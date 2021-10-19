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    Возьмет ли СКА реванш у «Йокерита»?

    СКА — «Йокерит». Прогноз и ставка (к. 2.80) на хоккейный матч КХЛ 19 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Йокерит»
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    Валентин Зыков
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Йокерит». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 19 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 19 Октября 2021 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Йокерит Йокерит
  • Хельсинки
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
    •

    СКА

    После 19 матчей на счету команды из Санкт-Петербурга лежат 27 очков, что позволяет ей закрепиться на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.

    В период с 29 сентября по 5 октября СКА провел три встречи кряду в «Ледовом дворце». На своем льду он хлопнул «Трактор» (4:3 Б), «Нефтехимик» (2:0) и «Локомотив» (1:0).

    Небольшая серия побед команды Валерия Брагина была прервана в Нур-Султане, где она крупно проиграла «Барысу» (0:3). В следующем матче «армейцы» разгромили «Салават Юлаев» (5:0).

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    Еще пару баллов питерцы оформили в зарубе с «Динамо» Москва (5:3). А в двух последних встречах СКА оказался слабее «Йокерита» (4:5 ОТ) и «Барыса» (3:4 Б).

    «Йокерит»

    В резерве клуба из города Хельсинки имеется 28 баллов, добытых в 19 матчах. В турнирной таблице Запада он расположился на первой позиции.

    С 5 сентября по 1 октября «Йокерит» порадовал своих фанатов солидной беспроигрышной серией, которая продлилась 11 поединков.

    Но после успешных встреч подопечные Лаури Марьямяки пережили четыре поражения кряду. Уступили «шуты» «Трактору» (2:3 Б), «Автомобилисту» (1:5), «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ) и «Нефтехимику» (3:6).

    Вернуться к победам «Йокериту» удалось на «Хартвалл Арене» в поединке с «Сибирью» (4:3). После этого матча финские парни прибили СКА (5:4 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа СКА оценивается в 2.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Йокерита» — 2.61.

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    В двух последних матчах питерцы уступили своим соперникам после основного времени. При этом в одной игре клуб с Невы сдался «Йокериту» в Финляндии.

    Очевидно, что предстоящий поединок будет одним из важнейших для команды Брагина, поскольку 2 балла помогут им обойти «шутов» и возглавить зачет Запада. За это «армейцы» и бороться у себя дома. Наши прогноз и ставка — победа СКА с форой -1 за 2.80.

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    СКА — «Йокерит»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 19.10.2021. Прогнозы на хоккей. Возьмет ли СКА реванш у «Йокерита»?
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