ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роналду дублем вернулся в «МЮ»Роналду заставил «МЮ» почувствовать себя самим собой Алексей БерезуцкийОшибки при стандартах и недостаток реализации. ЦСКА увез сложную ничью из Тулы Карим Бензема Примера. «Атлетико» в гостях одолел «Эспаньол», «Реал» разгромил «Сельту»
  • 06:46
    • Медведев обыграл Джоковича и стал победителем US Open
  • 08:33
    • Рублев поднялся в топ-5 рейтинга ATP
  • 23:52
    • Хет-трик Бензема позволил «Реалу» обыграть «Сельту»
  • 23:06
    • Полузащитник «Ливерпуля» получил жуткую травму в матче с «Лидсом»
  • 22:52
    • Стосур и Шуай выиграли US Open в парном разряде
  • 21:08
    • Гол Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Лацио»
  • 20:54
    • «Динамо» уступило «Нижнему Новгороду»
    Все новости спорта

    «Трактор» справится с испытанием в Подольске?

    «Витязь» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 2.20) на хоккейный матч КХЛ 14 сентября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Витязь Прогнозы на Трактор
    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Трактор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Альберт Яруллин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на арене «Витязь» 14 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Витязь» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 14 Сентября 2021 года
    Витязь
  • Подольск
    •  Витязь 19:30 Трактор Трактор
  • Челябинск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
    •

    «Витязь»

    Клуб из Подольска находится сейчас на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В пяти играх ему удалось отобрать у других команд 6 очков.

    На первый матч «Витязь» отправился в Нижний Новгород. Там гости встретились с «Торпедо». В упомянутой игре «богатыри» отгрузили 6 шайб и оформили победу (6:3).

    После голевой феерии в «Нагорном» коллективу Юрия Бабенко не удалось выиграть ни разу. Сперва в «Большом» «Витязь» сдался «Сочи» (5:6 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    Далее команда из Подольска уступила «Спартаку» (2:3 ОТ), а на глазах у своих болельщиков «Витязь» потерпел поражения от «Ак Барса» (1:2 ОТ) и «Автомобилиста» (3:4 Б).

    «Трактор»

    Челябинская команда успела поучаствовать в четырех матчах, в которых смогла взять 7 очков. Сейчас таких показателей достаточно для второй строчки на Востоке.

    Новую регулярку «Трактор» начал с домашнего поединка против «Сибири», в котором хозяева вынуждены были отыгрываться. Но для «танкистов» все закончилось хэппи-эндом, они вырвали победу (3:2 ОТ).

    Потерю баллов «Трактор» пережил на «Хартвалл Арене». Встреча в Финляндии завершилась результативной битвой, где парни Анвара Гатиятулина оказались слабее (4:5 ОТ).

    Позже в Латвии челябинцы легко разделались с «Динамо» Рига (6:1), в то время как в последней игре «Трактору» пришлось попотеть для победы (2:1 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа «Витязя» оценивается в 2.83, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Трактора» — 2.20.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Серия «Витязя» без побед показывает, что команды Бабенко не хватает на дополнительное время и буллиты, так как четыре матча она сдала после основного времени.

    Челябинцы же в текущем сезоне в двух играх из трех добыли нужный результат после 60 минут.

    Нельзя исключать, что и предстоящая встреча перевалит за три периода, при этом коллектив Гатиятулина способен завершить поединок с набранными очками, продлив черную полосу «Витязя». Наши прогноз и ставка — «Трактор» не проиграет и тотал меньше 5.5 за 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Маден — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Самсонова — Дои
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сибирь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фогель — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Рубин — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Верес — Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.63
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хетафе — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Болонья — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.86
  • Прогноз на матч Гавр — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Эвертон — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Луго — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Витязь» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 14.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Трактор» справится с испытанием в Подольске?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры