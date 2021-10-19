В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Трактор Арене» 19 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

Челябинская команда провела 20 матчей, в которых заработала 34 очка. Благодаря этому она вырвалась на первое место в таблице Восточной конференции.

Последнюю неудачу в регулярке «Трактор» пережил 29 сентября в Питере. В противостоянии со СКА «мишки» оказались слабее в послематчевых бросках (3:4 Б).

С того момента парни Анвара Гатиятулина провели еще восемь встреч, затащив каждую. Серия началась с двух больших побед над «Авангардом» (4:3) и «Йокеритом» (3:2 Б).

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Затем на Дальнем Востоке «Трактор» обыграл «Амур» (2:0, 5:4) и «Адмирал» (4:3 Б, 4:2). А в последних встречах челябинцы прихлопнули «Сочи» (4:2) и «Динамо» Москва (5:3).

«Салават Юлаев»

Хоккейный клуб из Уфы имеет в активе 19 сыгранных матчей, после которых в его копилке оказалось 28 очков. В Восточной конференции зеленые занимают третье место.

В пяти матчах из восьми предыдущих «Салават Юлаев» потерпел пять поражений, серия которых началась с поединков против «Сибири» (1:3) и «Ак Барса» (0:2).

После двух осечек подопечные Томи Ламсы смогли слегка подправить ситуацию в парочке игр, победив «Сочи» (3:0) и «Йокерит» (3:2 ОТ).

В трех следующих встречах «Салават Юлаева» растранжирил очки, слившись СКА (0:5), «Ак Барсу» (2:3 Б) и «Автомобилисту» (3:4 ОТ). В своем последнем матче уфимцы прибили «Металлург» Мг (5:2).

Прогноз и ставка

Победа «Трактора» оценивается в 2.48, победа «Салавата Юлаева» — в 2.55, а на ничью букмекеры дают коэффициент 3.96.

Беспроигрышная серия челябинского клуба дошла до восьми матчей. При этом в списке поверженных были и серьезные противники.