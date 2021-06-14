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    Кубок Стэнли. «Айлендерс» повели в серии с «Тампой»

    Островитяне с победы стартовали в полуфинале плей-офф НХЛ

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    «Айлендерс»

    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» 1:2

    «Айлендерс» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграли «Тампу» со счетом 2:1.

    В составе победителей отличились Мэтью Барзэл и Райан Палок. Голкипер команды Семен Варламов отразил 30 бросков.

    У хозяев льда отличился Брейден Пойнт. Вратарь Андрей Василевский отразил 29 бросков. Форвард Никита Кучеров сделал результативную передачу.

    НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч
    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
    Голы: Барзал — 4 (Бэйли), 32:32 — 0:1. Пулок — 4 (Эберле), 45:36 — 0:2. Пойнт — 9 (Киллорн, Кучеров), 59:07 — 1:2Вратари: Василевский — ВарламовШтраф: 8-6Броски: 31 (11+9+11) — 31 (14+9+8)Счет в серии: 0:1

    Счет в серии стал 1:0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч пройдет 16 июня.

    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»
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