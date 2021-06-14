Кубок Стэнли. «Айлендерс» повели в серии с «Тампой»

Обмен голами в Баку. Уэльс и Швейцария сыграли вничью на Евро-2020

Сборная Уэльса сыграла вничью со счетом 1:1 с командой Швейцарии в матче первого тура группового раунда чемпионата Европы. Рассказываем, как это было