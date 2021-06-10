Кубок Стэнли. «Айлендерс» разгромили «Бостон» в 6-м матче и вышли в финал Востока

«Айлендерс» вышли в финал Востока второй раз подряд

«Айлендерс» — «Бостон» 6:2

«Айлендерс» одержали уверенную домашнюю победу над «Бостоном» со счетом 6:2 в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 23 из 25 бросков соперника и был признан третьей звездой матча. Россиянин одержал четвертую победу в текущем плей-офф, всего он провел семь игр.

Клуб из Нью-Йорка выиграл серию со счетом 4-2. В финале Восточной конференции «Айлендерс» встретятся с действующим обладателем Кубка Стэнли «Тампа-Бэй».

Next step taken. pic.twitter.com/yMdbwqrMqP — x — New York Islanders (@NYIslanders) June 10, 2021

«Айлендерс» вышли в финал Востока второй раз подряд. В прошлом году их соперником на этой стадии тоже была «Тампа». Тогда команда Барри Троца проиграла «Лайтнинг» в шести матчах.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд «Айлендерс» — «Бостон» — 6:2 (1:1, 3:0, 2:1) Голы: Зэйджак — 1 (Добсон, Пажо), 8:52 — 1:0. Маршан — 7 (бол., Пастрняк, Крейчи), 17:36 — 1:1. Нельсон — 5 (Бэйли, Ледди), 25:20 — 2:1. Нельсон — 6 (Бэйли), 32:39 — 3:1. Палмиери — 7, 36:07 — 4:1. Маршан — 8 (бол., Крейчи, Макэвой), 45:38 — 4:2. Клаттербак — 3 (п.в., Пажо, Сизикас), 59:01 — 5:2. Пулок — 3 (п.в.), 59:12 — 6:2Вратари: Варламов — Раск (58:38 — 59:12)Штраф: 6 — 2Броски: 29 (12+10+7) — 25 (10+10+5)Счет в серии: 4-2