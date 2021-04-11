В матче регулярного сезона НХЛ «Калгари» будет принимать «Эдмонтон». Матч пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 11 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Калгари» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Калгари»

Приняв участие в 40 матчах регулярного чемпионата, команда из провинции Квебек, Канада, заработала 35 очков и заняла последнее место в зачете Северного дивизиона.

В девяти предыдущих встречах «Калгари» потерпел восемь поражений. С 21 по 27 марта «огоньки» уступили «Торонто» (0:2), «Оттаве» (1:2; 1:3) и «Виннипегу» (2:3).

Хоть как-то смягчить неприятную серию подопечным Дэррила Саттера удалось 28 числа прошлого месяца. В тот игровой день «Флеймз» одержали победу над «Виннипегом» (4:2).

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После второго поединка с «Джетс» «Калгари» крупно влетел «бомбардировщикам» в третьем матче (1:5). Позже «огни» уступили «Эдмонтону» (2:3) и «Торонто» (2:4; 3:5).

«Эдмонтон»

Еще один канадский коллектив из провинции Альбера имеет в своей копилке 52 балла, добытых в 41 матче чемпионата. В таблице Северного дивизиона он занимает второе место.

С 18 по 21 марта «Эдмонтон» добыл три победы подряд, обыграв «Калгари» (7:3) и «Виннипег» (2:1; 4:2). После этой небольшой серии начались качели, из-за которых «нефть» чередует потери удачными результатами.

В конце прошлого месяца «Ойлерз» успели проиграть (3:4 ОТ) и победить (3:2 ОТ) «Торонто», а в начале апреля подопечные Дэйва Типпетта крупно влетели «Монреалю» (0:4).

Далее «Эдмонтон» взял верх над «Калгари» (3:2), а несколькими днями позже он снова слился «Монреалю» (2:3 ОТ). В последних матчах «Ойлерз» победили «Оттаву» (4:2; 3:1).

Прогноз

Победа «Калгари» оценивается в 2.71, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Эдмонтона» — 2.26.

«Калгари» продолжает окапываться на дне таблицы Северного дивизиона. В своих последних играх он не только уступает, но и пропускает при этом минимум 3 гола.

Соперник, находящийся в заметном кризисе, не будет преградой для «Ойлерз», учитывая, что последние добыли 5 побед в 7 очных поединках в текущем сезоне. Наши прогноз и ставка — победа «Эдмонтона» за 1.71.