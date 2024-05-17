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    «Флуминенсе» будет торопиться

    «Флуминенсе» — «Серро Портеньо». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Кубок Либертадорес, 17 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Флуминенсе» — «Серро Портеньо»
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    Марсело
    17 мая в 5-м туре группового этапа Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Флуминенсе» и «Серро Портеньо». Начало игры — в 01:00 мск. «Флуминенсе» — «Серро Портеньо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Флуминенсе»

    Турнирное положение: «Флуминенсе» неудачно стартовал в чемпионате Бразилии. На данный момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Флуминенсе» в 6 матчах набрал всего 5 очков. Забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 8 результативных ударов.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Флуминенсе» уступил «Сан-Паулу» со счетом 1:2.

    Причем в своем предыдущем поединке бразильцы выиграли. В минувшем туре Кубка Либертадорес был обыгран «Коло Коло» (1:0).

    В 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Флуминенсе» забил 6 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в своей группе Кубка Либертадорес команда лидирует. В случае победы в этой встрече она де-юре выйдет в плей-офф.

    В первом матче с парагвайцами команда не смогла победить. Бразильцы довольствовались лишь сухим паритетом.

    Нет никаких сомнений, что хозяева постараются обеспечить себе попадание в 1/8 финала плей-офф. «Флуминенсе» явно воспользуется фактором своего поля.

    «Серро Портеньо»

    Турнирное положение: в своем чемпионате команда сражается за победу. Ныне «Серро Портеньо» располагается на 2 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Серро Портеньо» в 17 матчах добыл 33 очка. Команда забила 30 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке чемпионата команда снова не смогла выиграть. «Серро Портеньо» расписал мировую с «Олимпией Асунсьон» (1:1).

    А вот после того команда не смогла одолеть «Альянса Лима» в рамках Кубка Либертадорес (1:1). Там команда находится на 2 месте в группе.

    В пяти последних поединках «Серро Портеньо» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Серро Портеньо» выглядит достаточно неплохо. Да и не проигрывает команда уже 9 матчей подряд.

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    Команда явно способна оказаться в дуэте лидеров группы. Вот только «Серро Портеньо» испытывает заметные сложности в плане реализации: всего 2 гола в 4 матчах турнира.

    Причем пока что «Серро Портеньо» на групповом этапе выиграл лишь 1 раз. Зато оборона парагвайцев выглядит монолитно: всего 2 пропущенных мяча.

    Наверняка гости будут действовать с оглядкой на собственные тылы. Парагвайцы явно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

    Статистика для ставок

    • «Серро Портеньо» не проигрывает 9 матчей кряду

    • «Флуминенсе» еще не проигрывал на групповом этапе Кубка Либертадорес

    • Из пяти очных поединков «Флуминенсе» четырежды одолел «Серро Портеньо»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Флуминенсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.21.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.09 и 1.75.

    Прогноз: Бразильцы явно сильнее соперника, к тому же традиционно успешно ему противостоят.

    «Флуминенсе» явно намеревается обеспечить себе выход в плей-офф, и наверняка начнет встречу активно.

    Ставка: Победа «Флуминенсе» в 1 тайме за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится у обоих оппонентов.

    Ставка: Обе забьют за 2.25

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    «Флуминенсе» — «Серро Портеньо». 17 мая в 5-м туре группового этапа Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Флуминенсе» и «Серро Портеньо». Начало игры — в 01:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Флуминенсе» — «Серро Портеньо» с коэффициентом 2.04.
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