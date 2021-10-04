В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Йокерит». Игра пройдет на «Трактор Арене» 4 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

Челябинская команда в 13 играх заработала 20 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она на данный момент является третьей.

Свой второй поединок в сезоне «Трактор» провел как раз против «Йокерита», в котором уступил «шутам» (4:5 ОТ). Но после неудачной встречи в Финляндии «танкисты» выстрелили пятью победами.

Прервалась же хорошая серия «Трактора» в поединке с минским «Динамо» (0:5). А затем подопечные Анвара Гатиятулина успели обыграть ЦСКА (2:1) и «Автомобилист» (2:1 Б).

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Позже челябинцы не смогли справиться с «Торпедо» (2:5) и СКА (3:4 Б). В своем последнем матче ребята Анвара Гатиятулина взяли верх над «Авангардом» (4:3).

«Йокерит»

Хоккейный клуб, представляющий Финляндию, провел в регулярке 13 матчей и заработал в них 22 очка. В турнирной таблице Запада он идет на втором месте.

После двух поражений на старте сезона «Йокерит» больше никому не уступает. А началась беспроигрышная серия «шутов» с домашнего противостояния с «Трактором» (5:4 ОТ).

Затем в гостях ребята Лаури Марьямяки прибили «Куньлунь» (6:5) и «Авангард» (3:2), а в городе Хельсинки «джокеры» одолели «Локо» (2:0), «Торпедо» (5:4 Б) и «Барыс» (3:2 Б).

В своих следующих матчах «Йокерит» обыграл «Локомотив» (4:1), «Торпедо» (4:2), «Сочи» (4:2), «Ак Барс» (4:3 ОТ) и «Северсталь» (4:1).

Прогноз и ставка

На победу «Трактора» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.46, на ничью — 4.10, а на победу «Йокерита» — 2.45.

В очном поединке нынешней регулярки эти команды забили суммарно 8 голов в основное время. А в четырех матчах из пяти предыдущих минимум 5 шайб залетало в ходе 60 минут.

От очередного противостояния двух ярких соперников вполне резонно снова ждать высокой результативности. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.18.