В матче регулярного сезона НХЛ «Коламбус» будет принимать «Каролину». Матч пройдет на «Нэшнуайд Арене» 23 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Коламбус» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коламбус»

Команда из Огайо в 32 играх регулярного сезона смогла набрать 33 очка. Сейчас она постепенно подбирается к четвертой строчке в Центральном дивизионе.

Совсем недавно «Коламбус» потерпел три поражения подряд. В первом матче «мундиры» на чужом льду были разгромлены «Далласом» (0:5).

Позже «Блю Джекетс» дважды не смогли справиться с «Флоридой» (2:4; 4:5 ОТ). А в паре следующих матчей команда Джона Тортореллы вновь зарубилась с «шерифами».

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В домашних встречах с «Далласом» «Коламбус» по разу победил (4:3 ОТ) и проиграл (1:2 Б). В недавних двух поединках «мундиры» взяли верх над «Каролиной» (3:2 ОТ; 3:2 Б).

«Каролина»

Команда из города Роли застряла на третьем месте в рейтинге Центрального дивизиона. Сейчас на ее счету имеется 43 балла, добытых в 30 поединках.

С 28 февраля по 14 марта «Каролина» одержала 8 побед подряд. В финальных играх этой серии «Кейнс» дважды хлопнули «Нэшвилл» (3:2 ОТ; 5:1) и разобрались с «Детройтом» (2:1).

В трех последних же матчах подопечные Рода Бриндамора только теряют очки. И начались неудачи с неожиданного поражения от «Детройта» (2:4).

В двух следующих встречах «Каролина» противостояла «Коламбусу» на «PNC-Арене». Но родные стены не помогли «ураганам» зацепиться за нужные результаты (2:3 ОТ; 2:3 Б).

Прогноз

Победа «Коламбуса» в этой игре оценивается в 3.17, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Каролины» — 2.06.

Серия без побед, которую сейчас переживает «Каролина», пока не катастрофическая. Но идти дальше с потерями «ураганы» не захотят, поскольку каждая следующая встреча отдаляет их от первых двух клубов дивизиона.

В предыдущих играх с «Коламбусом» «Кейнс» сдавались после основного времени. В этот раз же команда Бриндамора должна что-то изменить и выстоять в дуэли с «мундирами». Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» в матче за 1.68.