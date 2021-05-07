В матче регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Баффало». Матч пройдет на «PPG Paints-арене» 7 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

В 54 поединках регулярного сезона коллектив из Пенсильвании заработал 73 очка, но в турнирной таблице Восточного дивизиона его подвинули на второе место.

18 апреля «Питтсбург» провел встречу с «Баффало» в «КиБанк Центре» и потерпел от «Сэйбрз» поражение (2:4), после которого он выдал серию из четырех побед.

Трижды в основное время подопечные Майка Салливана разобрались с «Нью-Джерси» (7:6; 5:1; 4:2), а затем они минимально обыграли «Бостон» (1:0). Во втором стыковом матче с «Бис» «пингвины» оказались слабее (1:3).

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Позже в столице Штатов «Питтсбург» два раза победил «Вашингтон» (5:4 ОТ; 3:0), а затем он слился «Филадельфии» 4 мая (2:7). В последней игре «Пенс» сами разгромили «Флайерз» (7:3).

«Баффало»

Коллектив из Буффало также провел в «регулярке» 54 поединка. За все это время ему удалось набрать всего 37 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона «мечи» занимают последнее место.

После победы над «Питтсбургом» 18 апреля (4:2) «Баффало» трижды зарубился с «Бостоном». В двух встречах «Сэйбрз» потерпели неудачу (0:2; 1:5), а еще в одной — взяли верх (6:4).

После этого противостояния подопечных Дона Гранато ждала серия из четырех поражений, в ходе которой «мечи» слились «Рейнджерс» (3:6; 1:3) и «Бостону» (2:5; 2:6).

Соперниками «Баффало» в последних поединках были «Айлендерс». В «КиБанк Центре» коллектив Гранато дважды переиграл гостей с Бруклина (4:2; 4:3 Б).

Прогноз

Победа «Питтсбурга» оценивается в 1.48, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.75, а на победу «Баффало» — 5.88.

В недавних матчах «Баффало» смог воспользоваться отсутствием турнирной мотивации «Айлендерс», с помощью чего он одержал две победы.

Однако ребята из Пенсильвании не позволят себе очередное поражение, которое помешало бы их планам побороться за первую позицию в дивизионе. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит и обе забьют за 1.76.