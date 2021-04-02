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    Возьмет ли «Каролина» реванш у «Чикаго»?

    «Чикаго» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 1.60) на хоккейный матч НХЛ 2 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Каролина»
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    «Каролина» в игре с «Чикаго» 31 марта
    В матче регулярного сезона НХЛ «Чикаго» будет принимать «Каролину». Матч пройдет в «Юнайтед Центре» 2 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Чикаго» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 02 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2
  • 2.00
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    «Чикаго»

    Команда из Иллинойса в 37 встречах регулярного первенства накопила 39 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона она на данный момент находится на пятой позиции.

    С 14 по 20 марта «Чикаго» потерпел 4 поражения на чужом льду, из-за чего «дрозды» потеряли четвертую строчку в таблице. Все началось с неудачных поединков против «Флориды» (2:4; 3:6).

    Далее на «Амали Арене» ребята Джереми Коллитона крупно влетели «Тампе-Бэй» (2:4; 1:4). А в двух следующих матчах «Би-хокс» обыграли «Флориду» (3:2; 3:0).

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    Но после пары побед над «пантерами» «Чикаго» у себя дома остался без очков в противостояниях с «Нэшвиллом» (1:3; 2:3). В недавнем матче «дрозды» взяли верх над «Каролиной» (2:1).

    «Каролина»

    Коллектив из города Роли принял участие в 34 поединках и набрал в них 49 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона он замыкает тройку лидеров.

    С 28 февраля по 14 марта «Каролина» добыла 8 побед подряд. Но в трех следующих поединках «Кейнс» проиграли. Прервалась серия удачных выступлений в матче с «Детройтом» (2:4).

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    • После дуэли с «Ред Уингз» подопечные Рода Бриндамора дважды оказалась слабее «Коламбуса» (2:3 ОТ; 2:3 Б). Еще в паре встреч с «Блю Джекетс» «ураганы» победили (3:0; 4:3 ОТ).

    В своем следующем матче «Каролина» одержала верх над «Тампой-Бэй» (4:3). Отправившись в гости в «Юнайтед Центр», «Каролина» потеряла очки в поединке с «Чикаго» (1:2).

    Прогноз

    Победа «Чикаго» оценивается в 3.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Каролины» — 2.03.

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    В марте «Чикаго» существенно сдал позиции. Команда все время играла на пределе возможностей, но в итоге начала тормозить, из-за чего вылетела из зоны плей-офф.

    Ребята Бриндамора продолжают играть уверенно, лишь изредка теряя очки. Так было и в недавнем поединке с «Чикаго». Однако во втором матче гости смогут поквитаться за поражение. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» в матче за 1.60.

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