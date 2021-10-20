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    В столице Штатов «Колорадо» даст бой «Вашингтону»

    «Вашингтон» — «Колорадо». Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч НХЛ 20 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Колорадо»
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    Тайсон Йост
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 20 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вашингтон»

    Столичная команда успела провести пару матчей, в которых смогла заработать 3 очка. На начальном этапе турнира она находится на девятом месте на Востоке.

    В дебютной игре сезона «Вашингтон» у себя дома принял «Рейнджерс». В противостоянии с Нью-Йоркским клубом хозяева на «Кэпитал Уан Арене» разнесли «синерубашечников» (5:1).

    Во втором поединке на своем льду ребята Питера Лавиолетта встретились с действующими обладателями Кубка Стэнли. В матче с «Тампой» «Кэпс» уступили (1:2 ОТ).

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    Прошлую регулярку «Вашингтон» закончил на втором месте в Восточном дивизионе с 77 очками. А в плей-офф команда слилась «Бостону» в первом раунде (1:4).

    «Колорадо»

    Хоккейный клуб из Денвера также провел в чемпионате две игры, в которых забил и пропустил по 7 голов. В зачете Западной конференции он занял девятое место с двумя баллами.

    Дебют сезона «Колорадо» встретил на «Болл Арене» матчем с «Чикаго». Заруба с «Блэкхокс» не было легкой, но из нее «Эвс» вышли победителями (4:2).

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    • Еще труднее парням Джареда Беднара пришлось в противостоянии с «Сент-Луисом», в котором «Эвеланш» остались без набранных баллов (3:5).

    В прошлой регулярке «Колорадо» был первым в Западном дивизионе с 82 очками в резерве. В Кубке Стэнли денверский клуб сумел дойти до четвертьфинала, где был повержен «Вегасом» (2:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Вашингтона» оценивается в 2.21, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Колорадо» — 2.81.

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    Перед стартом нового турнира парни из Денвера считались главными претендентами на победу в Кубке Стэнли. Но сезон «Эвс» начали противоречиво.

    После поражения от «Сент-Луиса» подопечные Беднара будут пытаться реабилитироваться. То же самое можно сказать и про «Вашингтон», который слился «Тампе».

    Безусловно, в столице будет равная игра, в которой очки готов взять каждый. Мы же отдадим предпочтение гостям, поскольку в атаке они выглядят поинтереснее, поэтому наши прогноз и ставка — победа «Колорадо» в матче за 2.10.

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    «Вашингтон» — «Колорадо»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 20.10.2021. Прогнозы на хоккей. В столице Штатов «Колорадо» даст бой «Вашингтону»
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