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    «Каролина» проведет еще один хороший матч с «Чикаго»?

    «Каролина» — «Чикаго». Прогноз и ставка (к. 1.71) на хоккейный матч НХЛ 5 мая 2021 года

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    «Каролина» в матче с «Чикаго»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Каролина» будет принимать «Чикаго». Матч пройдет на «PNC-арене» 5 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Каролина»

    В 52 встречах регулярного чемпионата клуб из Роли, Северная Каролина, сумел заработать 77 очков. В Центральном дивизионе он находится на первом месте.

    Недавно «Каролина» провела шесть поединков кряду на чужом льду. В половине гостевых матчей она проиграла. Одно из поражений «ураганы» пережили в дуэли с «Тампой» (2:3 ОТ).

    Позже коллектив Рода Бриндамора взял у «Тампы» реванш (4:1) и прихлопнул «Флориду» (4:2). Затем «Кейнс» уступили «Флориде» (3:4 ОТ) и «Далласу» (3:4 ОТ), а также снесли «шерифов» во встрече 28 апреля (5:1).

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    Три последних матча «Каролина» провела на своем льду. В домашних играх ребята Бриндамора победили «Детройт» (3:1), «Коламбус» (2:1 ОТ) и «Чикаго» (5:2).

    «Чикаго»

    Команда из Иллинойса также сыграла в регулярном первенстве в 52 встречах. За все это время она завоевала 50 очков и оказалась на шестой позиции в зачете Центрального дивизиона.

    Последний раз «Чикаго» выигрывал в гостях 18 апреля. Тогда «Блэкхокс» разгромили «Детройт» (4:0). После того поединка «ястребы» крупно влетели «Нэшвиллу» на «Бриджстоун Арене» (2:5).

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    • В пяти следующих играх «Чикаго» оставался дома. Только раз команда Джереми Коллитона смогла победить. Это был матч против «Нэшвилла» 22 апреля (5:4 ОТ).

    Затем в родных стенах «Би-хокс» уступили «Нэшвиллу» (1:3), «Тампе-Бэй» (4:7) и «Флориде» (3:4 ОТ; 4:5). В последнем поединке «Чикаго» на «PNC-арене» крупно проиграл «Каролине» (2:5).

    Прогноз

    Победа «Каролины» оценивается в 1.70, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.00, а на победу «Чикаго» — 4.22.

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    Предыдущую встречу команда Бриндамора провела здорово. Она добыла убедительную победу и позволила гостям отличиться лишь тогда, когда с результатом все было ясно.

    Поэтому сейчас велика вероятность, что «Кейнс» смогут повторить что-то подобное во второй стыковой игре. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Чикаго» меньше 2.5 с коэффициентом 1.71.

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