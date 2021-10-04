«Трактор»
Челябинская команда в 13 играх заработала 20 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она на данный момент является третьей.
Свой второй поединок в сезоне «Трактор» провел как раз против «Йокерита», в котором уступил «шутам» (4:5 ОТ). Но после неудачной встречи в Финляндии «танкисты» выстрелили пятью победами.
Прервалась же хорошая серия «Трактора» в поединке с минским «Динамо» (0:5). А затем подопечные Анвара Гатиятулина успели обыграть ЦСКА (2:1) и «Автомобилист» (2:1 Б).
Позже челябинцы не смогли справиться с «Торпедо» (2:5) и СКА (3:4 Б). В своем последнем матче ребята Анвара Гатиятулина взяли верх над «Авангардом» (4:3).
«Йокерит»
Хоккейный клуб, представляющий Финляндию, провел в регулярке 13 матчей и заработал в них 22 очка. В турнирной таблице Запада он идет на втором месте.
После двух поражений на старте сезона «Йокерит» больше никому не уступает. А началась беспроигрышная серия «шутов» с домашнего противостояния с «Трактором» (5:4 ОТ).
Затем в гостях ребята Лаури Марьямяки прибили «Куньлунь» (6:5) и «Авангард» (3:2), а в городе Хельсинки «джокеры» одолели «Локо» (2:0), «Торпедо» (5:4 Б) и «Барыс» (3:2 Б).
В своих следующих матчах «Йокерит» обыграл «Локомотив» (4:1), «Торпедо» (4:2), «Сочи» (4:2), «Ак Барс» (4:3 ОТ) и «Северсталь» (4:1).
Прогноз и ставка
На победу «Трактора» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.46, на ничью — 4.10, а на победу «Йокерита» — 2.45.
В очном поединке нынешней регулярки эти команды забили суммарно 8 голов в основное время. А в четырех матчах из пяти предыдущих
От очередного противостояния двух ярких соперников вполне резонно снова ждать высокой результативности. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.18.