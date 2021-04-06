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    Как встретит «Миннесота» соперников из Денвера?

    «Миннесота» — «Колорадо». Прогноз и ставка (к. 1.95) на хоккейный матч НХЛ 6 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Колорадо»
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    Райан Хартман
    В матче регулярного сезона НХЛ «Миннесота» будет принимать «Колорадо». Матч пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 6 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 06 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    «Миннесота»

    В 36 играх регулярного чемпионата коллективу из Сент-Пола удалось заработать 48 баллов. Благодаря этому он закрепился в тройке лидеров Западного дивизиона.

    Последние встречи с «Колорадо» «Миннесоте» хотелось бы поскорее забыть, поскольку в матчах 19 и 20 марта «дикари» на выезде были разгромлены соперниками из Денвера (1:5; 0:6).

    После неудачных поединков против «Колорадо» ребята Дина Эвансона добыли три победы на своем льду. Обыграла «Минни» «Анахайм» (2:1; 3:2) и «Сент-Луис» (2:0).

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    В паре следующих гостевых матчей «Миннесота» потерпела поражения от «Сан-Хосе» (3:4 Б; 2:4). А в недавних играх «дикари» взяли верх над «Вегасом» (3:2 Б; 2:1).

    «Колорадо»

    Денверский клуб принял участие в 37 встречах регулярного чемпионата и набрал в них 54 балла. В зачете Западного дивизиона он поднялся на первое место.

    С 11 по 23 марта «Колорадо» провел серию из семи матчей без поражений. А прервалась она 24 числа прошлого месяца в поединке с «Аризоной» (4:5 Б).

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    • После неудачной игры с «койотами» состоялась битва за лидерство на «Западе». В первом поединке «Эвс» разгромили «Вегас» (5:1), а во втором — слились «отбросам» в дополнительное время (2:3 ОТ).

    Четыре следующих матча на своем льду «Колорадо» провел без единой потери. В ходе этого отрезка команда Джареда Беднара победила «Анахайм» (5:2), «Аризону» (9:3) и «Сент-Луис» (3:2; 2:1).

    Прогноз

    Победа «Миннесоты» оценивается в 3.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Колорадо» — 1.94.

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    В Сент-Пол едет непростой соперник, который уверенно шел к первому месту и смог подвинуть оттуда «Вегас». Кроме того, в двух последних очных встречах «Колорадо» разнес «дикарей».

    Но «Минни» является домашней командой, которая на своем льду никому не уступает уже 11 матчей. Поэтому в родных стенах она способна дать отпор лидерам дивизиона. Наши прогноз и ставка — победа «Миннесоты» или ничья за 1.95.

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