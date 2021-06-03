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    Сможет ли Словакия устроить сенсацию в матче против США?

    США — Словакия. Прогноз (к. 2.13) и ставки на чемпионат мира по хоккею 3 июня 2021 года

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    Сборная США сыграет против команды Словакии в четвертьфинале чемпионата мира. Матч пройдет 3 июня в Риге (Латвия), начало — в 16:15 мск. США — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2021. 1/4 финала 03 Июня 2021 года
    США
  • Вашингтон
    •  США 16:15 Словакия Словакия
  • Братислава
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
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    США

    Для американцев, в отличие от Канады, которая с трудом заползла в плей-офф, групповой этап прошел очень спокойно.

    Более того, сборная США выиграла свою группу, опередив на одно очков финнов, которым проиграла в стартовом матче.

    Поражение от «Суоми» (1:2) было единственным для команды Джека Капуано.

    Остальные же встречи сборная США выиграла в пределах основного времени, в том числе с канадцами. Американцы разгромили своих соседей со счетом 5:1.

    При этом нельзя сказать, что США показали что-то выдающееся, но на один момент все же стоит обратить внимание. В семи матчах американская команда пропустила лишь восемь шайб — меньше всех.

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    • Голкипер Кэл Петерсен по ходу группового этапа сделал два шатаута. В игре с Германией он отразил 33 броска. Интересно, что в том матче сборная США нанесла лишь 16 бросков, но одержала победу со счетом 2:0.

    Словакия

    Тем временем Словакия заняла четвертое место в группе А. И для текущего состава словацкой сборной это уже вполне успешный результат.

    Тем более с учетом того, что команда Крэйга Рэмзи в итоге опередила шведов, которые как раз сейчас едут домой.

    Словакия, в первую очередь, очень удачно сыграла против самых простых соперников. В матчах с белорусами, британцами и датчанами словаки набрали максимальное количество очков.

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    Но ключевым стал матч против России, в котором Словакия сенсационно выиграла со счетом 3:1.

    Прогноз и ставка

    На сборную США в этом матче можно поставить за 1.66, ничью в основное время букмекеры предлагают за 4.60, а победу Словакии — за 4.50.

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    Чтобы понять, чего ждать от этой игры, достаточно посмотреть на результаты словацкой команды против серьезных оппонентов.

    Сборной Швейцарии словаки уступили со счетом 1:8, шведам — 1:3, а Чехии — 3:7.
    Исключением стал лишь матч с Россией, которая, по всей видимости, просто решила не напрягаться в тот день.

    В общем, очень сомнительно, что здесь будет сенсация.

    Ставка — победа сборной США с форой (-1,5) за 2.13.

    Игрокам сборной Словакии не хватает не только мастерства, но и дисциплины. Против Америки с такими проблемами будет сложно играть.

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