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    Кубок Стэнли. «Айлендерс» разгромили «Бостон» в 6-м матче и вышли в финал Востока

    Обзор матчей второго раунда плей-офф НХЛ 10 июня

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    «Айлендерс» вышли в финал Востока второй раз подряд
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    «Айлендерс» вышли в финал Востока второй раз подряд

    «Айлендерс» — «Бостон» 6:2

    «Айлендерс» одержали уверенную домашнюю победу над «Бостоном» со счетом 6:2 в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

    Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 23 из 25 бросков соперника и был признан третьей звездой матча. Россиянин одержал четвертую победу в текущем плей-офф, всего он провел семь игр.

    Клуб из Нью-Йорка выиграл серию со счетом 4-2. В финале Восточной конференции «Айлендерс» встретятся с действующим обладателем Кубка Стэнли «Тампа-Бэй».

    «Айлендерс» вышли в финал Востока второй раз подряд. В прошлом году их соперником на этой стадии тоже была «Тампа». Тогда команда Барри Троца проиграла «Лайтнинг» в шести матчах.

    НХЛ. Плей-офф. Второй раунд
    «Айлендерс» — «Бостон» — 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)
    Голы: Зэйджак — 1 (Добсон, Пажо), 8:52 — 1:0. Маршан — 7 (бол., Пастрняк, Крейчи), 17:36 — 1:1. Нельсон — 5 (Бэйли, Ледди), 25:20 — 2:1. Нельсон — 6 (Бэйли), 32:39 — 3:1. Палмиери — 7, 36:07 — 4:1. Маршан — 8 (бол., Крейчи, Макэвой), 45:38 — 4:2. Клаттербак — 3 (п.в., Пажо, Сизикас), 59:01 — 5:2. Пулок — 3 (п.в.), 59:12 — 6:2Вратари: Варламов — Раск (58:38 — 59:12)Штраф: 6 — 2Броски: 29 (12+10+7) — 25 (10+10+5)Счет в серии: 4-2

    «Айлендерс» — «Бостон»

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