Коллинз
Даниэль очень уверенно добралась до полуфинала. На текущем турнире она до сих пор не отдала ни сета.
В четвертьфинале американская теннисистка остановила Викторию Азаренко — 6:4, 6:3.
Коллинз не всегда убедительно играла на своей подаче, но при этом здорово действовала на приеме, постоянно наказывая белорусскую теннисистку за любые ошибки.
В предыдущих матчах 15-я ракетка мира выиграла у Анны Блинковой, Каролин Гарсия и Ирины Бегу.
Коллинз выиграла 19 из 20 последних матчей. Исключением стала лишь недавняя встреча с Соболенко в Мадриде.
Соболенко
Арина в четвертьфинале одержала победу над Аленой Остапенко — 6:2, 6:4.
К сожалению, этот матч прошел по самому скучному сценарию. Белорусская теннисистка на этот раз не отдала ни гейма на подаче. Более того, у латвийки не было ни одного брейк-пойнта.
Соболенко показала шикарный теннис после тяжелейшего матча против Элины Свитолиной, в котором соперница не реализовала сразу три матчбола.
В остальных матчах на этом турнире вторая ракетка выиграла у Кэти Волынец и Даяны Ястремской.
В отличие от «тысячника» в Мадриде, в Риме Соболенко еще ни разу не проходила дальше полуфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Коллинз в этом матче можно поставить за 2.39, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.58.
Прогноз: в конце апреля Арина обыграла Даниэль в Мадриде со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Почти нет сомнений в том, что предстоящий матч тоже не разочарует зрителей.
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При этом не факт, что Соболенко снова выиграет. Коллинс, которая проводит последний сезон в карьере, порой просто впечатляет своей игрой.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.