В четвертом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Виннипег» будет принимать «Эдмонтон». Матч пройдет в «Белл МТС» 25 мая. Начало встречи — в 04:45 мск. «Виннипег» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виннипег»

Для хоккейного клуба из Манитобы 1/8 финала Кубка Стэнли складывается очень удачно. В первом же матче, прошедшем в «Роджерс Плейс», «Джетс» одержали крупную победу (4:1).

Во втором поединке ничего не понятно было до самого конца основного времени, где на табло горели нули. Но в овертайме «бомбардировщики» оказались проворнее и вырвали вторую победу (1:0 ОТ).

Третий матч, прошедший в «Белл МТС», также не выявил сильнейшего за час игры. В этой дуэли была результативная битва, в которой снова повезло коллективу Пола Мориса (5:4 ОТ).

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В регулярном чемпионате «Виннипег» занял третье место в турнирной таблице Северного дивизиона. В 56 поединках ему удалось заработать 63 зачетных балла.

«Эдмонтон»

Для команды из Альберты нынешний сезон подходит к концу. Уже в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Ойлерз» потерпели неудачу, крупно влетев «Виннипегу» (1:4).

Во второй игре в родных стенах «Эдмонтон» нанес 38 бросков в створ, но ни один не стал результативным. Нулевой реализацией «нефтяников» воспользовался соперник в овертайме (0:1 ОТ).

Уступая в серии 0:2, команда Дэйва Типпета надеялась попытать счастья в «Белл МТС». Устроив голевую зарубу, «Эдмонтон» позволил «Виннипегу» спасти встречу, а в дополнительное время гости и вовсе слились (4:5 ОТ).

В регулярном чемпионате «Ойлерз» заработали 72 балла в 56 встречах, благодаря чему коллектив из Альберты финишировал вторым в рейтинге Северного дивизиона.

Прогноз и ставка

Победа «Виннипега» оценивается в 2.50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Эдмонтона» — 2.48.

На своем льду, пусть и без болельщиков на трибунах, «Джетс» могут завершить эту серию всухую. Разумеется, для «бомбардировщиков» такой расклад будет сказочным.