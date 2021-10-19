ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ньюкасл» провел первый матч при новых владельцах«Ньюкаслу» нужно еще много времени для трофеев «Краснодар» — «Уфа»Никто не заслуживал поражения. «Уфа» не удержала победу над «Краснодаром» Уле Гуннар СульшерСульшер снова под давлением. Коллективные ошибки привели к поражению от «Лестера»
  • 23:54
    • «Барселона» одержала волевую победу над «Валенсией»
  • 23:43
    • Гол Кина принес «Ювентусу» победу над «Ромой»
  • 23:50
    • «Марсель» разгромил «Лорьян», Гендузи оформил дубль
  • 21:00
    • «Краснодар» спасся от поражения в матче с «Уфой»
  • 20:53
    • Гол и пас Кейна помогли «Тоттенхэму» победить «Ньюкасл»
  • 18:43
    • «Бавария» разгромила «Байер», Левандовски и Гнабри забили по два мяча
  • 18:30
    • Дубль Сарвели принес «Крыльям Советов» победу над «Нижним Новгородом»
    Все новости спорта

    Сколько голов «Трактор» положит в рамку «Салавата Юлаева»?

    «Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставка (к. 2.12) на хоккейный матч КХЛ 19 октября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Трактор Прогнозы на Салават Юлаев
    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Салават Юлаев»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Калинин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Трактор Арене» 19 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 19 Октября 2021 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Салават Юлаев Салават Юлаев
  • Уфа
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
    •

    «Трактор»

    Челябинская команда провела 20 матчей, в которых заработала 34 очка. Благодаря этому она вырвалась на первое место в таблице Восточной конференции.

    Последнюю неудачу в регулярке «Трактор» пережил 29 сентября в Питере. В противостоянии со СКА «мишки» оказались слабее в послематчевых бросках (3:4 Б).

    С того момента парни Анвара Гатиятулина провели еще восемь встреч, затащив каждую. Серия началась с двух больших побед над «Авангардом» (4:3) и «Йокеритом» (3:2 Б).

    Все прогнозы на КХЛ

    Затем на Дальнем Востоке «Трактор» обыграл «Амур» (2:0, 5:4) и «Адмирал» (4:3 Б, 4:2). А в последних встречах челябинцы прихлопнули «Сочи» (4:2) и «Динамо» Москва (5:3).

    «Салават Юлаев»

    Хоккейный клуб из Уфы имеет в активе 19 сыгранных матчей, после которых в его копилке оказалось 28 очков. В Восточной конференции зеленые занимают третье место.

    В пяти матчах из восьми предыдущих «Салават Юлаев» потерпел пять поражений, серия которых началась с поединков против «Сибири» (1:3) и «Ак Барса» (0:2).

    После двух осечек подопечные Томи Ламсы смогли слегка подправить ситуацию в парочке игр, победив «Сочи» (3:0) и «Йокерит» (3:2 ОТ).

    В трех следующих встречах «Салават Юлаева» растранжирил очки, слившись СКА (0:5), «Ак Барсу» (2:3 Б) и «Автомобилисту» (3:4 ОТ). В своем последнем матче уфимцы прибили «Металлург» Мг (5:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Трактора» оценивается в 2.48, победа «Салавата Юлаева» — в 2.55, а на ничью букмекеры дают коэффициент 3.96.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Беспроигрышная серия челябинского клуба дошла до восьми матчей. При этом в списке поверженных были и серьезные противники.

    В шести играх упомянутого отрезка «медведи» сумели забросить 3+ шайбы, что команда готова повторить и в домашней встрече с уфимцами. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Трактора» больше 2.5 за 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.48
  • Прогноз на матч Самсонова — Томлянович
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ястремская — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Чжэн Циньвэнь — Цуренко
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Джумхур — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Касаткина — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Гаске — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч Торпедо — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сочи — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Витязь — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Черноморец — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Юргорден — Эльфсборг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Алавес — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.70
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 21:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 19.10.2021. Прогнозы на хоккей. Сколько голов «Трактор» положит в рамку «Салавата Юлаева»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры