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    На «PNC-арене» «Каролина» разберется с «Нэшвиллом»?

    «Каролина» — «Нэшвилл». Прогноз и ставка (к. 1.95) на хоккейный матч Кубка Стэнли 18 мая 2021 года

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    «Каролина» в матче «регулярки» против «Нэшвилла»
    В матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Нэшвилл». Матч пройдет на «PNC-арене» 18 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 18 Мая 2021 года
    Каролина
  • Кубок Стэнли
    •  Каролина 03:00 Нэшвилл Нэшвилл
  • Кубок Стэнли
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    Коэффициенты на матч
  • 1
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  • 4.10
  • 2
  • 3.55
  • Ставка!
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    «Каролина»

    Команда из Роли, Северная Каролина, закончила регулярный чемпионат на первом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона с 80 баллами в копилке.

    В ходе «регулярки» «Каролина» забросила 179 шайб соперникам и выиграла 36 поединков из 56. А с 29 апреля по 5 мая «Кейнс» провели серию из пяти побед.

    В упомянутом отрезке подопечные Рода Бриндамора одержали верх над «Далласом» (5:1), «Детройтом» (3:1), «Коламбусом» (2:1 ОТ) и «Чикаго» (6:2; 6:3).

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    После разгрома «Блэкхокс» «Каролина» уступила им в третьем стыковом матче (1:2 ОТ). В двух последних поединках «ураганы» на «Бриджстоун Арене» крупно влетели «Нэшвиллу» (1:3; 0:5).

    «Нэшвилл»

    В регулярном первенстве хоккейный клуб из Теннесси оказался на четвертой позиции в турнирной таблице Центрального дивизиона. В 56 играх ему удалось насобирать 64 очка.

    В текущем сезоне «Нэшвилл» добыл 31 победу (21 в основное время). Набирали зачетные баллы «саблезубые» в 57.1% матчей. В пяти последних встречах «регулярки» «Смэшвилл» выиграл четырежды.

    Важную победу подопечные Джона Хайнса завоевали 2 мая в дуэли с «Далласом» (1:0 ОТ). А после непростого поединка с «шерифами» «Предс» разобрались с «Коламбусом» (4:3 ОТ).

    Во втором стыковом матче с «Блю Джекетс» «Нэшвилл» потерпел неудачу (2:4). А в парочке последних встреч «хищники» на своем льду разнесли «Каролину» (3:1; 5:0).

    Прогноз

    Победа «Каролины» оценивается в 1.95, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.18, а на победу «Нэшвилла» — 3.66.

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    К первому поединку в Кубке Стэнли «Кейнс» подходят с тремя поражениями, два из которых случились в противостоянии с «Нэшвиллом».

    Однако «ураганы» не имели турнирной мотивации, а «Смэшвиллу» нужны были баллы. В предстоящем же поединке хозяева сделают все, чтобы отомстить «хищникам» и выйти вперед в серии. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» за 1.95.

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