В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет в «Большом» 20 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Хоккейный клуб из Краснодарского края заработал всего 12 очков в 20 поединках, из-за чего он застрял на последнем месте в зачете Западной конференции.

В период с 23 сентября по 5 октября «Сочи» пережил шесть поражений кряду. Начался неприятный отрезок «леопардов» с разгрома от «Динамо» Москва (0:4).

После этого сочинцы проиграли «Йокериту» (2:4), «Динамо» Рига (1:2), «Авангарду» (1:3), «Динамо» Минск (3:7) и «Салавату Юлаеву» (0:3). В следующем поединке «Сочи» прихлопнул «Динамо» Рига (3:2 ОТ).

Все прогнозы на КХЛ

Затем были поражения от «Магнитки» (1:3), неожиданная победа над «Авто» (5:4 Б), а также потери баллов в матчах с «Трактором» (2:4) и «Авангардом» (4:5).

«Автомобилист»

Представители Екатеринбурга заработали 22 очка в 20 матчах регулярки. В турнирной таблице Восточной конференции команда идет на шестом месте.

В конце прошлого и начале текущего месяца «Автомобилист» пережил череду поражений от «Трактора» (1:2 Б), «Барыса» (4:5 ОТ), «Салавата Юлаева» (2:3) и «Металлурга» Мг (2:4).

Размочить серию осечек и улучшить турнирное положение ребятам Билла Питерса удалось благодаря победам над «Авангардом» (5:1), «Йокеритом» (5:1) и «Нефтехимиком» (3:2).

Затем «Автомобилист» слился «Авангарду» (1:3), «Сочи» (4:5 Б), а позже прибил «Салават Юлаев» (4:3 ОТ). В недавней игре екатеринбуржцы влетели «Торпедо» (3:4).

Прогноз и ставка

Победа «Сочи» оценивается в 3.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Автомобилиста» — 1.93.

В последних играх екатеринбуржцы шли не очень ровно, однако следующая встреча — отличнейший шанс урвать 2 очка .

В двух предыдущих очных матчах в «Большом» «Авто» добывало баллы. Со своей нынешней формой гости вполне могут организовать эту серию до трешки. Наши прогноз и ставка — победа «Автомобилиста» за 1.93.