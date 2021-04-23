В матче регулярного сезона НХЛ «Ванкувер» будет принимать «Оттаву». Матч пройдет на «Роджерс Арене» 23 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ванкувер»

Команда из провинции Британская Колумбия, Канада, провела в регулярном чемпионате только 39 матчей, в которых она заработала 39 очков и заняла шестое место в таблице Северного дивизиона.

Незадолго до ухода на самоизоляцию «Ванкувер» одержал четыре победы кряду. Коллектив Трэвиса Грина разобрался с «Эдмонтоном» (2:1), «Оттавой» (3:2 ОТ; 3:2 Б) и «Монреалем» (3:2 ОТ).

Но после хорошей серии «Накс» настигла полоса из трех поражений. Потеряли очки ребята Грина в матчах с «Монреалем» (4:5 Б) и «Виннипегом» (0:4; 1:5).

Все прогнозы на НХЛ

Выйдя из карантина, «Ванкувер» успел провести две встречи, в которых он победил. Это были поединки с «Торонто», прошедшие на «Роджерс Арене» (3:2 ОТ; 6:3).

«Оттава»

Коллектив из Онтарио, Канада, принял участие в 46 встречах регулярного первенства и насобирал за все время 36 очков. В зачете Северного дивизиона он идет седьмым.

С 6 по 11 апреля «Оттава» пережила привычный отрезок из четырех поражений. Начался он с гостевого поединка против «Виннипега» (3:4), после которого «Сенс» дома дважды влетели «Эдмонтону» (2:3; 1:3).

Позже подопечные Ди Джея Смита оказались слабее «Торонто» (5:6), но в следующем матче его команда разбавила предыдущие неудачи победой над «Виннипегом» (4:2).

15 апреля состоялась еще одна встреча с «Джетс». В ней «полководцы» остались без очков (2:3). А в паре недавних матчей «Оттава» хлопнула «Монреаль» (4:0) и «Калгари» (4:2).

Прогноз

Победа «Ванкувера» оценивается в 2.05, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.72, а на победу «Оттавы» — 3.06.

Да, к этой встрече «сенаторы» подходят в качестве аутсайдеров. Но в последнее время ребята Ди Джея Смита проводят неплохие матчи.

В трех поединках из пяти недавних «Сенс» победили, а в двух проигранных встречах они уступили с минимальной разницей в счете. Поэтому и в дуэли с «Ванкувером» гости смогут оказать серьезное сопротивление. Наши прогноз и ставка — победа «Оттавы» с форой +1 за 1.66.