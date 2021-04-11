В матче регулярного сезона НХЛ «Каролина» будет принимать «Детройт». Матч пройдет на «PNC-арене» 11 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

В 39 играх регулярного чемпионата ребята из Роли, Северная Каролина, смогли раздобыть 57 очков, благодаря чему они вернулись на вершину таблицы Центрального дивизиона.

Последняя встреча «Каролины» с «Детройтом» состоялась 17 марта. Тогда «Кейнс» проиграли (2:4). А после поединка с «крылышками» они пару раз уступили «Коламбусу» (2:3 ОТ; 2:3 Б).

В следующих матчах с «Блю Джекетс» «Каролина» была сильнее (3:0; 4:3 ОТ). А еще в одном поединке ребята Рода Бриндамора успели прихлопнуть «Тампу-Бэй» (4:3).

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Затем «ураганы» проиграли (1:2) и победили (4:3) «Чикаго», а также уступили (2:3) и взяли верх (1:0) над «Далласом». В недавней битве за лидерство «Каролина» разгромила «Флориду» (5:2; 3:0).

«Детройт»

Хоккейный клуб из Мичигана принял участие в 42 поединках регулярного чемпионата и набрал в них 32 очка. В Центральном дивизионе «Ред Уингз» по-прежнему последние.

В двух матчах из трех заключительных в марте «Детройт» сыграл неплохо, прихлопнув пару раз «Коламбус» (3:1; 4:1). А 31 числа прошлого месяца «крылья» были разгромлены «Флоридой» (1:4).

Еще в одном поединке с «пантерами» подопечные Джеффа Блашилла уступили не так крупно (2:3 ОТ). Затем красно-белые слились «Тампе-Бэй» (1:2).

4 апреля состоялась вторая стыковая игра с «Тампой», в которой «Детройт» сенсационно разбил соперников (5:1). В паре недавних встреч «крылышки» влетели «Нэшвиллу» (2:3 Б; 1:7).

Прогноз

Победа «Каролины» оценивается в 1.58, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.20, а на победу «Детройта» — 5.00.

Да, в этой игре между собой встретятся амбициозный лидер дивизиона с безнадежным аутсайдером. Но «крылышки» в текущем сезоне в нескольких играх с «Кейнс» навязывали тем жесткую борьбу за очки.

В трех очных поединках из пяти коллектив Блашилла забивал 2+ гола, а в двух он победил, забросив по 4 шайбы. В грядущем матче заработать баллы не получится, но несколько раз вскрыть защиту можно. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Детройта» больше 2 за 1.91.