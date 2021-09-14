В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на арене «Витязь» 14 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Витязь» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витязь»

Клуб из Подольска находится сейчас на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В пяти играх ему удалось отобрать у других команд 6 очков.

На первый матч «Витязь» отправился в Нижний Новгород. Там гости встретились с «Торпедо». В упомянутой игре «богатыри» отгрузили 6 шайб и оформили победу (6:3).

После голевой феерии в «Нагорном» коллективу Юрия Бабенко не удалось выиграть ни разу. Сперва в «Большом» «Витязь» сдался «Сочи» (5:6 ОТ).

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Далее команда из Подольска уступила «Спартаку» (2:3 ОТ), а на глазах у своих болельщиков «Витязь» потерпел поражения от «Ак Барса» (1:2 ОТ) и «Автомобилиста» (3:4 Б).

«Трактор»

Челябинская команда успела поучаствовать в четырех матчах, в которых смогла взять 7 очков. Сейчас таких показателей достаточно для второй строчки на Востоке.

Новую регулярку «Трактор» начал с домашнего поединка против «Сибири», в котором хозяева вынуждены были отыгрываться. Но для «танкистов» все закончилось хэппи-эндом, они вырвали победу (3:2 ОТ).

Потерю баллов «Трактор» пережил на «Хартвалл Арене». Встреча в Финляндии завершилась результативной битвой, где парни Анвара Гатиятулина оказались слабее (4:5 ОТ).

Позже в Латвии челябинцы легко разделались с «Динамо» Рига (6:1), в то время как в последней игре «Трактору» пришлось попотеть для победы (2:1 Б).

Прогноз и ставка

Победа «Витязя» оценивается в 2.83, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Трактора» — 2.20.

Серия «Витязя» без побед показывает, что команды Бабенко не хватает на дополнительное время и буллиты, так как четыре матча она сдала после основного времени.

Челябинцы же в текущем сезоне в двух играх из трех добыли нужный результат после 60 минут .

Нельзя исключать, что и предстоящая встреча перевалит за три периода, при этом коллектив Гатиятулина способен завершить поединок с набранными очками, продлив черную полосу «Витязя». Наши прогноз и ставка — «Трактор» не проиграет и тотал меньше 5.5 за 2.20.