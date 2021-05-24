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    Кубок Стэнли. «Вашингтон» и «Сент-Луис» прекратили борьбу на турнире

    Обзор матчей первого раунда плей-офф НХЛ 24 мая

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    «Вашингтон» — «Бостон»
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    «Вашингтон» — «Бостон»

    «Нэшвилл» — «Каролина» 4:3 ОТ

    «Нэшвилл» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Каролину» со счетом 4:3. Победный гол на 37-й минуте овертайма забил Люк Кунин.

    НХЛ Плей-офф Первый раунд
    «Нэшвилл» — «Каролина» — 4:3 2ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Канин — 1 (Гранлунд, Эллис), 0:57 — 1:0. Трочек — 2 (Нечас), 18:03 — 1:1. Джохансен — 2 (Дюшен, Экхольм), 24:53 — 2:1. Макгинн — 1 (Лоренц, Мартинук), 38:05 — 2:2. Макгинн — 2 (Мартинук, Стаал), 40:13 — 2:3. Казинс — 1 (бол., Хаула, Экхольм), 43:15 — 3:3. Канин — 2 (Гранлунд, Ярнкрок), 96:10 — 4:3Вратари: Сарос (96:10) — Неделькович (95:29)Штраф: 10-6Броски: 43 (5+9+12+17) — 61 (17+15+12+17)

    Счет в серии стал 2:2. Следующий матч пройдет 25 мая.

    «Нэшвилл» — «Каролина»

    «Сент-Луис» — «Колорадо» 2:5

    «Колорадо» победил «Сент-Луис» (5:2) в четвертом матче серии и вышел во второй раунд плей-офф. В составе проигравших оба гола забил Владимир Тарасенко.

    НХЛ Плей-офф Первый раунд
    «Сент-Луис» — «Колорадо» — 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
    Голы: Тарасенко — 1 (О`Райлли), 24:25 — 1:0. Саад — 3 (бол., Макар, Грубауэр), 31:37 — 1:1. Ландескуг — 2 (Жирар, Рантанен), 34:53 — 1:2. Рантанен — 1 (Маккиннон, Ландескуг), 44:20 — 1:3. Тарасенко — 2 (бол., Томас, О`Райлли), 48:39 — 2:3. Маккиннон — 6 (бол., п.в.), 59:04 — 2:4. Ничушкин — 1 (бол., п.в.), 59:54 — 2:5Вратари: Биннингтон — ГрубауэрШтраф: 8-6Броски: 20 (6+5+9) — 34 (10+14+10)

    Во втором раунде плей-офф «Эвеланш» встретятся с победителем серии «Вегас» — «Миннесота» (счет в серии 3:1).

    «Сент-Луис» — «Колорадо»

    «Вашингтон» — «Бостон» 1:3

    «Бостон» победил «Вашингтон» (3:1) в пятом матче серии и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ. Счет в серии стал 4:1 в пользу «Брюинз». В составе победителей дубль сделал Патрис Бержерон, еще один гол забил Давид Пастрняк. У проигравших отличился Конор Шири.

    НХЛ Плей-офф Первый раунд
    «Вашингтон» — «Бостон» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
    Голы: Пастрняк — 2 (Райлли), 22:28 — 0:1. Бержерон — 2 (Райлли, Пастрняк), 34:05 — 0:2. Шири — 1 (Оши, Орлов), 40:11 — 1:2. Бержерон — 3, 52:25 — 1:3Вратари: Самсонов — РаскШтраф: 8-10Броски: 41 (10+20+11) — 19 (9+4+6)

    «Брюинз» во втором раунде плей-офф сыграют с победителем пары «Питтсбург» — «Айлендерс» (счет в серии 2:2).

    «Вашингтон» — «Бостон»

    «Виннипег» — «Эдмонтон» 5:4 ОТ

    «Эдмонтон» проиграл «Виннипегу» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли со счетом 4:5 ОТ. Отметим, что по ходу 3-го периода «Ойлерз» вели со счетом 4:1. Победный гол в овертайме забил Николай Элерс, который оформил дубль. Форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился ассистентским хет-триком.

    НХЛ Плей-офф Первый раунд
    «Виннипег» — «Эдмонтон» — 5:4 ОТ (0:2, 1:1, 3:1, 1:0)
    Голы: Драйзайтль — 1 (Куккук, Макдэвид), 6:33 — 0:1. Драйзайтль — 2 (бол., Ямамото, Макдэвид), 9:10 — 0:2. Элерс — 1 (бол., Дюбуа, Пионк), 37:13 — 1:2. Кассиан — 1 (Драйзайтль, Макдэвид), 38:17 — 1:3. Хайра — 1 (Ларссон, Шор), 44:43 — 1:4. Перро — 1 (бол., Копп, Дюбуа), 51:41 — 2:4. Уилер — 2 (Моррисси, Шайфли), 54:28 — 3:4. Моррисси — 1 (Лаури), 54:44 — 4:4. Элерс — 2 (Штястны), 69:13 — 5:4Вратари: Хеллибак — СмитШтраф: 6-6Броски: 37 (7+11+12+7) — 48 (17+13+11+7)

    Счет в серии стал 3:0. Следующий матч пройдет 25 мая.

    «Виннипег» — «Эдмонтон»
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