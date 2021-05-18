В матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Нэшвилл». Матч пройдет на «PNC-арене» 18 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

Команда из Роли, Северная Каролина, закончила регулярный чемпионат на первом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона с 80 баллами в копилке.

В ходе «регулярки» «Каролина» забросила 179 шайб соперникам и выиграла 36 поединков из 56. А с 29 апреля по 5 мая «Кейнс» провели серию из пяти побед.

В упомянутом отрезке подопечные Рода Бриндамора одержали верх над «Далласом» (5:1), «Детройтом» (3:1), «Коламбусом» (2:1 ОТ) и «Чикаго» (6:2; 6:3).

Все прогнозы на НХЛ

После разгрома «Блэкхокс» «Каролина» уступила им в третьем стыковом матче (1:2 ОТ). В двух последних поединках «ураганы» на «Бриджстоун Арене» крупно влетели «Нэшвиллу» (1:3; 0:5).

«Нэшвилл»

В регулярном первенстве хоккейный клуб из Теннесси оказался на четвертой позиции в турнирной таблице Центрального дивизиона. В 56 играх ему удалось насобирать 64 очка.

В текущем сезоне «Нэшвилл» добыл 31 победу (21 в основное время). Набирали зачетные баллы «саблезубые» в 57.1% матчей. В пяти последних встречах «регулярки» «Смэшвилл» выиграл четырежды.

Важную победу подопечные Джона Хайнса завоевали 2 мая в дуэли с «Далласом» (1:0 ОТ). А после непростого поединка с «шерифами» «Предс» разобрались с «Коламбусом» (4:3 ОТ).

Во втором стыковом матче с «Блю Джекетс» «Нэшвилл» потерпел неудачу (2:4). А в парочке последних встреч «хищники» на своем льду разнесли «Каролину» (3:1; 5:0).

Прогноз

Победа «Каролины» оценивается в 1.95, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.18, а на победу «Нэшвилла» — 3.66.

К первому поединку в Кубке Стэнли «Кейнс» подходят с тремя поражениями, два из которых случились в противостоянии с «Нэшвиллом».

Однако «ураганы» не имели турнирной мотивации, а «Смэшвиллу» нужны были баллы. В предстоящем же поединке хозяева сделают все, чтобы отомстить «хищникам» и выйти вперед в серии. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» за 1.95.