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    Панарин выбыл до конца сезона после драки в матче с «Вашингтоном»

    Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на НХЛ
    Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщает в своем Twitter журналист Эллиотт Фридман.

    Артемий Панарин
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    Артемий Панарин

    Во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:6) россиянин вступился за соотечественника Павла Бучневича в потасовке с Томом Уилсоном, оказался на льду и больше не смог продолжить встречу.

    При этом, главный тренер ньюйоркцев Дэвид Куинн отметил, что травма Панарина не серьезная, а после игры он чувствовал себя нормально.

    Отметим, что у «Рейнджерс» в этом сезоне осталось всего три матча, а команда уже лишилась шансов на попадание в плей-офф. На счету Артемия 58 (17+41) очков в 42 встречах чемпионата.

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