ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЕсли не будет конфликта, Месси покажет себя в ПСЖ ЦСКА — «Спартак»Бенефис Заболотного. Судьбу столичного дерби решил один гол «Рубин» — «Зенит»Пробудившийся гигант. Дубль Дзюбы помог «Зениту» победить в Казани
  • 21:26
    • ЦСКА одолел в дерби «Спартак», Заболотный забил гол и удалился
  • 23:57
    • «Барселона» спаслась от поражения в матче с «Гранадой»
  • 23:44
    • «Наполи» разгромил «Удинезе» и вышел в лидеры Серии А
  • 20:29
    • Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Рубин»
  • 00:57
    • «Спартак» после поражения в дерби выразил доверие Витории
  • 00:35
    • Витория прокомментировал возможность отставки после поражения от ЦСКА
  • 19:53
    • Суд дал УЕФА пять дней на отмену санкций в отношении основателей Суперлиги
    Все новости спорта

    Прервет ли «Витязь» свою черную полосу?

    «Локомотив» — «Витязь». Прогноз и ставка (к. 1.80) на хоккейный матч КХЛ 22 сентября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Витязь
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Витязь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Ежов в игре с «Ак Барсом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Арене-2000» 22 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 22 Сентября 2021 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:00 Витязь Витязь
  • Подольск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 5.15
  • 2
  • 5.90
  • Ставка!
    •

    «Локомотив»

    Ярославская команда в восьми встречах заработала 7 баллов, что делает ее восьмой в турнирной таблице Западной конференции.

    После трудоемкой победы над «Динамо» Рига 2 сентября (3:2) «Локомотив» пережил три поражения, в ходе которых «железнодорожники» отдали очки СКА (3:4 Б), «Динамо» Минск (3:4) и ЦСКА (1:3).

    Трехматчевую серию без побед подопечным Андрея Скабелки удалось прервать в домашнем матче с рижским «Динамо» (4:0). Но уже через пару дней «Локо» всухую влетел «Йокериту» (0:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    В очередном поединке на «Арене-2000» «Локомотив» разобрался с «Торпедо» (4:3). А еще в одной встрече с «шутами» парни Скабелки снова проиграли (1:4).

    «Витязь»

    Коллектив из Подольска имеет на своем счету 6 очков, которые он отвоевал у соперников в восьми встречах. В Западной конференции команда является 11-й.

    Единственную победу в сезоне «Витязь» отпраздновал в дебютной игре, одолев в «Нагорном» «Торпедо» (6:3). В семи следующих поединках «богатыри» только теряли баллы.

    В гостевых встречах подопечные Юрия Бабенко уступили «Сочи» (5:6 ОТ) и «Спартаку» (2:3 ОТ), а затем команда пережила домашние поражения от «Ак Барса» (1:2 ОТ), «Автомобилиста» (3:4 Б) и «Трактора» (3:4).

    Покинув родные стены, «Витязь» отправился в Нижнекамск, где слился «Нефтехимику» (2:5). В последнем матче «богатыри» не справились с «Ак Барсом» (1:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Локомотива» оценивается в 1.45, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.20, а на победу «Витязя» — 5.70.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На данном этапе чемпионата команда из Подольска выглядит печально, но «Локомотив» и сам не особо далеко оторвался от «богатырей» в таблице.

    Очевидно, что в Ярославле гостям будет сложно тягаться с «железнодорожниками», но крупно парни Бабенко не сольются. Наши прогноз и ставка — победа «Витязя» с форой +2 за 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.51
  • Прогноз на матч Маррей — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Кудерметова — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Кербер — Тайкманн
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Чжан Шуай — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Барыс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Северсталь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч СКА — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Болонья — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Фортуна — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Осер — Родез
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Дюнкерк — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Локомотив» — «Витязь»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 22.09.2021. Прогнозы на хоккей. Прервет ли «Витязь» свою черную полосу?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры