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  • 19:41
    • Официально: Станкович возглавит «Спартак» со следующего сезона
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    Официально: Станкович возглавит «Спартак» со следующего сезона

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    «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера Деяна Станковича.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    Стало известно, что сербский специалист возглавит «красно-белых» с начала сезона 2024/2025.

    «Легендарный полузащитник и тренер-чемпион двух стран возглавит красно-белых с нового сезона.

    Добро дошао, Дејан! Добро пожаловать в Спартак», — сказано в телеграм-канале красно-белых.

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    • Отмечается, что исполняющий обязанности главного тренера «красно-белых» Владимир Слишкович останется в штабе клуба.

    После 28-и туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 46-ю очками в активе.

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