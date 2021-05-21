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    «Миннесота» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 1.84) на хоккейный матч Кубка Стэнли 21 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Вегас»
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    Матч между «Вегасом» и «Миннесотой» в Кубке Стэнли
    В третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Миннесота» будет принимать «Вегас». Матч пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 21 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Миннесота» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 21 Мая 2021 года
    Миннесота
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    •  Миннесота 04:30 Вегас Вегас
  • Кубок Стэнли
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.80
  • X
  • 4.10
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  • 2.25
  • Ставка!
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    «Миннесота»

    Ребята из Сент-Пола начали выступления в плей-офф с победы на «Т-Мобайл Арене». В поединке с «Вегасом» нули на табло горели в течение часа основного времени, а в овертайме победу гостям принес Джоэль Эрикссон (1:0 ОТ).

    Во втором поединке «Миннесоте» не повезло. «Дикари» смотрелись чуточку интереснее в атаке, однако «Вегас» был точнее. Этот матч «Минни» проиграла (1:3), из-за чего в серии восстановилось равенство.

    В регулярном чемпионате коллектив Дина Эвансона оказался третьим в турнирной таблице Западного дивизиона. В 56 поединках он завоевал 75 зачетных баллов.

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    В текущем сезоне НХЛ «Миннесота» одержала 25 побед, а под занавес «регулярки» она потерпела два крупных поражения от «Сент-Луиса» в «Энтерпрайз-центре» (0:4; 3:7).

    «Вегас»

    В дебютной встрече 1/8 финала Кубка Стэнли «Голден Найтс» смотрелись ярче у чужих ворот, вот только забить хотя бы гол они не смогли. Дотянув историю до овертайма, хозяева на «Т-Мобайл Арене» сами пропустили (0:1 ОТ).

    Во втором поединке «Вегас» не так часто бил по воротам, зато оказался точнее. «Отбросы» реализовали 10.71% моментов, благодаря чему вырвали победу над «Миннесотой» (3:1).

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    • Регулярный сезон подопечные Питера Дебура закончили вторыми в турнирной таблице Западного дивизиона. В ходе 56 матчей им удалось заполучить 82 балла.

    В текущем чемпионате «Вегас» оказался вторым лучшим клубом по проценту набранных очков (73.2%), а победить «Голден Найтс» сумели в 40 встречах, 30 из которых закончились в основное время.

    Прогноз

    Победа «Миннесоты» оценивается в 2.85, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.36, а на победу «Вегаса» — 2.24.

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    В первой встрече серии «Вегас» был активнее впереди, но не реализовал шансы, а затем и вовсе проиграл. Во второй дуэли «отбросы» уже взяли свое.

    С равенством в серии команда Питера Дебура едет в Сент-Пол, чтобы разделаться с «Миннесотой» на чужом льду, воплотив превосходство в лидерство. Наши прогноз и ставка — победа «Вегаса» в матче за 1.84.

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