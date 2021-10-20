«Сочи»
Хоккейный клуб из Краснодарского края заработал всего 12 очков в 20 поединках, из-за чего он застрял на последнем месте в зачете Западной конференции.
В период с 23 сентября по 5 октября «Сочи» пережил шесть поражений кряду. Начался неприятный отрезок «леопардов» с разгрома от «Динамо» Москва (0:4).
После этого сочинцы проиграли «Йокериту» (2:4), «Динамо» Рига (1:2), «Авангарду» (1:3), «Динамо» Минск (3:7) и «Салавату Юлаеву» (0:3). В следующем поединке «Сочи» прихлопнул «Динамо» Рига (3:2 ОТ).
Затем были поражения от «Магнитки» (1:3), неожиданная победа над «Авто» (5:4 Б), а также потери баллов в матчах с «Трактором» (2:4) и «Авангардом» (4:5).
«Автомобилист»
Представители Екатеринбурга заработали 22 очка в 20 матчах регулярки. В турнирной таблице Восточной конференции команда идет на шестом месте.
В конце прошлого и начале текущего месяца «Автомобилист» пережил череду поражений от «Трактора» (1:2 Б), «Барыса» (4:5 ОТ), «Салавата Юлаева» (2:3) и «Металлурга» Мг (2:4).
Размочить серию осечек и улучшить турнирное положение ребятам Билла Питерса удалось благодаря победам над «Авангардом» (5:1), «Йокеритом» (5:1) и «Нефтехимиком» (3:2).
Затем «Автомобилист» слился «Авангарду» (1:3), «Сочи» (4:5 Б), а позже прибил «Салават Юлаев» (4:3 ОТ). В недавней игре екатеринбуржцы влетели «Торпедо» (3:4).
Прогноз и ставка
Победа «Сочи» оценивается в 3.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Автомобилиста» — 1.93.
В последних играх екатеринбуржцы шли не очень ровно, однако следующая встреча —
В двух предыдущих очных матчах в «Большом» «Авто» добывало баллы. Со своей нынешней формой гости вполне могут организовать эту серию до трешки. Наши прогноз и ставка — победа «Автомобилиста» за 1.93.