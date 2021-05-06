НХЛ. «Вашингтон» снова обыграл «Рейнджерс», Капризов забил два гола и подрался

«Вашингтон» одержал победу над «Рейнджерс» без Александра Овечкина

«Рейнджерс» — «Вашингтон» 2:4

Нападающий «Вашингтона» Ти-Джей Оши стал автором хет-трика. В двух случаях ему ассистировал российский защитник Дмитрий Орлов, в активе которого в этом матче три результативные передачи.

Игра сопровождалась массовыми драками. Только в первом периоде команды заработали 100 минут штрафа.

Кроме того, Матч «Рейнджерс» — «Вашингтон» — первый в истории НХЛ с 6 драками в стартовые 5 минут.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил матч с «Рейнджерс» из-за травмы.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Вашингтон» — 2:4 (0:0, 0:3, 2:1) Голы: Оши — 19 (бол., Диллон, ван Римсдайк), 20:12 — 0:1. Оши — 20 (бол., Орлов, Бэкстрем), 28:26 — 0:2. Дауд — 11 (Карлсон, Орлов), 34:48 — 0:3. Лафренье — 11 (Хытил, Джонс), 41:15 — 1:3. Оши — 21 (п.в., Хагелин, Орлов), 58:20 — 1:4. Бэррон — 1 (Джонс, Хайек), 58:44 — 2:4Вратари: Георгиев (56:51 — 58:20) — ВанечекШтраф: 85 — 56Броски: 21 (11+3+7) — 35 (11+14+10)

«Рейнджерс» — «Вашингтон»

«Тампа-Бэй» — «Даллас» 6:2

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев забросил четвертую шайбу в сезоне, забив во второй игре подря.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 бросков из 22. Россиянин одержал 31 победу в 40 играх сезона — это четвертый показатель в истории НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Даллас» — 6:2 (1:1, 2:0, 3:1) Голы: Джонсон — 8 (Киллорн), 2:14 — 1:0. Сегин — 2 (Павелски, Робертсон), 19:33 — 1:1. Киллорн — 15 (бол., Гурд, Пойнт), 36:39 — 2:1. Пойнт — 23, 39:46 — 3:1. Секера — 3 (Хенли, Хинтц), 50:44 — 3:2. Чернак — 5 (Гудроу, Коулман), 51:34 — 4:2. Колтон — 9 (п.в., Жозеф, Чернак), 56:47 — 5:2. Сергачев — 4 (п.в., Чернак, Джонсон), 59:07 — 6:2Вратари: Василевский — Эттингер (56:40 — 56:47, 57:35 — 59:07)Штраф: 4 — 8Броски: 20 (4+9+7) — 22 (6+4+12)

«Тампа-Бэй» — «Даллас»

«Оттава» — «Монреаль» 5:1

В составе «Оттавы» автором двух результативных передач стал Артем Зуб. Российский защитник впервые набрал два очка в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Монреаль» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) Голы: Пинто — 1 (Зуб, Браннстрем), 11:35 — 1:0. Эдмундсон — 3 (Тоффоли, Сузуки), 19:28 — 1:1. Ткачак — 17 (Норрис, Браннстрем), 23:44 — 2:1. Пол — 5 (Браннстрем), 39:52 — 3:1. К. Браун — 19 (Зуб, Тирни), 44:40 — 4:1. Форментон — 4 (Пол, Уайт), 50:19 — 5:1Вратари: Форсберг — АлленШтраф: 4 — 6Броски: 34 (11+17+6) — 31 (10+7+14)

«Оттава» — «Монреаль»

«Коламбус» — «Нэшвилл» 4:2

Нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко стал автором победной шайбы. Российский хоккеист был признан второй звездой матча.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Нэшвилл» — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) Голы: Жанно — 4, 3:22 — 0:1. Рословик — 11 (бол., Аткинсон, Бьоркстранд), 22:08 — 1:1. Ярнкрок — 13, 37:53 — 1:2. Бьоркстранд — 16 (Лехтонен, Гавриков), 39:09 — 2:2. Григоренко — 4 (Гавриков, Лехтонен), 53:50 — 3:2. Бьоркстранд — 17 (п.в., Доми, Аткинсон), 59:59 — 4:2Вратари: Мерзликинс — Сарос (57:51 — 58:35, 58:57 — 59:59)Штраф: 2 — 4Броски: 27 (10+9+8) — 32 (7+9+16)

«Коламбус» — «Нэшвилл»

«Сент-Луис» — «Анахайм» 2:3 Б

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Анахайм» — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Хоффман — 17 (бол., О`Райлли, Фолк), 11:52 — 1:0. Джонс — 7 (Кэррик, Фаулер), 32:57 — 1:1. Флери — 3 (Терри, Зеграс), 42:15 — 1:2. Клиффорд — 4 (Барбашев), 45:29 — 2:2Победный буллит: ТерриВратари: Биннингтон — СтоларзШтраф: 9 — 11Броски: 26 (11+7+6+2) — 35 (9+8+16+2)

«Сент-Луис» — «Анахайм»

«Миннесота» — «Вегас» 2:3 ОТ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил обе шайбы своей команды в этом матче. Россиянин набрал очки (4+2) в четвертой игре подряд.

Кроме того, Капризов принял участие в массовой драке в середине первого периода. Россиянин разбил нос защитнику «Голден Найтс» Заку Уайтклауду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Вегас» — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1) Голы: Стивенсон — 13 (Янмарк), 28:30 — 0:1. Капризов — 25 (Зуккарелло, Хартман), 51:13 — 1:1. Капризов — 26 (Хартман), 53:23 — 2:1. Смит — 10 (бол., Карлссон, Мартинес), 55:44 — 2:2. Пьетранджело — 5 (Так, Маршессо), 61:53 — 2:3Вратари: Тэлбот — ФлериШтраф: 17 — 17Броски: 28 (10+8+9+1) — 34 (8+12+12+2)

«Миннесота» — «Вегас»

«Сан-Хосе» — «Колорадо» 3:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Колорадо» — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) Голы: Джост — 4 (Немет, Макдональд), 35:39 — 0:1. Бураковски — 17 (Кадри, Тимминс), 38:18 — 0:2. Хертл — 18 (Кейн, Барабанов), 39:47 — 1:2. Хертл — 19 (Кейн, Кныжов), 42:50 — 2:2. Карлссон — 7 (бол., Кейн, Хертл), 49:18 — 3:2.Вратари: Корженарж — Грубауэр (57:34)Штраф: 4 — 8Броски: 33 (12+9+12) — 32 (10+16+6)

«Сан-Хосе» — «Колорадо»

«Калгари» — «Виннипег» 0:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Виннипег» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) Голы: Лаури — 9 (Копп), 1:09 — 0:1. Лаури — 10 (мен., Демело, Копп), 25:33 — 0:2. Уилер — 12 (Пионк, Лаури), 38:46 — 0:3. Уилер — 13 (бол., Шайфли, Штястны), 43:02 — 0:4Вратари: Маркстрем — ХеллибакШтраф: 6 — 10Броски: 32 (6+9+17) — 19 (7+5+7)

«Калгари» — «Виннипег»

«Аризона» — «Лос-Анджелес» 2:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Лос-Анджелес» — 2:4 (2:2, 0:0, 0:2) Голы: Экман-Ларссон — 3 (Гарлэнд, Бантинг), 1:19 — 1:0. Виларди — 8 (Иафалло, Уокер), 4:29 — 1:1. Андерсон-Долан — 7 (Атанасиу, Байфилд), 13:03 — 1:2. Чикран — 18 (бол., Гарлэнд, Голигоски), 17:44 — 2:2. Виларди — 9 (Андерссон, Уокер), 44:42 — 2:3. Уокер — 3 (п.в., Копитар), 59:23 — 2:4Вратари: Хилл (58:44 — 59:23) — ПетерсенШтраф: 4 — 10Броски: 30 (13+11+6) — 22 (8+4+10)

«Аризона» — «Лос-Анджелес»

Вратари: Корженарж — Грубауэр (57:34)