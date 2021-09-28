В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 28 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

Динамовцы имеют 16 очков, которые они завоевали в девяти поединках КХЛ. В турнирной таблице Западной конференции команда занимает второе место.

В новый сезон «Динамо» Москва влилось очень ярко, выдав восемь побед кряду в основное время. Стартовала эта серия с матчей на «ВТБ Арене» против «Динамо» Минск (4:1), «Сибири» (4:0) и «Авангарда» (5:2).

В выездной серии подопечные Алексея Кудашова обыграли «Амур» (6:2), «Адмирал» (5:3) и «Сибирь» (5:4). А еще в одном домашнем матче сине-белые разбили «Динамо» Рига (4:1).

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Далее в «Большом» «Динамо» Москва припечатало «Сочи» (4:0). Но 25 сентября победная серия динамовцев прервалась. Уступила команда Кудашова «Торпедо» (2:4).

«Спартак»

После 11 матчей нового чемпионата «народная команда» имеет в копилке 12 пунктов, благодаря которым она замыкает пятерку сильнейших в рейтинге Запада.

На старте сезона «Спартак» порадовал своих фанатов тремя победами. Расправились красно-белые с «Адмиралом» (4:1), «Амуром» (3:1) и «Витязем» (3:2 ОТ).

А первую неудачу парни Бориса Миронова потерпели в зарубе с «Салаватом» (1:2). Далее «Спартак» решил устроить результативные качели. Сперва он разгромил «Барыс» (4:1).

После потерь очков в поединках со СКА (0:2) и ЦСКА (1:3) «Спартак» припечатал «Динамо» Рига (3:1). Позже были поражение от «Авангарда» (0:4), победа над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) и проигрыш «Ак Барсу» (1:3).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Москва оценивается в 1.93, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Спартака» — 3.32.

В семи встречах из девяти в КХЛ с участием динамовцев соперники забивали минимум 5 голов . Такая же высокая результативность была и в четырех очных играх из пяти предыдущих.

После первого поражения в регулярке парни Кудашова, безусловно, захотят вернуться к победам, а само дерби обещает быть «верховым». Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.94.