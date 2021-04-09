НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Бостону», «Питтсбург» забросил пять шайб «Рейнджерс»

«Оттава» — «Эдмонтон» 1:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) Голы: Ямамото — 8 (бол., Макдэвид, Бэрри), 31:00 — 0:1. К. Браун — 12 (Тирни, Райлли), 38:03 — 1:1. Шор — 4 (Джонс, Хайра), 52:58 — 1:2. Пулюярви — 9 (п.в.), 59:50 — 1:3Вратари: Форсберг (57:07 — 59:50) — СмитШтраф: 2 — 4Броски: 40 (10+16+14) — 23 (5+8+10)

«Оттава» — «Эдмонтон»

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» 4:6

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 4:6 (1:4, 1:2, 2:0) Голы: Коулман — 8 (Гурд, Гудроу), 0:58 — 0:1. Стэмкос — 17 (бол., Хедман, Палат), 4:41 — 0:2. Гудроу — 6 (Гурд, Коулман), 5:41 — 0:3. Дель Зотто — 3 (Рословик, Мерзликинс), 17:21 — 1:3. Макдона — 3 (Гурд, Коулман), 19:59 — 1:4. Колтон — 6 (Джонсон, Марун), 24:54 — 1:5. Рословик — 8 (Григоренко, Аткинсон), 37:08 — 2:5. Макдона — 4 (Гурд, Гудроу), 38:56 — 2:6. Веренски — 7 (Тексье, Рословик), 50:41 — 3:6. Доми — 7 (Бьоркстранд, Кукан), 59:14 — 4:6Вратари: Корписало (Мерзликинс, 5:41, 59:20) — ВасилевскийШтраф: 13 — 19Броски: 36 (18+9+9) — 30 (12+11+7)

«Коламбус» — «Тампа-Бэй»

«Монреаль» — «Виннипег» 2:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Виннипег» — 2:4 (1:3, 1:0, 0:1) Голы: Моррисси — 3 (Перро, Эпплтон), 0:18 — 0:1. Дано — 4 (Татар, Котканиеми), 1:40 — 1:1. Льюис — 2 (Пионк, Форборт), 8:03 — 1:2. Элерс — 16 (Коннор, Стэнли), 13:07 — 1:3. Байрон — 4 (Питри, Котканиеми), 35:14 — 2:3. Копп — 13 (п.в., Коннор, Шайфли), 59:22 — 2:4Вратари: Аллен (58:18 — 59:22) — ХеллибакШтраф: 8 — 6Броски: 38 (18+11+9) — 27 (9+6+12)

«Монреаль» — «Виннипег»

«Баффало» — «Нью-Джерси» 3:6

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Нью-Джерси» — 3:6 (1:3, 2:0, 0:3) Голы: Олофссон — 11 (Йокихарью, Окпосо), 0:53 — 1:0. Заха — 9 (бол., Смит, Братт), 2:06 — 1:1. Заха — 10 (бол., Смит, Братт), 3:47 — 1:2. Хьюз — 8 (Куокканен, Шарангович), 16:04 — 1:3. Томпсон — 3 (бол., Монтур, Миллер), 31:56 — 2:3. Скиннер — 4 (Райнхарт, Далин), 38:21 — 3:3. Боквист — 1 (Маклеод), 48:45 — 3:4. Шарангович — 9 (Хьюз, Куокканен), 58:17 — 3:5. Куокканен — 6 (п.в., Шарангович, Хьюз), 59:28 — 3:6Вратари: Улльмарк (58:36 — 59:28) — ДеллШтраф: 8 — 6Броски: 27 (13+12+2) — 38 (14+13+11)

«Баффало» — «Нью-Джерси»

«Айлендерс» — «Филадельфия» 3:2 Б

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 бросков по своим воротам из 27 в основное время и в овертайме. В серии буллитов не пропустил ни разу, отразив все 5 бросков. Это победа стала для российского вратаря 10-й в дебютном сезоне в НХЛ.

Победа стала для Сорокина 10-й в дебютном сезоне в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Филадельфия» — 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Нельсон — 15 (Пулок, Бовилье), 6:10 — 1:0. Эберле — 14 (Комаров), 7:13 — 2:0. Обе-Кубель — 3, 13:53 — 2:1. Ворачек — 7 (Жиру, Конекны), 23:22 — 2:2Победный буллит: НельсонВратари: Сорокин — ХартШтраф: 4 — 19Броски: 23 (9+6+6+2) — 27 (7+8+10+2)

«Айлендерс» — «Филадельфия»

«Рейнджерс» — «Питтсбург» 2:5

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Питтсбург» — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) Голы: Зогорна — 2 (Петтерссон, Летанг), 6:26 — 0:1. Блэкуэлл — 11 (бол., Бучневич, Какко), 22:02 — 1:1. Летанг — 7 (Гюнтцель, Дюмулин), 23:23 — 1:2. Родригес — 5 (бол., Зогорна, Зукер), 31:28 — 1:3. Зукер — 6 (Родригес, Сиси), 50:29 — 1:4. Руни — 6 (Фокс), 53:48 — 2:4. Янковски — 4 (п.в., Эштон-Риз), 58:29 — 2:5Вратари: Шестеркин (57:24 — 58:29) — ДжерриШтраф: 15 — 15Броски: 24 (5+10+9) — 32 (13+6+13)

«Рейнджерс» — «Питтсбург»

«Вашингтон» — «Бостон» 2:4

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 20-ю шайбу в текущем чемпионате. Российский форвард в 16-й раз за карьеру достиг отметки в 20 голов за сезон. До него это смогли сделать Яромир Ягр, Матс Сундин и Марсель Дионн (их серии дошли до 17 сезонов).

Кроме того, Овечкин забил 266-й гол в большинстве и вышел на второе место в истории НХЛ по этому показателю, обойдя Бретта Халла (265).

Alex Ovechkin of the @Capitals scored the 266th power-play goal of his NHL career to pass Brett Hull (265) for sole possession of second place in League history.

Dave Andreychuk tops the all-time list with 274. #NHLStats: https://t.co/XNMkzM1EKq pic.twitter.com/T4LNfJqFjS — NHL Public Relations (@PR_NHL) April 9, 2021

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Бостон» — 2:4 (0:2, 2:1, 0:1) Голы: Лозон — 1 (Маршан, Смит), 0:33 — 0:1. Блид — 1, 16:02 — 0:2. Маршан — 19 (мен.), 24:09 — 0:3. Овечкин — 20 (бол., Карлсон, Оши), 30:08 — 1:3. Оши — 12 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 30:27 — 2:3. Смит — 7 (бол., Койл, Зборжил), 56:55 — 2:4Вратари: Самсонов (57:31 — 58:15, 58:29) — СуэйменШтраф: 15 — 21Броски: 33 (9+14+10) — 32 (17+7+8)

«Вашингтон» — «Бостон»

«Каролина» — «Флорида» 3:0

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Флорида» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Голы: Ахо — 16 (бол., Трочек, Свечников), 14:31 — 1:0. Трочек — 16 (Нечас, Шей), 26:35 — 2:0. Нечас — 10 (п.в., Нидеррайтер), 59:08 — 3:0Вратари: Неделькович — Дриджер (58:30 — 59:08)Штраф: 12 — 12Броски: 22 (9+7+6) — 24 (6+8+10)

«Каролина» — «Флорида»

«Детройт» — «Нэшвилл» 1:7

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Нэшвилл» — 1:7 (0:0, 1:3, 0:4) Голы: Хелм — 3 (Стэчер, Эрне), 21:48 — 1:0. Арвидссон — 6 (Казинс, Экхольм), 22:28 — 1:1. Хаула — 4 (Гримальди), 26:36 — 1:2. Казинс — 4 (Сиссонс, Хаула), 36:10 — 1:3. Гранлунд — 10 (Харпур, Экхольм), 47:06 — 1:4. Арвидссон — 7 (Левингтон), 50:00 — 1:5. Арвидссон — 8 (буллит), 51:06 — 1:6. Тренин — 3 (Сиссонс, Харпур), 55:55 — 1:7Вратари: Бернье — СаросШтраф: 11 — 23Броски: 26 (10+10+6) — 32 (10+10+12)

«Детройт» — «Нэшвилл»

«Чикаго» — «Даллас» 1:5

Голкипер «Далласа» Антон Худобин признан третьей звездой матча. Россиянин отразил 38 бросков по своим воротам из 39. Победа стала для него 2-й подряд и 8-й в нынешнем сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Даллас» — 1:5 (1:1, 0:3, 0:1) Голы: Хинтц — 12 (бол., Бенн, Павелски), 9:19 — 0:1. Кубалик — 14 (Хиностроза, Курашев), 14:05 — 1:1. Робертсон — 9 (Хинтц, Линделл), 21:13 — 1:2. Хейсканен — 6 (бол., Бенн, Хинтц), 34:02 — 1:3. Комо — 2 (Кольяно), 35:47 — 1:4. Комо — 3 (Хинтц), 40:50 — 1:5Вратари: Ланкинен — ХудобинШтраф: 6 — 6Броски: 39 (16+8+15) — 34 (12+14+8)