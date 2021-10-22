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    «Трактор» заработает очки в домашней игре?

    «Трактор» — «Автомобилист». Прогноз и ставка (к. 1.93) на хоккейный матч КХЛ 22 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Автомобилист»
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    Альберт Яруллин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Трактор Арене» 22 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 22 Октября 2021 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.07
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 3.05
  • Ставка!
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    «Трактор»

    После 21 поединка хоккейный клуб из Челябинска находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции с 34 баллами в резерве.

    Со 2 октября «Трактор» выдал серию побед из восьми матчей, которая стартовала с домашних игр против «Авангарда» (4:3) и «Йокерита» (3:2 Б).

    Затем подопечные Анвара Гатиятулина на Дальнем Востоке по два раза хлопнули «Амур» (2:0, 5:4) и «Адмирал» (4:3 Б, 4:2).

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    Вернувшись в родные стены, «Трактор» оформил победы над «Сочи» (4:2) и «Динамо» Москва (5:3). В последней игре «танкисты» слились «Салавату Юлаеву» (1:6).

    «Автомобилист»

    Екатеринбургская команда завоевала 24 балла в 21 поединке регулярки. С такими показателями она занимает шестую строчку в рейтинге Восточной конференции.

    После череды неудач, которые «Автомобилист» пережил с 25 сентября по 1 октября, коллектив с Урала сумел выдать серию из трех побед.

    В ходе данного отрезка ребята Билла Питерса хлопнули «Авангард» (5:2), «Йокерит» (5:1) и «Нефтехимик» (3:2). А в следующем матче с «ястребами» екатеринбуржцы получили ответку (1:3).

    Далее на «Уралец-Арене» «Автомобилист» влетел «Сочи» (4:5 Б) и оформил победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ). В двух недавних играх команда Питерса уступила «Торпедо» (3:4) и взяла верх над «Сочи» (7:6 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Трактора» оценивается в 2.10, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Автомобилиста» — 3.01.

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    В последнем поединке в Челябинске хозяйская команда прервала свою беспроигрышную серию. До этого «медведи» оформили 8 побед, в 6 которых общий тотал переваливал за 5 голов.

    Одно поражение не свидетельствует о плохой форме челябинцев, поэтому вернуться к набору очков они могут. Наши прогноз и ставка — «Трактор» не проиграет + ТБ 3.5 за 1.93.

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    «Трактор» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 22.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Трактор» заработает очки в домашней игре?
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