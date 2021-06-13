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    Первая встреча в Тампе пройдет спокойно?

    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 1.98) на хоккейный матч Кубка Стэнли 13 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»
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    Никита Кучеров
    В первом матче 1/2 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет на «Амали Арене» 13 июня. Начало встречи — в 22:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тампа-Бэй»

    В первом плей-офф раунде соперником «Тампы-Бэй» оказалась «Флорида». Противостояние команд одного штата продлилось в течение шести матчей.

    В стартовых двух встречах «Тампа-Бэй» победила (5:4; 3:1), а дома «молнии» проиграли (5:6 ОТ) и разгромили «котов» (6:2). В заключительных поединках «Тампа» уступила (1:4) и одержала верх над «Флоридой» (4:0).

    Четвертьфинальная серия заставила команду Джона Купера принять участие всего в пяти встречах. В дебюте 1/4 «молнии» обыграли «Каролину» дважды (2:1; 2:1).

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    В первом матче на «Амали Арене» «Тампа-Бэй» потерпела неудачу (2:3 ОТ). Однако в двух последних встречах ребята из Флориды сыграли безошибочно (6:4; 2:0).

    «Айлендерс»

    На стадии 1/8 финала Кубка Стэнли хоккеисты с Бруклина провели шесть поединков с «Питтсбургом». На старте серии «Айлс» удалось выйти в лидеры (4:3 ОТ).

    Однако два следующих матча «островитяне» сдали соперникам (1:2; 4:5). Но преимущество «Пингвинз» не напугало «Айлендерс», которые ответили тремя победами кряду (4:1; 3:2 ОТ; 5:3).

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    • В четвертьфинале подопечные Барри Троца сразились с «Бостоном». Их дуэль также продлилась 6 матчей, а началась она для Нью-Йоркского клуба с поражения (2:5).

    После разгрома в «ТД Гарден» «Айлендерс» выровняли положение дел (4:3 ОТ), а затем дома еще раз проиграли «Брюинз» (1:2 ОТ). Три решающих матча «островитяне» вытащили в основное время (4:1; 5:4; 6:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 1.93, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.50, а на победу «Айлендерс» — 3.50.

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    В этой паре зрители увидят повторение прошлого полуфинала. Тогда «Тампа» прошла в финал и взяла Кубок Стэнли. Их минувшая серия продлилась 6 матчей. Только в двух встречах соперники забивали больше 5 голов.

    Учитывая, что «Айлендерс» привыкли в таких поединках играть от обороны, соперники снова начнут осторожничать. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 1.98.

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