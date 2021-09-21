«Динамо» Москва
Столичные парни провели в регулярке 6 встреч, в которых заработали 12 баллов. С этими максимальными показателями команда является первой на Западе.
Старт сезона «Динамо» Москва посчастливилось провести на «ВТБ Арене». Каждую встречу в родных стенах динамовцы затащили с крупным счетом.
Обыграли подопечные Алексея Кудашова «Динамо» Минск (4:1), «Сибирь» (4:0) и «Авангард» (5:2). А в первом гостевом поединке сине-белые раздавили «Амур» (6:2).
В матче с другой дальневосточной командой — «Адмиралом» столичный клуб также победил (5:3). В последней встрече «Динамо» Москва переиграло «Сибирь» (5:4).
«Динамо» Рига
Представители Латвии после восьми матчей занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на счету 6 баллов.
Старт сезона «Динамо» Рига начало с двух гостевых поражений в играх с топ-клубами Запада. Сдались бордовые «Локомотиву» (2:3) и ЦСКА (2:3).
Свою первую победу латвийцы одержали в Мытищах, где устроили голевую зарубу с «Куньлунем» (6:5). А в паре следующих матчей команда Сергея Зубова уступила крупно «Трактору» (1:6) и «Локомотиву» (0:4).
Два недавних же поединка в Латвии закончились для хозяев благоприятно. В родных стенах «Динамо» Рига победило «Торпедо» (2:1) и «Барыс» (3:2). А выезд в Москву закончился для бордовых потерей очков в игре со «Спартаком» (1:3).
Прогноз и ставка
Победа «Динамо» Москва оценивается в 1.38, на ничью букмекеры дают 5.60, а на победу «Динамо» Рига — 6.55.
Команда Кудашова в каждой игре забивала разным соперникам
Рижане, которые снова проиграли в гостях, не будут проблемой для хозяев в Москве. Наши прогноз и ставка — тотал первого периода больше 1.5 за 1.95.