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    Игра «Трактора» и «Йокерита» окажется «верховой»?

    «Трактор» — «Йокерит». Прогноз и ставка (к. 2.18) на хоккейный матч КХЛ 4 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Йокерит»
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    Егор Фатеев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Йокерит». Игра пройдет на «Трактор Арене» 4 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Октября 2021 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Йокерит Йокерит
  • Хельсинки
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Трактор»

    Челябинская команда в 13 играх заработала 20 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она на данный момент является третьей.

    Свой второй поединок в сезоне «Трактор» провел как раз против «Йокерита», в котором уступил «шутам» (4:5 ОТ). Но после неудачной встречи в Финляндии «танкисты» выстрелили пятью победами.

    Прервалась же хорошая серия «Трактора» в поединке с минским «Динамо» (0:5). А затем подопечные Анвара Гатиятулина успели обыграть ЦСКА (2:1) и «Автомобилист» (2:1 Б).

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    Позже челябинцы не смогли справиться с «Торпедо» (2:5) и СКА (3:4 Б). В своем последнем матче ребята Анвара Гатиятулина взяли верх над «Авангардом» (4:3).

    «Йокерит»

    Хоккейный клуб, представляющий Финляндию, провел в регулярке 13 матчей и заработал в них 22 очка. В турнирной таблице Запада он идет на втором месте.

    После двух поражений на старте сезона «Йокерит» больше никому не уступает. А началась беспроигрышная серия «шутов» с домашнего противостояния с «Трактором» (5:4 ОТ).

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    • Затем в гостях ребята Лаури Марьямяки прибили «Куньлунь» (6:5) и «Авангард» (3:2), а в городе Хельсинки «джокеры» одолели «Локо» (2:0), «Торпедо» (5:4 Б) и «Барыс» (3:2 Б).

    В своих следующих матчах «Йокерит» обыграл «Локомотив» (4:1), «Торпедо» (4:2), «Сочи» (4:2), «Ак Барс» (4:3 ОТ) и «Северсталь» (4:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Трактора» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.46, на ничью — 4.10, а на победу «Йокерита» — 2.45.

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    В очном поединке нынешней регулярки эти команды забили суммарно 8 голов в основное время. А в четырех матчах из пяти предыдущих минимум 5 шайб залетало в ходе 60 минут.

    От очередного противостояния двух ярких соперников вполне резонно снова ждать высокой результативности. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.18.

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    «Трактор» — «Йокерит»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 04.10.2021. Прогнозы на хоккей. Игра «Трактора» и «Йокерита» окажется «верховой»?
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