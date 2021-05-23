Сборная Швейцарии сыграет с командой Дании в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч пройдет 23 мая в Риге, начало — в 20:15 мск. Дания — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дания

Сборная Дании — автор самой громкой сенсации первых дней чемпионата мира. В стартовом матче датчане одержали победу над Швецией — 4:3.

Разумеется, для такой сборной это грандиозный успех. Тем более Дания впервые выиграла у шведов на чемпионате мира.

А главным героем стал нападающий Никлас Йенсен, забросивший три шайбы. Все-таки не случайно парень играет в КХЛ за финский «Йокерит».

В общем, с этой командой расслабляться нельзя, в чем уже очень хорошо убедилась сборная Швеции.

Интересный момент, к слову, на который нельзя не обратить внимание. За всю игру против Швеции у датчан было только одно удаление, а соперник нанес по их воротам 23 броска — не так уж и много.

Швейцария

Тем временем швейцарцы в первой игре тоже подтвердили серьезность своих намерений.

Команда Патрика Фишера одержала уверенную победу над Чехией — 5:2. Накануне чехи проиграли России (3:4), а теперь с ними справилась и Швейцария.

Сразу надо сказать, что швейцарцы привезли на ЧМ очень приличный состав, в команде есть несколько человек из НХЛ, в том числе форвард «Нью-Джерси» Нико Хишир.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Швейцария, по мнению многих экспертов, способна дойти даже до финала. Впрочем, учитывая, какие составы на этом турнире у ведущих сборных, вряд ли успех швейцарцев станет большой неожиданностью.

Прогноз и ставка

На Данию в этом матче можно поставить за 5.10, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу Швейцарии — за 1.54.

Датчане, безусловно, заслуживают того, чтобы их начали бояться, но вряд ли крепкая Швейцария повторит ошибки Швеции. Теперь к матчам с Данией все будут относиться максимально внимательно.

Но главный аргумент, почему не Дания, все-таки заключается в том, что швейцарцы банально лучше.

Ставка — победа сборной Швейцарии с форой (-1,5) за 2.02.

Также можно рассмотреть ставку на тотал Швейцарии больше 3,0 за 1.88.