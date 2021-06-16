Во втором матче 1/2 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет на «Амали Арене» 16 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

В ходе 1/8 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» провела шесть матчей с «Флоридой». Стартанули в серии «молнии» с двух побед на льду противника (5:4; 3:1).

А в дебютной игре на «Амали Арене» «Тампа-Бэй» уступила (5:6 ОТ). В следующих встречах «Болтс» добыли крупную победу (6:2), потерпели разгромное поражение (1:4) и снова разнесли «Флориду» (4:0).

В четвертьфинале же команда Джона Купера не испытывала особых проблем. Серию с «Каролиной» «Тампа» начала с двух побед (2:1; 2:1).

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Затем «молнии» сдали одну домашнюю встречу (2:3 ОТ), но затащили два других матча (6:4; 2:0). В полуфинале «Тампа» не справилась с «Айлендерс» (1:2).

«Айлендерс»

Ребята с Бруклина начали плей-офф кампанию с матчей против «Питтсбурга». Серия с «пингвинами» продлилась шесть раундов. В первой игре «Айлс» победили (4:3 ОТ).

В следующих встречах «Айлендерс» провалились (1:2; 4:5), однако в дальнейшем «обитатели» выиграли трижды кряду (4:1; 3:2 ОТ; 5:3) и попали на «Бостон» в четвертьфинале.

Серию с «Брюинз» коллектив Барри Троца встретил крупным поражением (2:5). Затем «островитяне» победили (4:3 ОТ) и снова оказались слабее (1:2 ОТ).

Однако в нужный момент «Айлс» трижды одолели «Бостон» (4:1; 5:4; 6:2). Успешно для «Айлендерс» сложилась и первая полуфинальная игра с «Тампой» (2:1).

Прогноз и ставка

Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 1.98, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.46, а на победу «Айлендерс» — 3.38.

Первые матчи в родных стенах в текущем плей-офф «Тампа» почему-то решила проигрывать. Против «Айлендерс» она провела неплохую встречу, но недоглядела за гостями в двух ключевых эпизодах.