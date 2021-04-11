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    Способен ли «Детройт» неприятно удивить лидеров дивизиона?

    «Каролина» — «Детройт». Прогноз и ставка (к. 1.91) на хоккейный матч НХЛ 11 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Детройт»
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    «Детройт» в домашней игре с «Каролиной»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Каролина» будет принимать «Детройт». Матч пройдет на «PNC-арене» 11 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 11 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.90
  • 2
  • 4.90
  • Ставка!
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    «Каролина»

    В 39 играх регулярного чемпионата ребята из Роли, Северная Каролина, смогли раздобыть 57 очков, благодаря чему они вернулись на вершину таблицы Центрального дивизиона.

    Последняя встреча «Каролины» с «Детройтом» состоялась 17 марта. Тогда «Кейнс» проиграли (2:4). А после поединка с «крылышками» они пару раз уступили «Коламбусу» (2:3 ОТ; 2:3 Б).

    В следующих матчах с «Блю Джекетс» «Каролина» была сильнее (3:0; 4:3 ОТ). А еще в одном поединке ребята Рода Бриндамора успели прихлопнуть «Тампу-Бэй» (4:3).

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    Затем «ураганы» проиграли (1:2) и победили (4:3) «Чикаго», а также уступили (2:3) и взяли верх (1:0) над «Далласом». В недавней битве за лидерство «Каролина» разгромила «Флориду» (5:2; 3:0).

    «Детройт»

    Хоккейный клуб из Мичигана принял участие в 42 поединках регулярного чемпионата и набрал в них 32 очка. В Центральном дивизионе «Ред Уингз» по-прежнему последние.

    В двух матчах из трех заключительных в марте «Детройт» сыграл неплохо, прихлопнув пару раз «Коламбус» (3:1; 4:1). А 31 числа прошлого месяца «крылья» были разгромлены «Флоридой» (1:4).

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    • Еще в одном поединке с «пантерами» подопечные Джеффа Блашилла уступили не так крупно (2:3 ОТ). Затем красно-белые слились «Тампе-Бэй» (1:2).

    4 апреля состоялась вторая стыковая игра с «Тампой», в которой «Детройт» сенсационно разбил соперников (5:1). В паре недавних встреч «крылышки» влетели «Нэшвиллу» (2:3 Б; 1:7).

    Прогноз

    Победа «Каролины» оценивается в 1.58, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.20, а на победу «Детройта» — 5.00.

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    Да, в этой игре между собой встретятся амбициозный лидер дивизиона с безнадежным аутсайдером. Но «крылышки» в текущем сезоне в нескольких играх с «Кейнс» навязывали тем жесткую борьбу за очки.

    В трех очных поединках из пяти коллектив Блашилла забивал 2+ гола, а в двух он победил, забросив по 4 шайбы. В грядущем матче заработать баллы не получится, но несколько раз вскрыть защиту можно. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Детройта» больше 2 за 1.91.

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    Прогноз и ставка на матч «Каролина» — «Детройт» 11.04.2021 в 02:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.91.
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