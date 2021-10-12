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    «Динамо» Рига — «Сибирь». Прогноз и ставка (к. 1.99) на хоккейный матч КХЛ 12 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Рига — «Сибирь»
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    Ник Шор
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Рига будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Арене Рига» 12 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Рига — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Октября 2021 года
    Динамо Рига
  • Рига
    •  Динамо Рига 19:30 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
    •

    «Динамо» Рига

    Рижская команда заработала 13 очков в 16 поединках регулярки, что делает ее девятой в турнирной таблице Западной конференции.

    Последний раз в родных стенах «Динамо» Рига осчастливило своих фанатов 27 сентября. Тогда бордовые одержали верх над «Сочи» (2:1).

    После встречи с сочинцами подопечные Сергея Зубова провели пять поединков, уступив четырежды. Сперва латвийцы всухую слились «Северстали» (0:2).

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    Затем на чужом льду «Динамо» Рига проиграло «Амуру» (2:3 Б). А после победы над «Адмиралом» (2:1) рижане влетели «Сибири» (1:3) и «Сочи» (2:3 ОТ).

    «Сибирь»

    На счету новосибирских ребят имеется 13 баллов, которые они взяли в 15 встречах. В турнирной таблице Востока команда занимает восьмую позицию.

    Концовку прошлого месяца «Сибирь» провела не лучшим образом, потерпев четыре поражения. Серия потерь «снеговиков» началась с противостояния с «Магниткой» (1:3).

    В трех следующих матчах подопечные Андрея Мартемьянова уступили «Барысу» (1:2 ОТ), «Северстали» (0:1) и ЦСКА (0:1 ОТ). Оборвать серию неудач команде удалось в зарубе с «Салаватом Юлаевым» (3:1).

    Еще одну осечку «Сибирь» допустила в родных стенах в поединке с «Торпедо» (0:3). В двух последних матчах сибиряки огорчили «Динамо» Рига (3:1) и «Витязь» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Рига букмекеры предлагают поставить за 2.36, ничья оценивается в 3.98, а победа «Сибири» — в 2.61.

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    В Новосибирске команда Мартемьянова выдала две победы в своих последних матчах, а рижане подходят к поединку после пары поражений. Одна из их встреч оказался очной, в ней сибиряки обеспечили себе преимущество в 2 шайбы.

    На данный момент «Сибирь» будет сложным соперником для латвийцев, прихлопнуть которых — нелегкая задачка. Наши прогноз и ставка — победа «Сибири» с форой 0 за 1.99.

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    «Динамо» Рига — «Сибирь»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на хоккей. Выезд в Латвию будет успешным для «Сибири»?
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