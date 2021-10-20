ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскиТрансферный дайджест. 12 — 18 октября «Краснодар» — «Уфа»Никто не заслуживал поражения. «Уфа» не удержала победу над «Краснодаром» «Реал Сосьедад»Примера. «Реал Сосьедад» вышел в лидеры, «Барселона» обыграла «Валенсию»
  • 00:11
    • «Эспаньол» дома обыграл «Кадис»
  • 23:59
    • Гол Ляказетта спас «Арсенал» от поражения
  • 22:14
    • «Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА
  • 21:55
    • «Бетис» минимально выиграл у «Алавеса»
  • 20:52
    • В НХЛ выбрали звезд недели
  • 19:42
    • УЕФА наказал сборную Англии матчем без зрителей за беспорядки в финале Евро-2020
    Все новости спорта

    «Автомобилист» добудет гостевую победу?

    «Сочи» — «Автомобилист». Прогноз и ставка (к. 1.93) на хоккейный матч КХЛ 20 октября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Сочи Прогнозы на Автомобилист
    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Автомобилист»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Трямкин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет в «Большом» 20 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 20 Октября 2021 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 19:30 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
    •

    «Сочи»

    Хоккейный клуб из Краснодарского края заработал всего 12 очков в 20 поединках, из-за чего он застрял на последнем месте в зачете Западной конференции.

    В период с 23 сентября по 5 октября «Сочи» пережил шесть поражений кряду. Начался неприятный отрезок «леопардов» с разгрома от «Динамо» Москва (0:4).

    После этого сочинцы проиграли «Йокериту» (2:4), «Динамо» Рига (1:2), «Авангарду» (1:3), «Динамо» Минск (3:7) и «Салавату Юлаеву» (0:3). В следующем поединке «Сочи» прихлопнул «Динамо» Рига (3:2 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    Затем были поражения от «Магнитки» (1:3), неожиданная победа над «Авто» (5:4 Б), а также потери баллов в матчах с «Трактором» (2:4) и «Авангардом» (4:5).

    «Автомобилист»

    Представители Екатеринбурга заработали 22 очка в 20 матчах регулярки. В турнирной таблице Восточной конференции команда идет на шестом месте.

    В конце прошлого и начале текущего месяца «Автомобилист» пережил череду поражений от «Трактора» (1:2 Б), «Барыса» (4:5 ОТ), «Салавата Юлаева» (2:3) и «Металлурга» Мг (2:4).

    Размочить серию осечек и улучшить турнирное положение ребятам Билла Питерса удалось благодаря победам над «Авангардом» (5:1), «Йокеритом» (5:1) и «Нефтехимиком» (3:2).

    Затем «Автомобилист» слился «Авангарду» (1:3), «Сочи» (4:5 Б), а позже прибил «Салават Юлаев» (4:3 ОТ). В недавней игре екатеринбуржцы влетели «Торпедо» (3:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сочи» оценивается в 3.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Автомобилиста» — 1.93.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В последних играх екатеринбуржцы шли не очень ровно, однако следующая встреча — отличнейший шанс урвать 2 очка.

    В двух предыдущих очных матчах в «Большом» «Авто» добывало баллы. Со своей нынешней формой гости вполне могут организовать эту серию до трешки. Наши прогноз и ставка — победа «Автомобилиста» за 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Александрова — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Рыбакина — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Потапова — Халеп
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Остапенко — Петкович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Контавейт — Синякова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Бублик — Марченко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Селтик — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.80
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Брюгге — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бешикташ — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сочи» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 20.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» добудет гостевую победу?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры