В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Арене-2000» 22 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Ярославская команда в восьми встречах заработала 7 баллов, что делает ее восьмой в турнирной таблице Западной конференции.

После трудоемкой победы над «Динамо» Рига 2 сентября (3:2) «Локомотив» пережил три поражения, в ходе которых «железнодорожники» отдали очки СКА (3:4 Б), «Динамо» Минск (3:4) и ЦСКА (1:3).

Трехматчевую серию без побед подопечным Андрея Скабелки удалось прервать в домашнем матче с рижским «Динамо» (4:0). Но уже через пару дней «Локо» всухую влетел «Йокериту» (0:2).

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В очередном поединке на «Арене-2000» «Локомотив» разобрался с «Торпедо» (4:3). А еще в одной встрече с «шутами» парни Скабелки снова проиграли (1:4).

«Витязь»

Коллектив из Подольска имеет на своем счету 6 очков, которые он отвоевал у соперников в восьми встречах. В Западной конференции команда является 11-й.

Единственную победу в сезоне «Витязь» отпраздновал в дебютной игре, одолев в «Нагорном» «Торпедо» (6:3). В семи следующих поединках «богатыри» только теряли баллы.

В гостевых встречах подопечные Юрия Бабенко уступили «Сочи» (5:6 ОТ) и «Спартаку» (2:3 ОТ), а затем команда пережила домашние поражения от «Ак Барса» (1:2 ОТ), «Автомобилиста» (3:4 Б) и «Трактора» (3:4).

Покинув родные стены, «Витязь» отправился в Нижнекамск, где слился «Нефтехимику» (2:5). В последнем матче «богатыри» не справились с «Ак Барсом» (1:2).

Прогноз и ставка

Победа «Локомотива» оценивается в 1.45, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.20, а на победу «Витязя» — 5.70.

На данном этапе чемпионата команда из Подольска выглядит печально, но «Локомотив» и сам не особо далеко оторвался от «богатырей» в таблице.

Очевидно, что в Ярославле гостям будет сложно тягаться с «железнодорожниками», но крупно парни Бабенко не сольются. Наши прогноз и ставка — победа «Витязя» с форой +2 за 1.80.