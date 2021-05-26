В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею Белоруссия сыграет с Великобританией. Матч пройдет в «Олимпийском Центре» в Риге 26 мая. Начало встречи — в 20:15 мск. Белоруссия — Великобритания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Белоруссия

В трех матчах чемпионата мира белорусская сборная завоевала 4 балла. С такими показателями она находится на пятом месте в турнирной таблице группы A.

Мировое первенство 2021 года Белоруссия начала с крупного поражения в поединке со Словакией (2:5). В этом матче «зубры» не уступали статистически, но были гораздо хуже в точности — 5.88% реализации (2 броска из 34).

Первые очки подопечные Михаила Захарова получили 23 мая. В этот день случилась сенсация . Белоруссия одержала победу над Швецией с минимальным счетом (1:0).

Самой напряженной для команды Захарова была игра с Чехией, которая за час основного времени не выявила сильнейшего. В овертайме же Белоруссия не продержалась и пары минут (2:3 ОТ).

Великобритания

Представители Соединенного Королевства прогнозируемо находится в нижней части турнирной таблицы группы A. В трех встречах команде удалось заработать всего 1 балл.

Первый поединок на чемпионате мира Великобритания провела против России. В этой игре у англичан не было даже призрачных шансов на успешный результат (1:7).

Во второй встрече команда под руководством Кори Нилсона знатно подпортила нервы Словакии, которая безответственно прожигала моменты. По ходу матча «львы» установили равенство в счете, но в итоге они все же потерпели поражение (1:2).

Самой интересной оказалась третья игра. В поединке с Данией Великобритания сначала вышла вперед, а в третьем периоде перевела встречу в дополнительное время. На овертайм силенок англичанам не хватило (2:3 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа Белоруссии оценивается в 1.09, на ничью букмекеры дают коэффициент 11.0, а на победу Великобритании — 22.0.

В этом поединке команда Захарова по делу считается фаворитом , однако британцы уже показали, как они умеют обороняться во встречах с не самыми яркими впереди соперниками.

Белоруссии здесь придется повозиться, поэтому голевой феерии игра может и не подарить. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6.5 за 2.30.