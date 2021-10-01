В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 1 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Йокерит» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Йокерит»

Финские парни сыграли в 12 матчах регулярки и накопили за это время 20 очков. Сейчас их команда является первой в турнирной таблице Западной конференции.

На старте сезона «Йокерит» потерпел два поражения, после чего в десяти следующих играх «шуты» никому не уступили ни разу.

Началась большая серия подопечных Лаури Марьямяки с домашней победы над «Трактором» (5:4 ОТ). Затем финны обыграли «Куньлунь» (6:5) и «Авангард» (3:2).

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Позже на «Хартвалл Арене» «Йокерит» одолел «Локо» (2:0), «Торпедо» (5:4 Б) и «Барыс» (3:2 Б). В остальных матчах «джокеры» опять прошли «Локомотив» (4:1), а также одолели «Торпедо» (4:2), «Сочи» (4:2) и «Ак Барс» (4:3 ОТ).

«Северсталь»

Череповецкий коллектив провел в чемпионате 11 матчей. Заработать ему удалось 13 очков. С такими показателями команда является шестой на Западе.

Первую победу «Северсталь» оформила в домашней игре против «Адмирала» 8 сентября (3:2 ОТ), а до этого «сталь» пережила два поражения.

После встречи с «морячками» подопечные Андрея Разина уступили «Трактору» (1:2 Б), разделались с «Сибирью» (4:2), а также потеряли очки в поединках с «Амуром» (2:3) и «Адмиралом» (1:4).

Завершив дальневосточное турне, «Северстали» удалось добыть четыре победы подряд. Команда Разина прибила «Салават Юлаев» (2:1), «Динамо» Рига (2:1 ОТ), «Сибирь» (1:0) и снова рижан (2:0).

Прогноз и ставка

Победа «Йокерита» оценивается в 1.56, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.80, а на победу «Северстали» — 4.86.

Потихоньку череповецкая команда начала в последнее время приходить в себя и карабкаться вверх по таблице. И на данный момент «Северсталь» никому не проигрывает с 21 сентября.