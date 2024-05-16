Официально: Станкович возглавит «Спартак» со следующего сезона

Деян Станкович Фото: globallookpress.com
Стало известно, что сербский специалист возглавит «красно-белых» с начала сезона 2024/2025.
«Легендарный полузащитник и тренер-чемпион двух стран возглавит красно-белых с нового сезона.
Добро дошао, Дејан! Добро пожаловать в Спартак», — сказано в телеграм-канале красно-белых.
Отмечается, что исполняющий обязанности главного тренера «красно-белых» Владимир Слишкович останется в штабе клуба.
После 28-и туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 46-ю очками в активе.