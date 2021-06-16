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    Во второй встрече «Тампа» внимательнее сыграет с «Айлендерс»?

    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 1.97) на хоккейный матч Кубка Стэнли 16 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»
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    Никита Кучеров
    Во втором матче 1/2 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет на «Амали Арене» 16 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тампа-Бэй»

    В ходе 1/8 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» провела шесть матчей с «Флоридой». Стартанули в серии «молнии» с двух побед на льду противника (5:4; 3:1).

    А в дебютной игре на «Амали Арене» «Тампа-Бэй» уступила (5:6 ОТ). В следующих встречах «Болтс» добыли крупную победу (6:2), потерпели разгромное поражение (1:4) и снова разнесли «Флориду» (4:0).

    В четвертьфинале же команда Джона Купера не испытывала особых проблем. Серию с «Каролиной» «Тампа» начала с двух побед (2:1; 2:1).

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    Затем «молнии» сдали одну домашнюю встречу (2:3 ОТ), но затащили два других матча (6:4; 2:0). В полуфинале «Тампа» не справилась с «Айлендерс» (1:2).

    «Айлендерс»

    Ребята с Бруклина начали плей-офф кампанию с матчей против «Питтсбурга». Серия с «пингвинами» продлилась шесть раундов. В первой игре «Айлс» победили (4:3 ОТ).

    В следующих встречах «Айлендерс» провалились (1:2; 4:5), однако в дальнейшем «обитатели» выиграли трижды кряду (4:1; 3:2 ОТ; 5:3) и попали на «Бостон» в четвертьфинале.

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    • Серию с «Брюинз» коллектив Барри Троца встретил крупным поражением (2:5). Затем «островитяне» победили (4:3 ОТ) и снова оказались слабее (1:2 ОТ).

    Однако в нужный момент «Айлс» трижды одолели «Бостон» (4:1; 5:4; 6:2). Успешно для «Айлендерс» сложилась и первая полуфинальная игра с «Тампой» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 1.98, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.46, а на победу «Айлендерс» — 3.38.

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    Первые матчи в родных стенах в текущем плей-офф «Тампа» почему-то решила проигрывать. Против «Айлендерс» она провела неплохую встречу, но недоглядела за гостями в двух ключевых эпизодах.

    Во втором матче «Болтс» будут отыгрываться и следить внимательнее за действиями Нью-Йоркского клуба у своих ворот. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Айлендерс» меньше 2 за 1.97.

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