В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Трактор Арене» 22 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

После 21 поединка хоккейный клуб из Челябинска находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции с 34 баллами в резерве.

Со 2 октября «Трактор» выдал серию побед из восьми матчей, которая стартовала с домашних игр против «Авангарда» (4:3) и «Йокерита» (3:2 Б).

Затем подопечные Анвара Гатиятулина на Дальнем Востоке по два раза хлопнули «Амур» (2:0, 5:4) и «Адмирал» (4:3 Б, 4:2).

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Вернувшись в родные стены, «Трактор» оформил победы над «Сочи» (4:2) и «Динамо» Москва (5:3). В последней игре «танкисты» слились «Салавату Юлаеву» (1:6).

«Автомобилист»

Екатеринбургская команда завоевала 24 балла в 21 поединке регулярки. С такими показателями она занимает шестую строчку в рейтинге Восточной конференции.

После череды неудач, которые «Автомобилист» пережил с 25 сентября по 1 октября, коллектив с Урала сумел выдать серию из трех побед.

В ходе данного отрезка ребята Билла Питерса хлопнули «Авангард» (5:2), «Йокерит» (5:1) и «Нефтехимик» (3:2). А в следующем матче с «ястребами» екатеринбуржцы получили ответку (1:3).

Далее на «Уралец-Арене» «Автомобилист» влетел «Сочи» (4:5 Б) и оформил победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ). В двух недавних играх команда Питерса уступила «Торпедо» (3:4) и взяла верх над «Сочи» (7:6 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Трактора» оценивается в 2.10, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Автомобилиста» — 3.01.

В последнем поединке в Челябинске хозяйская команда прервала свою беспроигрышную серию. До этого «медведи» оформили 8 побед , в 6 которых общий тотал переваливал за 5 голов.

Одно поражение не свидетельствует о плохой форме челябинцев, поэтому вернуться к набору очков они могут. Наши прогноз и ставка — «Трактор» не проиграет + ТБ 3.5 за 1.93.