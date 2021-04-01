НХЛ. «Колорадо» забросил девять шайб «Аризоне», «Баффало» прервал серию из 18 поражений

«Баффало» — «Филадельфия» 6:1

«Баффало» на своем льду разгромил «Филадельфия» со счетом 6:1. Эта победа позволила «Сейбрз» прервать 18-матчевую серию поражений, что является повторением антирекорда по поражениям подряд в лиге, установленное «Питтсбург» в сезоне-2003/04.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Филадельфия» — 6:1 (2:0, 2:1, 2:0) Голы: Райнхарт — 13 (Окпосо, Ристолайнен), 9:32 — 1:0. Лазар — 5 (Шиэн), 11:59 — 2:0. Проворов — 6 (Кутюрье, Ворачек), 23:50 — 2:1. Фогарти — 1 (Ристолайнен, Брайсон), 29:42 — 3:1. Миттельштадт — 2 (Фогарти, Брайсон), 35:39 — 4:1. Монтур — 3 (мен., п.в.), 54:53 — 5:1. Монтур — 4 (мен., Окпосо), 55:30 — 6:1Вратари: Улльмарк — Эллиотт (Лион, 35:39, 54:42 — 54:53)Штраф: 6-0Броски: 27 (10+8+9) — 32 (7+14+11)

«Баффало» занимает последнее место в Восточном дивизионе, «Филадельфия» идет там на пятой строке.

«Баффало» — «Филадельфия»

«Виннипег» — «Торонто» 1:3

«Виннипег» дома проиграл «Торонто» со счетом 1:3. Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев отметился ассистом. Теперь на его счету 11 (5+6) очков в нынешней «регулярке».

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Торонто» — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0) Голы: Мэттьюс — 24 (Хаймэн, Марнер), 4:40 — 0:1. Хаймэн — 12 (Мэттьюс, Марнер), 10:47 — 0:2. Керфут — 6 (мен., Михеев, Райлли), 36:40 — 0:3. Моррисси — 2 (бол., Шайфли, Коннор), 37:15 — 1:3Вратари: Хеллибак (57:52 — 59:49) — КэмпбеллШтраф: 10-8Броски: 27 (6+16+5) — 26 (14+7+5)

«Торонто» идет на первом месте в Восточном дивизионе. «Виннипег» занимает вторую строчку.

«Виннипег» — «Торонто»

«Колорадо» — «Аризона» 9:3

«Колорадо» дома разгромил «Аризону» со счетом 9:3. В составе хозяев хет-трик оформил Йонас Донской, дубль на счету Габриэля Ландескуга и Андре Бураковски. Российский вратарь Иван Просветов дебютировал в НХЛ за «Койотс», заменив Адина Хилла на 7-й минуте встречи при счете 0:4, и отразил 23 броска.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Аризона» — 9:3 (5:2, 1:1, 3:0) Голы: Донской — 13 (Джост, Жирар), 4:04 — 1:0. Бураковски — 8 (Кадри, Жирар), 4:31 — 2:0. Бантинг — 1 (Голигоски, Н. Шмальц), 4:41 — 2:1. Белльмар — 5 (Комфер, Макдональд), 5:36 — 3:1. Донской — 14 (Грэйвс, Ничушкин), 6:04 — 4:1. Донской — 15 (бол., Рантанен, Ландескуг), 7:31 — 5:1. Экман-Ларссон — 2 (бол., Крауз), 18:57 — 5:2. Гарлэнд — 10 (бол., Бантинг), 37:45 — 5:3. Ландескуг — 13 (мен.), 38:06 — 6:3. Рантанен — 21 (Маккиннон, Тэйвз), 46:05 — 7:3. Ландескуг — 14 (мен., Рантанен, Маккиннон), 51:57 — 8:3. Бураковски — 9 (Донской, Белльмар), 56:49 — 9:3Вратари: Грубауэр — Хилл (Просветов, 6:04)Штраф: 24-12Броски: 38 (18+10+10) — 31 (13+8+10)

«Колорадо» с 50 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Аризона» с 37 очками — на пятой строчке.

«Колорадо» — «Аризона»

«Вегас» — «Лос-Анджелес» 2:4

«Вегас» на своем льду уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 2:4. В составе «рыцарей» отличились Уильям Карлссон и Ши Теодор, у «Кингз» шайбы забросили Андреас Атанасиу, Лиас Андерссон, Джарет Андерсон-Долан и Алекс Иафалло.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Лос-Анджелес» — 2:4 (0:2, 1:2, 1:0) Голы: Атанасиу — 7 (Уокер), 1:58 — 0:1. Андерссон — 2 (Бьернфот), 17:23 — 0:2. Карлссон — 9 (Маршессо, Теодор), 29:41 — 1:2. Андерсон-Долан — 4 (Атанасиу), 32:21 — 1:3. Иафалло — 9 (Андерсон, Копитар), 36:12 — 1:4. Теодор — 6 (Так, Колесар), 43:36 — 2:4Вратари: Флери (58:12) — ПетерсенШтраф: 25-8Броски: 41 (8+17+16) — 30 (8+13+9)

«Вегас» с 49 очками опустился на второе место в Западном дивизионе, «Лос-Анджелес» с 34 очками — на шестой строчке.

«Вегас» — «Лос-Анджелес»

«Сан-Хосе» — «Миннесота» 4:2

«Сан-Хосе» победил «Миннесоту» со счетом 4:2. Российский защитник Николай Кныжов забросил одну из шайб у победителей, которая стала для него первой в НХЛ. У «Уайлд» один гол на счету Кирилла Капризова.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Миннесота» — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) Голы: Балцерс — 4 (Хертл, Бернс), 24:41 — 1:0. Донато — 6 (бол., Бернс, Ферраро), 29:22 — 2:0. Капризов — 12 (Соуси, Хартман), 48:23 — 2:1. Кныжов — 1 (Карлссон, Хертл), 50:58 — 3:1. Фиала — 11 (Сперджен, Бродин), 59:47 — 3:2. Кейн — 15 (п.в.), 59:59 — 4:2Вратари: Джонс — Кяхкенен (58:47 — 58:54, 59:16)Штраф: 6-8Броски: 33 (10+14+9) — 28 (10+9+9)

«Сан-Хосе» с 34 очками занимает седьмое место в Западном дивизионе, «Миннесота» с 44 очками — на третьей строчке.