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    Столичное дерби на «ВТБ Арене» будет результативным

    «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз и ставка (к. 1.94) на хоккейный матч КХЛ 28 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Спартак»
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    Владислав Ефремов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 28 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 28 Сентября 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 3.35
  • Ставка!
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    «Динамо» Москва

    Динамовцы имеют 16 очков, которые они завоевали в девяти поединках КХЛ. В турнирной таблице Западной конференции команда занимает второе место.

    В новый сезон «Динамо» Москва влилось очень ярко, выдав восемь побед кряду в основное время. Стартовала эта серия с матчей на «ВТБ Арене» против «Динамо» Минск (4:1), «Сибири» (4:0) и «Авангарда» (5:2).

    В выездной серии подопечные Алексея Кудашова обыграли «Амур» (6:2), «Адмирал» (5:3) и «Сибирь» (5:4). А еще в одном домашнем матче сине-белые разбили «Динамо» Рига (4:1).

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    Далее в «Большом» «Динамо» Москва припечатало «Сочи» (4:0). Но 25 сентября победная серия динамовцев прервалась. Уступила команда Кудашова «Торпедо» (2:4).

    «Спартак»

    После 11 матчей нового чемпионата «народная команда» имеет в копилке 12 пунктов, благодаря которым она замыкает пятерку сильнейших в рейтинге Запада.

    На старте сезона «Спартак» порадовал своих фанатов тремя победами. Расправились красно-белые с «Адмиралом» (4:1), «Амуром» (3:1) и «Витязем» (3:2 ОТ).

    А первую неудачу парни Бориса Миронова потерпели в зарубе с «Салаватом» (1:2). Далее «Спартак» решил устроить результативные качели. Сперва он разгромил «Барыс» (4:1).

    После потерь очков в поединках со СКА (0:2) и ЦСКА (1:3) «Спартак» припечатал «Динамо» Рига (3:1). Позже были поражение от «Авангарда» (0:4), победа над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) и проигрыш «Ак Барсу» (1:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Динамо» Москва оценивается в 1.93, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Спартака» — 3.32.

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    В семи встречах из девяти в КХЛ с участием динамовцев соперники забивали минимум 5 голов. Такая же высокая результативность была и в четырех очных играх из пяти предыдущих.

    После первого поражения в регулярке парни Кудашова, безусловно, захотят вернуться к победам, а само дерби обещает быть «верховым». Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.94.

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    «Динамо» Москва — «Спартак»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 28.09.2021. Прогнозы на хоккей. Столичное дерби на «ВТБ Арене» будет результативным
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