конференции.

В период с 12 по 18 октября «Сибирь» провела гостевую серию из четырех матчей. В каждой встрече на чужой территории «снеговиков» оставили без баллов.

В ходе неприятного отрезка подопечные Андрея Мартемьянова успели проиграть рижскому «Динамо» (1:4), «Йокериту» (3:4), «Авангарду» (3:4) и «Витязю» (2:5).

Все прогнозы на КХЛ

После неприятной гостевой полосы «Сибирь» вернулась домой, где оформила три победы в трех встречах. Сибиряки обыграли «Динамо» Минск (3:2), «Трактор» (2:0) и «Барыс» (4:3 Б).

ЦСКА

Столичные парни приняли участие в 23 встречах и отобрали у соперников 29 очков. В зачете Западной конференции команда замыкает топ-5.

Пару недель назад ЦСКА потерпел одно из крупнейших домашних поражений в текущем сезоне КХЛ. При родных фанатах хозяева были избиты «Амуром» (1:5).

После провальной игры с «тигрятами» подопечные Сергея Фёдорова одержали верх над «Адмиралом» (2:1). Затем в гостях «армейцы» сдали дерби «Спартаку» (3:4 ОТ).

Далее ЦСКА в Москве слился «Салавату Юлаеву» (2:3), а затем состоялся визит на Дальний Восток, где столичные гости победили «Адмирал» (2:1) и «Амур» (4:3 Б).

Прогноз и ставка

Победа «Сибири» оценивается в 2.95, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.88, а на победу ЦСКА — 2.18.

На данном этапе регулярного чемпионата команда из Новосибирска является худшей в атаке. При этом и ЦСКА сейчас не блещет результативностью.