Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Даниэль Коллинз в полуфинале турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 21:30 мск. Коллинз — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Коллинз

Даниэль очень уверенно добралась до полуфинала. На текущем турнире она до сих пор не отдала ни сета.

В четвертьфинале американская теннисистка остановила Викторию Азаренко — 6:4, 6:3.

Коллинз не всегда убедительно играла на своей подаче, но при этом здорово действовала на приеме, постоянно наказывая белорусскую теннисистку за любые ошибки.

В предыдущих матчах 15-я ракетка мира выиграла у Анны Блинковой, Каролин Гарсия и Ирины Бегу.

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Коллинз выиграла 19 из 20 последних матчей. Исключением стала лишь недавняя встреча с Соболенко в Мадриде.

Соболенко

Арина в четвертьфинале одержала победу над Аленой Остапенко — 6:2, 6:4.

К сожалению, этот матч прошел по самому скучному сценарию. Белорусская теннисистка на этот раз не отдала ни гейма на подаче. Более того, у латвийки не было ни одного брейк-пойнта.

Соболенко показала шикарный теннис после тяжелейшего матча против Элины Свитолиной, в котором соперница не реализовала сразу три матчбола.

В остальных матчах на этом турнире вторая ракетка выиграла у Кэти Волынец и Даяны Ястремской.

В отличие от «тысячника» в Мадриде, в Риме Соболенко еще ни разу не проходила дальше полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коллинз в этом матче можно поставить за 2.39, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.58.

Прогноз: в конце апреля Арина обыграла Даниэль в Мадриде со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Почти нет сомнений в том, что предстоящий матч тоже не разочарует зрителей.

При этом не факт, что Соболенко снова выиграет. Коллинс, которая проводит последний сезон в карьере, порой просто впечатляет своей игрой.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.