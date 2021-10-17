НХЛ. Шайбы Овечкина, Сергачева и Свечникова, передача Панарина

«Баффало» — «Аризона» 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Автором победного буллита стал Артту Руотсалайнен.

Регулярный чемпионат «Баффало» — «Аризона» — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Лэдд — 1 (Дзингел, Ларссон), 13:51 — 0:1. Икин — 1 (бол., Каджула, Далин), 21:05 — 1:1Победный буллит: РуотсалайненВратари: Токарски — ВеймелкаШтраф: 4-4Броски: 33 (14+8+10+1) — 21 (5+9+5+2)

«Баффало» — «Аризона» 2:1 Б

«Флорида» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Героем поединка стал форвард «Пантерз» Сэм Беннет, который оформил хет-трик. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 из 30 бросков, вратарь «островитян» Илья Сорокин — 24 броска из 29.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Айлендерс» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) Голы: Беннетт — 1 (Гудас, Форслинг), 9:10 — 1:0. Беннетт — 2 (Юбердо, Экблад), 23:48 — 2:0. Дюклер — 2 (Уигар), 38:57 — 3:0. Вальстрем — 1 (бол.), 43:30 — 3:1. Беннетт — 3 (Кирстед), 49:39 — 4:1. Барков — 1 (Верхэге, Форслинг), 52:22 — 5:1Вратари: Бобровский — СорокинШтраф: 12-6Броски: 29 (6+7+16) — 30 (8+12+10)

«Флорида» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:1

«Питтсбург» — «Чикаго» 5:2 (4:0, 1:1, 0:1)

Звездный голкипер «Блэкхокс» Марк-Андре Флери в первом периоде пропустил четыре шайбы за 10 бросков по воротам и на 12-й минуте был заменен на Кевина Ланкинена.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Чикаго» — 5:2 (4:0, 1:1, 0:1) Голы: Блюгерс — 2 (Макгинн, Марино), 0:15 — 1:0. О`Коннор — 1 (Симон, Дюмулин), 5:33 — 2:0. Макгинн — 1 (О`Коннор), 10:59 — 3:0. Хейнен — 3 (Гюнтцель, Картер), 11:25 — 4:0. Кейн — 1 (бол., С. Джонс, Дебринкэт), 25:00 — 4:1. Зукер — 1 (Капанен, Родригес), 37:55 — 5:1. Дак — 2 (Хагель, Кейн), 55:57 — 5:2Вратари: Джерри — Флери (Ланкинен, 11:25)Штраф: 8-6Броски: 26 (13+8+5) — 20 (3+15+2)

«Питтсбург» набрал пять очков после трех матчей, у «Чикаго» одно очко в трех играх.

«Питтсбург» — «Чикаго» 5:2

«Коламбус» — «Сиэтл Кракен» 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Автором победного гола стал Патрик Лайне. Защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Сиэтл» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) Голы: Танев — 3 (Донато), 34:32 — 0:1. Робинсон — 1 (Хофманн, Харрингтон), 50:07 — 1:1. Лайне — 1 (Веренски, Доми), 62:16 — 2:1Вратари: Мерзликинс — ГрубауэрШтраф: 2-0Броски: 25 (6+9+8+2) — 20 (5+7+7+1)

«Коламбус» набрал четыре очка в двух матчах, на счету «Сиэтла» три балла в трех играх.

«Коламбус» — «Сиэтл Кракен» 2:1 ОТ

«Вашингтон» — «Тампа-Бэй» 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

В составе «Кэпиталз» отличился Александр Овечкин, у «Лайтнинг» забили Михаил Сергачев и Стивен Стэмкос, который забросил в овертайме.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) Голы: Овечкин — 3 (ван Римсдайк, Уилсон), 38:51 — 1:0. Сергачев — 1 (Стэмкос, Чернак), 44:23 — 1:1. Стэмкос — 3 (Белльмар), 64:45 — 1:2Вратари: Ванечек — ВасилевскийШтраф: 2-8Броски: 33 (10+8+12+3) — 24 (4+10+8+2)

«Тампа» после трех матчей набрала четыре очка, у «Вашингтона» три пункта в двух играх.

«Вашингтон» — «Тампа-Бэй» 1:2 ОТ

«Бостон» — «Даллас» 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

В составе победителей дублем отметился Брэд Маршан.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Даллас» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) Голы: Маршан — 1 (буллит), 17:38 — 1:0. Гленденинг — 1 (Киро), 29:15 — 1:1. Дебраск — 1 (Фолиньо, Хаула), 44:43 — 2:1. Маршан — 2 (п.в., Пастрняк), 58:23 — 3:1Вратари: Суэймен — Холтби (17:55 — 18:23, 18:43)Штраф: 14-8Броски: 40 (17+11+12) — 28 (5+9+14)

«Бостон» — «Даллас» 3:1

«Торонто» — «Оттава» 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Оттава» — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) Голы: Симмондс — 1 (Сандин, Дермотт), 2:12 — 1:0. Керфут — 1 (Нюландер), 8:06 — 2:0. Норрис — 1 (бол., Батерсон, Эннис), 37:42 — 2:1. Бантинг — 1 (Керфут, Лильегрен), 47:57 — 3:1Вратари: Кэмпбелл — ФорсбергШтраф: 4-6Броски: 29 (8+15+6) — 21 (6+10+5)

«Торонто» — «Оттава» 3:1

«Детройт» — «Ванкувер» 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Ванкувер» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Голы: Фаббри — 1 (Стаал, Линдстрем), 11:05 — 1:0. Гарлэнд — 1 (Хорват, Пирсон), 24:56 — 1:1. Задина — 1 (бол., Зайдер, Гронек), 26:42 — 2:1. Ганье — 1 (п.в., Бертуцци), 59:02 — 3:1Вратари: Грайсс — ГалакШтраф: 26-24Броски: Грайсс — Галак

«Детройт» — «Ванкувер» 3:1

«Монреаль» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

В составе команды из Нью-Йорка форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей, вратарь Игорь Шестеркин отразил 31 бросок.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Рейнджерс» — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) Голы: Крайдер — 3 (бол., Зибанежад, Панарин), 29:59 — 0:1. Друэн — 2 (Дворак, Кулак), 49:24 — 1:1. Лафренье — 1 (Зибанежад, Фокс), 49:50 — 1:2. Руни — 1 (п.в.), 59:50 — 1:3Вратари: Аллен — ШестеркинШтраф: 8-6Броски: 32 (5+13+14) — 24 (8+9+7)

«Рейнджерс» после трех матчей набрали три очка, «Монреаль» уступил во всех трех играх.

«Монреаль» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:3

«Нэшвилл» — «Каролина» 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Одну из шайб в составе победителей провел россиянин Андрей Свечников. «Каролина» после двух матчей набрала четыре очка, у «Нэшвилл» два поражения в двух играх.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Каролина» — 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) Голы: Фаст — 2 (Стаал, Слэвин), 6:19 — 0:1. Джохансен — 1, 27:54 — 1:1. Свечников — 3 (Нечас, Пеши), 54:00 — 1:2. Терявяйнен — 2 (п.в., Пеши, Ахо), 58:48 — 1:3. Форсберг — 1 (Экхольм, Джохансен), 59:15 — 2:3Вратари: Сарос (58:41) — АндерсенШтраф: 8-8Броски: 40 (14+15+11) — 32 (14+8+10)

«Нэшвилл» — «Каролина» 2:3

«Колорадо» — «Сент-Луис» 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)

Российские нападающие победителей Павел Бучневич и Иван Барбашев записали на свой счет по голевой передаче, Владимир Тарасенко закончил встречу с показателем полезности «-1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Сент-Луис» — 3:5 (0:1, 1:2, 2:2) Голы: Фолк — 1 (Кайру, Бозак), 4:12 — 0:1. Шенн — 1 (Кайру, Бучневич), 28:35 — 0:2. Перрон — 1 (Саад, Парэйко), 31:37 — 0:3. Бураковски — 1 (Кадри, Жирар), 34:09 — 1:3. Перрон — 2 (бол., Барбашев, Фолк), 46:51 — 1:4. Джост — 1 (Комфер, Рантанен), 54:36 — 2:4. Комфер — 1 (Кадри, Макар), 56:18 — 3:4. О`Райлли — 1 (п.в.), 59:40 — 3:5Вратари: Кемпер — БиннингтонШтраф: 9-11Броски: 32 (5+16+11) — 28 (11+5+12)

«Колорадо» — «Сент-Луис» 3:5

«Сан-Хосе» — «Виннипег» 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

«Эдмонтон» — «Калгари» 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

«Лос-Анджелес» — «Миннесота» 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)