В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Рига будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Арене Рига» 12 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Рига — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Рига

Рижская команда заработала 13 очков в 16 поединках регулярки, что делает ее девятой в турнирной таблице Западной конференции.

Последний раз в родных стенах «Динамо» Рига осчастливило своих фанатов 27 сентября. Тогда бордовые одержали верх над «Сочи» (2:1).

После встречи с сочинцами подопечные Сергея Зубова провели пять поединков, уступив четырежды. Сперва латвийцы всухую слились «Северстали» (0:2).

Все прогнозы на КХЛ

Затем на чужом льду «Динамо» Рига проиграло «Амуру» (2:3 Б). А после победы над «Адмиралом» (2:1) рижане влетели «Сибири» (1:3) и «Сочи» (2:3 ОТ).

«Сибирь»

На счету новосибирских ребят имеется 13 баллов, которые они взяли в 15 встречах. В турнирной таблице Востока команда занимает восьмую позицию.

Концовку прошлого месяца «Сибирь» провела не лучшим образом, потерпев четыре поражения. Серия потерь «снеговиков» началась с противостояния с «Магниткой» (1:3).

В трех следующих матчах подопечные Андрея Мартемьянова уступили «Барысу» (1:2 ОТ), «Северстали» (0:1) и ЦСКА (0:1 ОТ). Оборвать серию неудач команде удалось в зарубе с «Салаватом Юлаевым» (3:1).

Еще одну осечку «Сибирь» допустила в родных стенах в поединке с «Торпедо» (0:3). В двух последних матчах сибиряки огорчили «Динамо» Рига (3:1) и «Витязь» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Рига букмекеры предлагают поставить за 2.36, ничья оценивается в 3.98, а победа «Сибири» — в 2.61.

В Новосибирске команда Мартемьянова выдала две победы в своих последних матчах, а рижане подходят к поединку после пары поражений. Одна из их встреч оказался очной, в ней сибиряки обеспечили себе преимущество в 2 шайбы.