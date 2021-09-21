В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Динамо» Рига. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 21 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Динамо» Рига: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

Столичные парни провели в регулярке 6 встреч, в которых заработали 12 баллов. С этими максимальными показателями команда является первой на Западе.

Старт сезона «Динамо» Москва посчастливилось провести на «ВТБ Арене». Каждую встречу в родных стенах динамовцы затащили с крупным счетом.

Обыграли подопечные Алексея Кудашова «Динамо» Минск (4:1), «Сибирь» (4:0) и «Авангард» (5:2). А в первом гостевом поединке сине-белые раздавили «Амур» (6:2).

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В матче с другой дальневосточной командой — «Адмиралом» столичный клуб также победил (5:3). В последней встрече «Динамо» Москва переиграло «Сибирь» (5:4).

«Динамо» Рига

Представители Латвии после восьми матчей занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на счету 6 баллов.

Старт сезона «Динамо» Рига начало с двух гостевых поражений в играх с топ-клубами Запада. Сдались бордовые «Локомотиву» (2:3) и ЦСКА (2:3).

Свою первую победу латвийцы одержали в Мытищах, где устроили голевую зарубу с «Куньлунем» (6:5). А в паре следующих матчей команда Сергея Зубова уступила крупно «Трактору» (1:6) и «Локомотиву» (0:4).

Два недавних же поединка в Латвии закончились для хозяев благоприятно. В родных стенах «Динамо» Рига победило «Торпедо» (2:1) и «Барыс» (3:2). А выезд в Москву закончился для бордовых потерей очков в игре со «Спартаком» (1:3).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Москва оценивается в 1.38, на ничью букмекеры дают 5.60, а на победу «Динамо» Рига — 6.55.

Команда Кудашова в каждой игре забивала разным соперникам минимум 4 шайбы . Сейчас динамовцы находятся в потрясающей форме.

Рижане, которые снова проиграли в гостях, не будут проблемой для хозяев в Москве. Наши прогноз и ставка — тотал первого периода больше 1.5 за 1.95.