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    «Йокерит» устроит праздник голов во встрече с «Северсталью»?

    «Йокерит» — «Северсталь». Прогноз и ставка (к. 2.13) на хоккейный матч КХЛ 1 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Йокерит» — «Северсталь»
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    Теему Турунен
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 1 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Йокерит» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 01 Октября 2021 года
    Йокерит
  • Хельсинки
    •  Йокерит 19:30 Северсталь Северсталь
  • Череповец
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.85
  • 2
  • 5.00
  • Ставка!
    •

    «Йокерит»

    Финские парни сыграли в 12 матчах регулярки и накопили за это время 20 очков. Сейчас их команда является первой в турнирной таблице Западной конференции.

    На старте сезона «Йокерит» потерпел два поражения, после чего в десяти следующих играх «шуты» никому не уступили ни разу.

    Началась большая серия подопечных Лаури Марьямяки с домашней победы над «Трактором» (5:4 ОТ). Затем финны обыграли «Куньлунь» (6:5) и «Авангард» (3:2).

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    Позже на «Хартвалл Арене» «Йокерит» одолел «Локо» (2:0), «Торпедо» (5:4 Б) и «Барыс» (3:2 Б). В остальных матчах «джокеры» опять прошли «Локомотив» (4:1), а также одолели «Торпедо» (4:2), «Сочи» (4:2) и «Ак Барс» (4:3 ОТ).

    «Северсталь»

    Череповецкий коллектив провел в чемпионате 11 матчей. Заработать ему удалось 13 очков. С такими показателями команда является шестой на Западе.

    Первую победу «Северсталь» оформила в домашней игре против «Адмирала» 8 сентября (3:2 ОТ), а до этого «сталь» пережила два поражения.

    После встречи с «морячками» подопечные Андрея Разина уступили «Трактору» (1:2 Б), разделались с «Сибирью» (4:2), а также потеряли очки в поединках с «Амуром» (2:3) и «Адмиралом» (1:4).

    Завершив дальневосточное турне, «Северстали» удалось добыть четыре победы подряд. Команда Разина прибила «Салават Юлаев» (2:1), «Динамо» Рига (2:1 ОТ), «Сибирь» (1:0) и снова рижан (2:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Йокерита» оценивается в 1.56, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.80, а на победу «Северстали» — 4.86.

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    Потихоньку череповецкая команда начала в последнее время приходить в себя и карабкаться вверх по таблице. И на данный момент «Северсталь» никому не проигрывает с 21 сентября.

    Но у «джокеров» своя солидная серия без поражений и хорошие показатели в атаке — 42 шайбы в 12 играх. В среднем финны забрасывают соперникам 3.5 гола за игру. Не будет исключением и предстоящая встреча. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Йокерита» больше 3.5 за 2.13.

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    «Йокерит» — «Северсталь»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 01.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Йокерит» устроит праздник голов во встрече с «Северсталью»?
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