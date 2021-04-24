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    Справятся ли гости из Денвера с «Сент-Луисом»?

    «Сент-Луис» — «Колорадо». Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч НХЛ 24 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Колорадо»
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    Матч между «Сент-Луисом» и «Колорадо» 23 апреля
    В матче регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис» будет принимать «Колорадо». Матч пройдет в «Энтерпрайз-центре» 24 апреля. Начало встречи — в 22:00 мск. «Сент-Луис» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 24 Апреля 2021 года
    Сент-Луис
  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 22:00 Колорадо Колорадо
  • НХЛ
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.90
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  • 2.05
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    «Сент-Луис»

    Команда из Миссури провела в регулярном первенстве 44 встречи, в которых заработала 44 очка. В рейтинге Западного дивизиона она сейчас находится на пятом месте.

    С 23 марта по 6 апреля «Сент-Луис» пережил семь поражений. Он уступил «Вегасу» (1:5), «Миннесоте» (0:2), «Анахайму» (1:4; 2:3 ОТ), «Колорадо» (2:3; 1:2) и снова «Вегасу» (1:6).

    Эту неприятную серию коллективу Крэйга Беруби удалось прервать 8 числа текущего месяца, когда «музыканты» обыграли «отбросов» в очередной встрече (3:1). А в паре следующих матчей «ноты» одержали верх над «Миннесотой» (9:1; 3:2 ОТ).

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    После поединков с «дикарями» «Сент-Луис» провел еще три игры. Но все они закончились потерями очков. Уступили ребята Беруби «Колорадо» (3:4), «Аризоне» (2:3) и еще раз «Колорадо» (2:4).

    «Колорадо»

    Денверский клуб также сыграл в 44 матчах «регулярки». За все время «Эвс» удалось набрать 66 очков, благодаря чему они занимают второе место в турнирной таблице Западного дивизиона.

    В отличие от «Сент-Луиса», у «Колорадо» в конце марта и начале апреля была белая полоса, в ходе которой команда обыграла «Анахайм» (5:2), «Аризону» (9:3), «Сент-Луис» (3:2; 2:1) и «Миннесоту» (5:4).

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    • Победная серия «Эвеланш» продлилась пять поединков, а затем она прервалась во второй стыковой игре с «Миннесотой» (3:8). После потери очков во встрече с «дикарями» коллектив из Денвера больше никому не уступал.

    Сперва на чужом льду ребята Джареда Беднара разобрались с «Анахаймом» (2:0; 4:1). Позже дома «Эвс» прибили «Аризону» (4:2), а в паре последних матчей они оказались сильнее «Сент-Луиса» (4:3; 4:2).

    Прогноз

    Победа «Сент-Луиса» оценивается в 3.19, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Колорадо» — 2.08.

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    «Сент-Луис» у себя дома пытается навязывать борьбу «Колорадо», однако гости из Денвера сейчас действительно хороши, поэтому справляются со всем натиском соперников.

    Еще в одной встрече с «Блюз» ребята Беднара сумеют набрать очки и показать надежную игру у своих ворот. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сент-Луиса» меньше 2.5 за 1.89.

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