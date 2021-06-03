Сборная США сыграет против команды Словакии в четвертьфинале чемпионата мира. Матч пройдет 3 июня в Риге (Латвия), начало — в 16:15 мск. США — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

США

Для американцев, в отличие от Канады, которая с трудом заползла в плей-офф, групповой этап прошел очень спокойно.

Более того, сборная США выиграла свою группу, опередив на одно очков финнов, которым проиграла в стартовом матче.

Поражение от «Суоми» (1:2) было единственным для команды Джека Капуано.

Остальные же встречи сборная США выиграла в пределах основного времени, в том числе с канадцами. Американцы разгромили своих соседей со счетом 5:1.

При этом нельзя сказать, что США показали что-то выдающееся, но на один момент все же стоит обратить внимание. В семи матчах американская команда пропустила лишь восемь шайб — меньше всех.

Голкипер Кэл Петерсен по ходу группового этапа сделал два шатаута. В игре с Германией он отразил 33 броска. Интересно, что в том матче сборная США нанесла лишь 16 бросков, но одержала победу со счетом 2:0.

Словакия

Тем временем Словакия заняла четвертое место в группе А. И для текущего состава словацкой сборной это уже вполне успешный результат.

Тем более с учетом того, что команда Крэйга Рэмзи в итоге опередила шведов, которые как раз сейчас едут домой.

Словакия, в первую очередь, очень удачно сыграла против самых простых соперников. В матчах с белорусами, британцами и датчанами словаки набрали максимальное количество очков.

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Но ключевым стал матч против России, в котором Словакия сенсационно выиграла со счетом 3:1.

Прогноз и ставка

На сборную США в этом матче можно поставить за 1.66, ничью в основное время букмекеры предлагают за 4.60, а победу Словакии — за 4.50.

Чтобы понять, чего ждать от этой игры, достаточно посмотреть на результаты словацкой команды против серьезных оппонентов.

Сборной Швейцарии словаки уступили со счетом 1:8, шведам — 1:3, а Чехии — 3:7.

Исключением стал лишь матч с Россией, которая, по всей видимости, просто решила не напрягаться в тот день.

В общем, очень сомнительно, что здесь будет сенсация.

Ставка — победа сборной США с форой (-1,5) за 2.13.

Игрокам сборной Словакии не хватает не только мастерства, но и дисциплины. Против Америки с такими проблемами будет сложно играть.