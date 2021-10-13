«Витязь»
Команда, представляющая Подольск, имеет в резерве 13 баллов, добытых в 13 встречах. В турнирной таблице Западной конференции она расположилась на 11-й строчке.
После семи поражений кряду казалось, что «Витязь» начал приходить в себя, оформив три победы. Сперва «богатыри» припечатали «Локо» в Ярославле (3:2).
Далее подопечные Юрия Бабенко растоптали «Амур» (4:1) и разделались со СКА (6:5 Б). Но позже снова начались потери.
У себя дома «Витязь» получил ответку от «Локомотива» (1:4), а затем на выезде «богатыри» проиграли «Куньлуню» (2:4), «Амуру» (1:2 Б), «Адмиралу» (2:3) и «Сибири» (1:2).
«Торпедо»
Нижегородский клуб также провел 16 встреч. В своих матчах ему удалось отвоевать 15 очков и занять восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
В текущем сезоне «Торпедо» одержало всего 6 побед, а в период с 14 по 22 сентября «автозаводцы» потерпели четыре подряд поражения, что стало самой длинной серией в сезоне.
После череды потерь подопечные Дэвида Немировского в «Нагорном» обыграли «Динамо» Москва (4:2) и разгромили «Трактор» (5:2).
В пяти недавних матчах «Торпедо» уступило четырежды. Нижегородцы оказались слабее «Амура» (3:4 ОТ) и «Адмирала» (1:2). А после победы над «Сибирью» (3:0) парни Немировского сдались «Динамо» Минск (3:4) и «Северстали» (2:3 Б).
Прогноз и ставка
Победа «Витязя» оценивается в 2.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу «Торпедо» — 2.48.
Нижегородская команда будет противостоять примерно равному сопернику, который, несмотря на серию из пяти поражений, букмекеры считают фаворитом.
Очевидно, что «Витязь» сейчас