Панарин выбыл до конца сезона после драки в матче с «Вашингтоном»

Российский нападающийвыбыл до конца сезона из-за травмы, сообщает в своем Twitter журналист Эллиотт Фридман.

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:6) россиянин вступился за соотечественника Павла Бучневича в потасовке с Томом Уилсоном, оказался на льду и больше не смог продолжить встречу.

При этом, главный тренер ньюйоркцев Дэвид Куинн отметил, что травма Панарина не серьезная, а после игры он чувствовал себя нормально.

Отметим, что у «Рейнджерс» в этом сезоне осталось всего три матча, а команда уже лишилась шансов на попадание в плей-офф. На счету Артемия 58 (17+41) очков в 42 встречах чемпионата.