В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Йокерит». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 6 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Автомобилист»

Хоккейный клуб с Урала имеет в своем активе 14 матчей регулярки, в которых он завоевал 15 баллов. В зачете Восточной конференции команда идет пятой.

В первой половине сентября «Автомобилист», оправившись после двух поражений, организовал четыре победы на чужом льду, а затем снова дважды потерял очки.

В проигранных матчах ребята Билла Питерса оказались слабее «Авангарда» (1:3) и ЦСКА (2:3 ОТ). А после зарубы с «армейцами» «Авто» переехало «Динамо» Минск (7:3).

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В четырех других поединках екатеринбуржцы пострадали от «Трактора» (1:2 Б), «Барыса» (4:5 ОТ), «Салавата Юлаева» (2:3) и «Металлурга» Мг (2:4). В недавней встрече «Автомобилист» разгромил «Авангард» (5:2).

«Йокерит»

Финский коллектив после 14 матчей закрепился на первой позиции в турнирной таблице Западной конференции. За все это время «шутам» удалось накопить 23 балла.

В дебюте нового сезона «Йокерит» успел дважды проиграть. Но после пары поражений на старте ребята из города Хельсинки не уступали в течение 11 поединков кряду.

Последние матчи беспроигрышной серии «джокеров» прошли на «Хартвалл Арене». В них подопечные Лаури Марьямяки разделались с «Сочи» (4:2), «Ак Барсом» (4:3 ОТ) и «Северсталью» (4:1).

Однако крутая серия «Йокерита» была прервана в его последнем на сегодняшний день матче. В Челябинске финны не справились с «Трактором» (2:3 Б).

Прогноз и ставка

Победа «Автомобилиста» оценивается в 2.27, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Йокерита» — 2.64.

Даже в свои неудачные отрезки екатеринбуржцы стараются играть результативно. В трех недавних встречах из четырех они пробивали тотал больше 5.5 .

Финский же клуб, несмотря на поражение от «Трактора», также шел в регулярке мощно. От очного противостояния двух «верховых» команд стоит ждать голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.00.