В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на арене «Витязь» 13 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Витязь» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витязь»

Команда, представляющая Подольск, имеет в резерве 13 баллов, добытых в 13 встречах. В турнирной таблице Западной конференции она расположилась на 11-й строчке.

После семи поражений кряду казалось, что «Витязь» начал приходить в себя, оформив три победы. Сперва «богатыри» припечатали «Локо» в Ярославле (3:2).

Далее подопечные Юрия Бабенко растоптали «Амур» (4:1) и разделались со СКА (6:5 Б). Но позже снова начались потери.

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У себя дома «Витязь» получил ответку от «Локомотива» (1:4), а затем на выезде «богатыри» проиграли «Куньлуню» (2:4), «Амуру» (1:2 Б), «Адмиралу» (2:3) и «Сибири» (1:2).

«Торпедо»

Нижегородский клуб также провел 16 встреч. В своих матчах ему удалось отвоевать 15 очков и занять восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

В текущем сезоне «Торпедо» одержало всего 6 побед, а в период с 14 по 22 сентября «автозаводцы» потерпели четыре подряд поражения, что стало самой длинной серией в сезоне.

После череды потерь подопечные Дэвида Немировского в «Нагорном» обыграли «Динамо» Москва (4:2) и разгромили «Трактор» (5:2).

В пяти недавних матчах «Торпедо» уступило четырежды. Нижегородцы оказались слабее «Амура» (3:4 ОТ) и «Адмирала» (1:2). А после победы над «Сибирью» (3:0) парни Немировского сдались «Динамо» Минск (3:4) и «Северстали» (2:3 Б).

Прогноз и ставка

Победа «Витязя» оценивается в 2.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу «Торпедо» — 2.48.

Нижегородская команда будет противостоять примерно равному сопернику, который, несмотря на серию из пяти поражений, букмекеры считают фаворитом.