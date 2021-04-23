НХЛ. «Вашингтон» взял верх над «Айлендерс», «Рейнджерс» уступили «Филадельфии»

«Рейнджерс» — «Филадельфия» 2:3

«Рейнджерс» проиграли «Филадельфии» со счетом 2:3. Нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин отметился одним голом. Защитник «Флайерз» Иван Проворов отдал две голевые передачи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Филадельфия» — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) Голы: Смит — 4 (Миллер, Хытил), 9:55 — 1:0. ван Римсдайк — 15 (бол., Конекны, Проворов), 35:56 — 1:1. ван Римсдайк — 16 (бол., Проворов, Хэйс), 50:29 — 1:2. Ворачек — 9 (Кутюрье, Гостисбеер), 54:07 — 1:3. Панарин — 17 (Фокс, Зибанежад), 58:00 — 2:3Вратари: Шестеркин (57:54 — 58:00, 58:26) — ЭллиоттШтраф: 12-6Броски: 35 (14+11+10) — 36 (11+14+11)

«Рейнджерс» идут в пятыми в Восточном дивизионе, «Филадельфия» занимает шестое место.

«Рейнджерс» — «Филадельфия»

«Флорида» — «Каролина» 2:4

«Каролина» обыграла «Флориду» со счетом 4:2. Нападающий «пантер» Никита Гусев отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Каролина» — 2:4 (1:0, 0:3, 1:1) Голы: Барков — 20 (Хернквист, Гусев), 6:22 — 1:0. Мартинук — 4 (Стаал), 20:14 — 1:1. Нидеррайтер — 17 (бол., Пеши, Нечас), 31:09 — 1:2. Ахо — 19 (мен., Нечас), 38:08 — 1:3. Барков — 21 (бол., Яндл, Юбердо), 52:02 — 2:3. Ахо — 20 (мен., п.в., Нечас), 59:44 — 2:4Вратари: Бобровский (58:18 — 58:29, 58:45 — 59:44) — НедельковичШтраф: 15-27Броски: 34 (6+9+19) — 29 (9+14+6)

«Флорида» занимает второе место в Центральном дивизионе, «Каролина» идет во главе этой конференции.

«Флорида» — «Каролина»

«Питтсбург» — «Нью-Джерси» 5:1

«Питтсбург» нанес «Нью-Джерси» восьмое поражение подряд, победив со счетом 5:1. У победителей отличились Сидни Кросби, Коди Сеси, Брайан Раст, Каспери Капанен и Теодор Блюгерс. Евгений Малкин не играл.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 5:1 (2:1, 3:0, 0:0) Голы: Кросби — 19 (Раст, Летанг), 0:41 — 1:0. Теннисон — 1 (Мюррей, Боквист), 12:34 — 1:1. Сиси — 4 (Дюмулин, Капанен), 17:46 — 2:1. Раст — 20 (Гюнтцель, Кросби), 32:03 — 3:1. Капанен — 8 (Блюгерс, Эштон-Риз), 32:28 — 4:1. Блюгерс — 7 (мен., Летанг, Марино), 35:59 — 5:1Вратари: Джерри — Делл (Уэджвуд, 32:28)Штраф: 8-2Броски: 23 (12+7+4) — 31 (9+11+11)

«Питтсбург» идет вторым на Востоке, «Нью-Джерси» — седьмой.

«Питтсбург» — «Нью-Джерси»

«Виннипег» — «Торонто» 3:5

«Торонто» прервал неудачную серию из пяти поражений, обыграв в гостях «Виннипег» со счетом 5:3. В составе «Мэйпл Лифс» два гола забил Митчелл Марнер.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Торонто» — 3:5 (2:3, 1:1, 0:1) Голы: Мэттьюс — 34 (Марнер), 0:27 — 0:1. Симмондс — 7 (Таварес, Холл), 1:18 — 0:2. Шайфли — 18 (Копп, Эпплтон), 3:19 — 1:2. Копп — 15 (Эпплтон), 10:26 — 2:2. Спецца — 10 (Торнтон, Маззин), 11:59 — 2:3. Марнер — 15 (Мэттьюс), 32:58 — 2:4. Коннор — 22 (Уилер, Шайфли), 37:56 — 3:4. Марнер — 16 (п.в., Фолиньо, Мэттьюс), 59:54 — 3:5Вратари: Хеллибак (Броссуа, 11:59, 58:02 — 59:54) — Кэмпбелл (11:37 — 11:59)Штраф: 2-4Броски: 37 (14+9+14) — 33 (12+10+11)

«Торонто» лидирует в Северном дивизионе. «Виннипег» занимает вторую строчку.

«Виннипег» — «Торонто»

«Баффало» — «Бостон» 1:5

«Бостон» добыл шестую победу подряд, обыграв «Баффало» со счетом 5:1.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Бостон» — 1:5 (0:1, 1:1, 0:3) Голы: Маршан — 25 (Бержерон, Райлли), 12:36 — 0:1. Руотсалайнен — 3 (Бьорк, Козенс), 25:27 — 1:1. Грызлик — 4 (Макэвой, Пастрняк), 32:50 — 1:2. Пастрняк — 18 (Маршан, Грызлик), 44:55 — 1:3. Ритчи — 11 (Дебраск, Койл), 46:01 — 1:4. Крейчи — 6 (Лозон, Холл), 58:02 — 1:5Вратари: Токарски — СуэйменШтраф: 6-12Броски: 30 (7+13+10) — 38 (14+12+12)

«Бостон» идет на четвертом месте в Восточном дивизионе. «Сэйбрз» занимают последнюю строчку.

«Баффало» — «Бостон»

«Айлендерс» — «Вашингтон» 0:1 Б

«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» — 1:0 Б. Победный буллит реализовал Евгений Кузнецов. Голкипер Илья Самсонов отразил все 26 бросков, оформив «сухарь». Его коллега по амплуа и соотечественник из «Айлендерс» Семен Варламов отразил все 28 бросков. Александр Овечкин получил травму в концовке основного времени.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Вашингтон» — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) Победный буллит: КузнецовВратари: Варламов — СамсоновШтраф: 6-4Броски: 26 (15+7+3+1) — 28 (4+14+9+1)

«Кэпиталз» лидируют в Восточном дивизионе. Команда из Нью-Йорка идет на третьей строчке.

«Айлендерс» — «Вашингтон»

«Тампа-Бэй» — «Коламбус» 3:1

«Тампа» нанесла «Коламбусу» восьмое поражение подряд, победив со счетом 3:1. Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) Голы: Джонс — 5 (бол., Бьоркстранд, Лайне), 9:36 — 0:1. Коулман — 9 (Гурд), 34:51 — 1:1. Палат — 13 (Киллорн), 48:14 — 2:1. Коулман — 10 (п.в.), 59:35 — 3:1Вратари: Макиленни — Мерзликинс (57:04 — 59:35)Штраф: 2-6Броски: 28 (5+8+15) — 25 (6+9+10)

«Тампа-Бэй» занимает третье место в Центральном дивизионе, «Коламбус» — последнее.

«Тампа-Бэй» — «Коламбус»

«Детройт» — «Даллас» 7:3

«Даллас» потерпел крупное поражение от «Детройта» со счетом 3:7. Покер в составе победителей сделал Якуб Врана.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Даллас» — 7:3 (3:0, 1:2, 3:1) Голы: Врана — 13 (Задина), 9:50 — 1:0. Гленденинг — 6 (Стаал, Эрне), 15:35 — 2:0. Паник — 4 (Ганье), 19:49 — 3:0. Факса — 6 (бол., Киро, Линделл), 22:07 — 3:1. Врана — 14 (Декейсер, Линдстрем), 26:50 — 4:1. Павелски — 20 (Клингберг, Хинтц), 32:46 — 4:2. Врана — 15, 50:09 — 5:2. Гурьянов — 10 (бол., Робертсон, Киро), 53:29 — 5:3. Врана — 16 (Декейсер, Задина), 55:48 — 6:3. Ганье — 6 (п.в., Линдстрем), 58:47 — 7:3Вратари: Грайсс — Худобин (Эттингер, 20:00, 57:08 — 58:47)Штраф: 8-2Броски: 23 (9+7+7) — 46 (12+19+15)

«Детройт» идет седьмым в Центральном дивизионе, «Даллас» расположился на пятой строке.

«Детройт» — «Даллас»

«Сент-Луис» — «Колорадо» 2:4

«Колорадо» победил «Сент-Луис» (4:2) и обеспечил себе место в плей-офф. Дубль в составе победителей сделал Андре Бураковски. У проигравших Владимир Тарасенко отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Колорадо» — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) Голы: Шворц — 5 (бол., Бозак, Данн), 3:18 — 1:0. Саад — 15 (Джост), 19:28 — 1:1. Бураковски — 13 (бол., Макар, Маккиннон), 26:45 — 1:2. Бураковски — 14 (Ландескуг, Маккиннон), 51:29 — 1:3. Шворц — 6 (Бозак, Тарасенко), 53:43 — 2:3. Белльмар — 7 (п.в., Ландескуг, Маккиннон), 58:29 — 2:4Вратари: Биннингтон (58:11 — 58:29, 58:42 — 59:22) — ДубникШтраф: 10-10Броски: 27 (7+9+11) — 29 (9+11+9)

«Эвеланш» одержали пятую победу кряду. «Блюз» потерпели третье поражение подряд.

«Сент-Луис» — «Колорадо»

«Ванкувер» — «Оттава» 0:3

«Оттава» обыграла «Ванкувер» со счетом 3:0. Российский защитник «сенаторов» Никита Зайцев отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Оттава» — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) Голы: Штютцле — 8 (бол., Пол, Батерсон), 9:17 — 0:1. Батерсон — 16 (бол., Норрис, Ткачак), 15:57 — 0:2. К. Браун — 17 (мен., п.в., Зайцев), 58:30 — 0:3Вратари: Демко (56:42 — 58:30) — МюррейШтраф: 27-17Броски: 31 (7+12+12) — 25 (11+7+7)

«Ванкувер» идет шестым в Северном дивизионе, «Оттава» занимает последнюю седьмую строку.