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    Матч на «ВТБ Арене» будет результативным уже на старте

    «Динамо» Москва — «Динамо» Рига. Прогноз и ставка (к. 1.95) на хоккейный матч КХЛ 21 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Динамо» Рига
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    Егор Зайцев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Динамо» Рига. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 21 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Динамо» Рига: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Сентября 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Динамо Рига Динамо Рига
  • Рига
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.37
  • X
  • 5.70
  • 2
  • 6.80
  • Ставка!
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    «Динамо» Москва

    Столичные парни провели в регулярке 6 встреч, в которых заработали 12 баллов. С этими максимальными показателями команда является первой на Западе.

    Старт сезона «Динамо» Москва посчастливилось провести на «ВТБ Арене». Каждую встречу в родных стенах динамовцы затащили с крупным счетом.

    Обыграли подопечные Алексея Кудашова «Динамо» Минск (4:1), «Сибирь» (4:0) и «Авангард» (5:2). А в первом гостевом поединке сине-белые раздавили «Амур» (6:2).

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    В матче с другой дальневосточной командой — «Адмиралом» столичный клуб также победил (5:3). В последней встрече «Динамо» Москва переиграло «Сибирь» (5:4).

    «Динамо» Рига

    Представители Латвии после восьми матчей занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на счету 6 баллов.

    Старт сезона «Динамо» Рига начало с двух гостевых поражений в играх с топ-клубами Запада. Сдались бордовые «Локомотиву» (2:3) и ЦСКА (2:3).

    Свою первую победу латвийцы одержали в Мытищах, где устроили голевую зарубу с «Куньлунем» (6:5). А в паре следующих матчей команда Сергея Зубова уступила крупно «Трактору» (1:6) и «Локомотиву» (0:4).

    Два недавних же поединка в Латвии закончились для хозяев благоприятно. В родных стенах «Динамо» Рига победило «Торпедо» (2:1) и «Барыс» (3:2). А выезд в Москву закончился для бордовых потерей очков в игре со «Спартаком» (1:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Динамо» Москва оценивается в 1.38, на ничью букмекеры дают 5.60, а на победу «Динамо» Рига — 6.55.

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    Команда Кудашова в каждой игре забивала разным соперникам минимум 4 шайбы. Сейчас динамовцы находятся в потрясающей форме.

    Рижане, которые снова проиграли в гостях, не будут проблемой для хозяев в Москве. Наши прогноз и ставка — тотал первого периода больше 1.5 за 1.95.

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    «Динамо» Москва — «Динамо» Рига: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 21.09.2021. Прогнозы на хоккей. Матч на «ВТБ Арене» будет результативным уже на старте
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