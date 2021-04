НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Бостону», «Питтсбург» забросил пять шайб «Рейнджерс»

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 бросков по своим воротам из 27 в основное время и в овертайме. В серии буллитов не пропустил ни разу, отразив все 5 бросков. Это победа стала для российского вратаря 10-й в дебютном сезоне в НХЛ.

Победа стала для Сорокина 10-й в дебютном сезоне в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 20-ю шайбу в текущем чемпионате. Российский форвард в 16-й раз за карьеру достиг отметки в 20 голов за сезон. До него это смогли сделать Яромир Ягр, Матс Сундин и Марсель Дионн (их серии дошли до 17 сезонов).

Кроме того, Овечкин забил 266-й гол в большинстве и вышел на второе место в истории НХЛ по этому показателю, обойдя Бретта Халла (265).

Alex Ovechkin of the @Capitals scored the 266th power-play goal of his NHL career to pass Brett Hull (265) for sole possession of second place in League history.

Dave Andreychuk tops the all-time list with 274. #NHLStats: https://t.co/XNMkzM1EKq pic.twitter.com/T4LNfJqFjS