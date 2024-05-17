17 мая в 5-м туре группового этапа Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Флуминенсе» и «Серро Портеньо». Начало игры — в 01:00 мск. «Флуминенсе» — «Серро Портеньо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Флуминенсе»

Турнирное положение: «Флуминенсе» неудачно стартовал в чемпионате Бразилии. На данный момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Флуминенсе» в 6 матчах набрал всего 5 очков. Забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 8 результативных ударов.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Флуминенсе» уступил «Сан-Паулу» со счетом 1:2.

Причем в своем предыдущем поединке бразильцы выиграли. В минувшем туре Кубка Либертадорес был обыгран «Коло Коло» (1:0).

В 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Флуминенсе» забил 6 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в своей группе Кубка Либертадорес команда лидирует. В случае победы в этой встрече она де-юре выйдет в плей-офф.

В первом матче с парагвайцами команда не смогла победить. Бразильцы довольствовались лишь сухим паритетом.

Нет никаких сомнений, что хозяева постараются обеспечить себе попадание в 1/8 финала плей-офф. «Флуминенсе» явно воспользуется фактором своего поля.

«Серро Портеньо»

Турнирное положение: в своем чемпионате команда сражается за победу. Ныне «Серро Портеньо» располагается на 2 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Серро Портеньо» в 17 матчах добыл 33 очка. Команда забила 30 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке чемпионата команда снова не смогла выиграть. «Серро Портеньо» расписал мировую с «Олимпией Асунсьон» (1:1).

А вот после того команда не смогла одолеть «Альянса Лима» в рамках Кубка Либертадорес (1:1). Там команда находится на 2 месте в группе.

В пяти последних поединках «Серро Портеньо» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Серро Портеньо» выглядит достаточно неплохо. Да и не проигрывает команда уже 9 матчей подряд.

Команда явно способна оказаться в дуэте лидеров группы. Вот только «Серро Портеньо» испытывает заметные сложности в плане реализации: всего 2 гола в 4 матчах турнира.

Причем пока что «Серро Портеньо» на групповом этапе выиграл лишь 1 раз. Зато оборона парагвайцев выглядит монолитно: всего 2 пропущенных мяча.

Наверняка гости будут действовать с оглядкой на собственные тылы. Парагвайцы явно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

Статистика для ставок

«Серро Портеньо» не проигрывает 9 матчей кряду

«Флуминенсе» еще не проигрывал на групповом этапе Кубка Либертадорес

Из пяти очных поединков «Флуминенсе» четырежды одолел «Серро Портеньо»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Флуминенсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.21.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.09 и 1.75.

Прогноз: Бразильцы явно сильнее соперника, к тому же традиционно успешно ему противостоят.

«Флуминенсе» явно намеревается обеспечить себе выход в плей-офф, и наверняка начнет встречу активно.

Ставка: Победа «Флуминенсе» в 1 тайме за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится у обоих оппонентов.

Ставка: Обе забьют за 2.25