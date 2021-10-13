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    Удивит ли «Торпедо» «витязей» во встрече в Подольске?

    «Витязь» — «Торпедо». Прогноз и ставка (к. 3.03) на хоккейный матч КХЛ 13 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Торпедо»
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    Сергей Гончарук
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на арене «Витязь» 13 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Витязь» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 13 Октября 2021 года
    Витязь
  • Подольск
    •  Витязь 19:30 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    «Витязь»

    Команда, представляющая Подольск, имеет в резерве 13 баллов, добытых в 13 встречах. В турнирной таблице Западной конференции она расположилась на 11-й строчке.

    После семи поражений кряду казалось, что «Витязь» начал приходить в себя, оформив три победы. Сперва «богатыри» припечатали «Локо» в Ярославле (3:2).

    Далее подопечные Юрия Бабенко растоптали «Амур» (4:1) и разделались со СКА (6:5 Б). Но позже снова начались потери.

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    У себя дома «Витязь» получил ответку от «Локомотива» (1:4), а затем на выезде «богатыри» проиграли «Куньлуню» (2:4), «Амуру» (1:2 Б), «Адмиралу» (2:3) и «Сибири» (1:2).

    «Торпедо»

    Нижегородский клуб также провел 16 встреч. В своих матчах ему удалось отвоевать 15 очков и занять восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

    В текущем сезоне «Торпедо» одержало всего 6 побед, а в период с 14 по 22 сентября «автозаводцы» потерпели четыре подряд поражения, что стало самой длинной серией в сезоне.

    После череды потерь подопечные Дэвида Немировского в «Нагорном» обыграли «Динамо» Москва (4:2) и разгромили «Трактор» (5:2).

    В пяти недавних матчах «Торпедо» уступило четырежды. Нижегородцы оказались слабее «Амура» (3:4 ОТ) и «Адмирала» (1:2). А после победы над «Сибирью» (3:0) парни Немировского сдались «Динамо» Минск (3:4) и «Северстали» (2:3 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа «Витязя» оценивается в 2.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу «Торпедо» — 2.48.

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    Нижегородская команда будет противостоять примерно равному сопернику, который, несмотря на серию из пяти поражений, букмекеры считают фаворитом.

    Очевидно, что «Витязь» сейчас по-прежнему выглядит грустно, поэтому статус сильнейшего у него сомнительный. В гостях «автозаводцы» могут наказать «богатырей», усугубив их серию неудач. Наши прогноз и ставка — победа «Торпедо» с форой -1 за 3.03.

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    «Витязь» — «Торпедо»: прогноз, ставка (3.03), статистика, коэффициенты матча 13.10.2021. Прогнозы на хоккей. Удивит ли «Торпедо» «витязей» во встрече в Подольске?
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