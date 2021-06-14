Кубок Стэнли. «Айлендерс» повели в серии с «Тампой»

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» 1:2
«Айлендерс» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграли «Тампу» со счетом 2:1.
В составе победителей отличились Мэтью Барзэл и Райан Палок. Голкипер команды Семен Варламов отразил 30 бросков.
У хозяев льда отличился Брейден Пойнт. Вратарь Андрей Василевский отразил 29 бросков. Форвард Никита Кучеров сделал результативную передачу.
НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы: Барзал — 4 (Бэйли), 32:32 — 0:1. Пулок — 4 (Эберле), 45:36 — 0:2. Пойнт — 9 (Киллорн, Кучеров), 59:07 — 1:2Вратари: Василевский — ВарламовШтраф: 8-6Броски: 31 (11+9+11) — 31 (14+9+8)Счет в серии: 0:1
Счет в серии стал 1:0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч пройдет 16 июня.
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»