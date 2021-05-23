Дания
Сборная Дании — автор самой громкой сенсации первых дней чемпионата мира. В стартовом матче датчане одержали победу над Швецией — 4:3.
Разумеется, для такой сборной это грандиозный успех. Тем более Дания впервые выиграла у шведов на чемпионате мира.
А главным героем стал нападающий Никлас Йенсен, забросивший три шайбы. Все-таки не случайно парень играет в КХЛ за финский «Йокерит».
В общем, с этой командой расслабляться нельзя, в чем уже очень хорошо убедилась сборная Швеции.
Интересный момент, к слову, на который нельзя не обратить внимание. За всю игру против Швеции у датчан было только одно удаление, а соперник нанес по их воротам 23 броска — не так уж и много.
Швейцария
Тем временем швейцарцы в первой игре тоже подтвердили серьезность своих намерений.
Команда Патрика Фишера одержала уверенную победу над Чехией — 5:2. Накануне чехи проиграли России (3:4), а теперь с ними справилась и Швейцария.
Сразу надо сказать, что швейцарцы привезли на ЧМ очень приличный состав, в команде есть несколько человек из НХЛ, в том числе форвард «Нью-Джерси» Нико Хишир.
Швейцария, по мнению многих экспертов, способна дойти даже до финала. Впрочем, учитывая, какие составы на этом турнире у ведущих сборных, вряд ли успех швейцарцев станет большой неожиданностью.
Прогноз и ставка
На Данию в этом матче можно поставить за 5.10, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу Швейцарии — за 1.54.
Датчане, безусловно, заслуживают того, чтобы их начали бояться, но вряд ли крепкая Швейцария повторит ошибки Швеции. Теперь к матчам с Данией все будут относиться максимально внимательно.
Но главный аргумент, почему не Дания, все-таки заключается в том, что швейцарцы банально лучше.
Ставка — победа сборной Швейцарии с форой (-1,5) за 2.02.
Также можно рассмотреть ставку на тотал Швейцарии больше 3,0 за 1.88.