В матче регулярного сезона НХЛ «Чикаго» будет принимать «Каролину». Матч пройдет в «Юнайтед Центре» 2 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Чикаго» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

Команда из Иллинойса в 37 встречах регулярного первенства накопила 39 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона она на данный момент находится на пятой позиции.

С 14 по 20 марта «Чикаго» потерпел 4 поражения на чужом льду, из-за чего «дрозды» потеряли четвертую строчку в таблице. Все началось с неудачных поединков против «Флориды» (2:4; 3:6).

Далее на «Амали Арене» ребята Джереми Коллитона крупно влетели «Тампе-Бэй» (2:4; 1:4). А в двух следующих матчах «Би-хокс» обыграли «Флориду» (3:2; 3:0).

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Но после пары побед над «пантерами» «Чикаго» у себя дома остался без очков в противостояниях с «Нэшвиллом» (1:3; 2:3). В недавнем матче «дрозды» взяли верх над «Каролиной» (2:1).

«Каролина»

Коллектив из города Роли принял участие в 34 поединках и набрал в них 49 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона он замыкает тройку лидеров.

С 28 февраля по 14 марта «Каролина» добыла 8 побед подряд. Но в трех следующих поединках «Кейнс» проиграли. Прервалась серия удачных выступлений в матче с «Детройтом» (2:4).

После дуэли с «Ред Уингз» подопечные Рода Бриндамора дважды оказалась слабее «Коламбуса» (2:3 ОТ; 2:3 Б). Еще в паре встреч с «Блю Джекетс» «ураганы» победили (3:0; 4:3 ОТ).

В своем следующем матче «Каролина» одержала верх над «Тампой-Бэй» (4:3). Отправившись в гости в «Юнайтед Центр», «Каролина» потеряла очки в поединке с «Чикаго» (1:2).

Прогноз

Победа «Чикаго» оценивается в 3.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Каролины» — 2.03.

В марте «Чикаго» существенно сдал позиции. Команда все время играла на пределе возможностей, но в итоге начала тормозить, из-за чего вылетела из зоны плей-офф.

Ребята Бриндамора продолжают играть уверенно, лишь изредка теряя очки. Так было и в недавнем поединке с «Чикаго». Однако во втором матче гости смогут поквитаться за поражение. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» в матче за 1.60.