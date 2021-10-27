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    Рижане у себя дома навяжут борьбу СКА

    «Динамо» Рига — СКА. Прогноз и ставка (к. 1.91) на хоккейный матч КХЛ 27 октября 2021 года

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    Эмиль Пуарье
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Рига будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене Рига» 27 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Рига — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 27 Октября 2021 года
    Динамо Рига
  • Рига
    •  Динамо Рига 19:30 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.80
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 1.45
  • Ставка!
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    «Динамо» Рига

    Рижская команда приняла участие в 22 встречах, после которых в ее активе оказались 20 очков. В таблице Западной конференции она занимает десятое место.

    В период с 12 по 16 октября «Динамо» Рига оформило три победы подряд. В текущем сезоне это самая длинная серия, которую смогли выдать латвийцы.

    В паре матчей этого отрезка подопечные Сергея Зубова на своем льду победили «Сибирь» (4:1) и «Нефтехимик» (4:3). А затем в Подольске они прибили «Витязь» (4:3 ОТ).

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    Но после позитивной серии бордовые взялись за старое и трижды кряду потеряли очки. Уступило «Динамо» Рига «Металлургу» Мг (4:5 Б), «Северстали» (0:2) и «Йокериту» (0:8).

    СКА

    Хоккейный клуб из Санкт-Петербурга завоевал 33 балла в 22 поединках чемпионата. В турнирной таблице Западной конференции он лидирует.

    В десяти матчах октября СКА выдал семь побед, а первое поражение в этом месяце команда с Невы пережила в Нур-Султане, где пострадала от «Барыса» (0:3).

    После встречи в Казахстане подопечные Валерия Брагина одержали верх над «Салаватом Юлаевым» (5:0) и «Динамо» Москва (5:3).

    Затем СКА пережил поражения от «Йокерита» (4:5 ОТ) и «Барыса» (3:4 Б). А в последних играх питерцы отомстили «Йокериту» (2:0), раздавили «Куньлунь» (7:0) и «Авангард» (5:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Динамо» Рига оценивается в 5.95, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.05, а на победу СКА — 1.45.

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    В двух последних встречах рижане пропустили десять голов и не забили ни разу. Но в родных стенах команда играет получше.

    В семи предыдущих играх на своем льду бордовые оформили пять побед и забрасывали хотя бы парочку шайб. И даже в поединке с лидером Запада хозяева могут рассчитывать на несколько хороших моментов для взятия ворот. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Рига больше 1.5 за 1.91.

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    «Динамо» Рига — СКА: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на хоккей. Рижане у себя дома навяжут борьбу СКА
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